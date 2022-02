هل يملك الشارع الليبي كلمة؟!

تشهد بعض الدول العربية كالعراق والسودان ولبنان وتونس وليبيا حالة توتر سياسي واحتقانات متتالية، وسط إطلالة «داعشية» جديدة على الساحة العربية عبر تنفيذ عمليات إرهابية محدودة النطاق، مسبوقة بتنبؤات بحدوثها على الصعيدين الأمني والإعلامي، حينما كانت السودان وتونس والعراق ولبنان وليبيا تعلق الآمال على حكومات تكنوقراط، لم يحقق قدومها للمشهد الكثير، إلا أنها نجحت في تسكين الشارع فى هذه الدول، وترحيل أزمتها لمراحل سياسية أخرى، عبر نهج خلط الأوراق بين قوى الساحة بتلك الأوطان.

فالدول التي شهدت موجات متلاحقة لما يُعرف بـ«الربيع العربي»، لازالت لم تخرج من مأزقها بأزماتها التي تظل تتراكم. ليبيا، كإحدى دول الربيع، لم تشهد موجة ربيعية أخرى عبر بروز صوت الشارع مما يجري، فلازال الشارع الليبي منذ حشود «لا للتمديد» يسجل غيابه، إلا أن ما تكتبه بعض الأقلام الليبية مؤخراً بعدم التقليل من دور الشارع، أجدها بنظري المتواضع، حسبة مغلوطة، فالشارع، في نظر هذه الأقلام سيتحرك للتعبير عن رأيه إزاء ما يجري بالبلاد.

مدرسة الاستشراق، منذ هزيمة العرب في 1967 أمام إسرائيل تَصُوغ فكرة أن شعوبنا العربية بتخلفها تعد عاملاً من عوامل واقعنا البائس، وقد سادت هذه الأفكار في صفوف الطبقة المثقفة والمتعلمة على حد سواء، ولازالت هذه الأفكار منذ تلك الحقبة التاريخية تجد لها مكاناً، خصوصاً بعد تعثر الربيعيات العربية، مع ملاحظة أن الفلسفات السياسية غير قادرة أساساً لإعطاء ملامح للحظة الحراك فى الشارع بعد دهر من الذل والقهر والخنوع، فليس من السهل الوقوف على عنصر حاسم يغطي قضية حراك الشارع، إلا أن الاستقراء العلمي يشير، أحياناً كثيرة، إلى عامل التراكم للسلبيات في حس الناس كأحد العوامل التي تشكل صيرورة خروج الرفض العام إلى الشارع، مع الأخذ فى الاعتبار أن الشارع العربي عموماً، قبل الربيعيات، قد وصف أكثر من مرة بأنه شارع «مزاجي» و«عاطفي»، مما يجعل حالة التراكم السلبي في وجدان الناس عملية ليس بالسهولة الوقوف عليها، ففضائح «ويكيليكس» و«وثائق بنما» وغيرها، لم تشكل حالة حاسمة في موجات الربيع العربي بشكل مباشر، رغم الفضائح المالية التي تذكرها. فشعارات الربيع العربى، وموجاته، كانت شعارات عامة ومفتوحة.

الشارع الليبي مع إلغاء الانتخابات، وانعدام ملمح عام في الأفق للخلاص القريب، لازال الشارع لم يخرج من روح التململ المعهودة في أوساطه، رغم مرارات سنوات ربيعه، الذي يسجل فشلاً على كل الأصعدة الحياتية للمواطن. فالشعب الليبي، ببؤسه الراهن، لازال يُعتقد عند جيرانه - على الاقل - على أنه قادر على «تدبير راسه» فى تسليك يومه، فهو لم يفلس، ولم يجع بعد، رغم «مهانة» المعاونات الغذائية والطبية التي تصل للبلاد، الغنية بالنفظ والغاز وطول شريطها الساحلي؛ والتي، أعتقد، أنها إغاثة تستخدم لمساعدة الفئة الأضعف فى مجتمعنا عموماً، والذي يعتبر أساساً أصغر شعب في منطقة الساحل والصحراء، زد على ذلك أن المجتمع المدني بالبلاد ليس بالكيان المستقل كلياً، ولا يمتلك من الطاقة الكافية لحشد الناس، فهو يظل سابحاً في فلك المشهد السياسي، وكل التجاذبات فيه، بروح نهج الشمولية المعتادة في أوطاننا العربية عموماً، فلا نقابات حاضرة وفاعلة، ولا هى محتكة بواقعها المهني، ولا الأحزاب المرخص لها بالبلاد تدرج الوطن ضمن همومها.

الحس الوطني، كروح متوهجة، لازال يشكل عنصراً غائباً فى صفوف أجيالنا الليبية، فمن كان طفلاً في العاشرة العام 2011، هو اليوم شاب يجوب بهاتفه المتنقل الإنترنت الذي يغيب فيه صوت لمشروع وطني حر ومستقل، بل بات يدرك جيداً أنه يعيش في واقعية فُرقة بلاد وشتات وطن، ووجوه رجال تحتكر الخلاص بخطاب هزيل ووعود من سراب. فحتى الآن، وأمام كل ما يحدث بالبلاد سياسياً، يصعب القول إن فى ليبيا وجوداً حتى لما أَطلق عليه آصيف بايات «اللا حركات الاجتماعية»، والتي تحدث عنها في كتاب أصدره العام *2009. فمن سمات اللا حركات الاجتماعية وجود ممارسات يشترك فى القيام بها أعداد كبيرة من الناس العاديين، بلا اتفاق بينهم، فينتج عن هذا التشابه في الممارسات تغيير اجتماعي ما، والسمة الأخرى أنه ينعدم غالباً وجود من يتحكم في تلك الأنشطة كالأيديولوجيات مثلاً. والسمة الرابعة أنه لا توجد لها قيادات ومنظمات معروفة، فالعمل في «اللا حركات الاجتماعية» يكون تلقائياً حسب تفصيل المؤلف.

قد أكون مخطئاً فى نظرك هنا، ولكن المتابعة عندي، كمواطن، لا تمنحني الا انطباعاً بأن هناك فقط حالة تململ نقدي عام منتشر، فما يحدث بالبلاد أجده في الفضاء الإلكتروني- مع غياب الدراسات الميدانية والمتوفرة- مجرد موضوع للأحاديث والسمر، وليس قضية «وطن» ملحة، وجب للشارع أن يقول رأيه فيها عبر حراك سلمي يستغل الفضاء الإلكتروني ليضغط ويطالب، بعيداً عن زخم التضامن التخيلي «Imagined Solidarities»، ، فاللا حركات الاجتماعية قد تستطيع تقويض أركان نظام، لكنها تظل عاجزة عن بناء نظام جديد، ما لم تتحول إلى فاعلية رأي عام.

يعوزنا الكثير لنملك كلمة كعامة، كأن نتجاوز مرحلة التململ، وأن ننخرط بوعي مع قضية وطن لازال في مهب الريح.

هامش.

*Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Cairo: The American University in Cairo. 2009