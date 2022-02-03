الدبلوماسية المعاندة

العالم المنشغل بأزمة أوكرانيا يتساءل كيف يفكر الرئيس الروسي فلادمير بوتين في عناده، بينما القلة المسيسة من الليبيين يفترض فيها أن تفكر كيف يشتغل منذ سنوات الموقف الروسي المعاند لحل الأزمة الليبية في كواليس مجلس الأمن الدولي.

فدبلوماسية روسيا التي يعبر عنها وزير خارجيتها لافروف بتصريحاته المتبجحة وبلسان مندوبه المعاند بشأن القضية الليبية في مجلس الأمن تتوخى إتقان فن «اللاءات» الذي به اكتسب وزير خارجية الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة أندريه غروميكو لقب «مستر نْيَتْ» أو «السيد لا». وذلك لعرقلته دون هوادة التحركات الغربية في الأمم المتحدة.

وكما هو دارج في ما يخص القضية الليبية بعد تداعيات هجوم مسمى الجيش الليبي على العاصمة طرابلس 2020، طرحت المملكة المتحدة على التصويت في مجلس الأمن مشروع قرار يمدد تفويض «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» الذي ينتهي في 31 يناير الماضي، لكن في اللحظة الأخيرة أرجئ التصويت عليه إلى أجل غير مسمى. بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي.

وأضافت المصادر عينها أن إرجاء التصويت جرى لأن روسيا كانت تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده قبل أن تطرح مشروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه بفيتو أميركي. ونقلاً عن دبلوماسيين نشرت وكالة فرانس برس غسيل موسكو نفسه الذي يتجدد: اشتراطها على مجلس الأمن الدولي تعيبن مبعوث أممي جديد إلى ليبيا؛ حيث وقفت لها واشنطن بالمرصاد بإبقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

صناعة موقف روسي معاند لوصول مجلس الأمن لقرارات في قضايا دولية متأزمة، منها القضية الليبية، ينم عن خبرة وزير الخارجية الروسي السابقة مند العام 1994، عندما عينه الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين مندوباً دائماً لروسيا الاتحادية في هيئة الأمم المتحدة، بعد هذا التعيين ذاع صيت لافروف؛ حيث تعرف في نيويورك بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب، ودرس جيداً القضايا الدولية الرئيسة، التي كانت مدار جلسات مجلس الأمن التي كان يحضرها وكانت تبحث في الأجندة العالمية الرئيسة، بما فيها الوضع في يوغسلافيا والشرق الأوسط وقبرص وكوريا ومشكلة مكافحة «الإرهاب» بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما أسفر عنها من عمليات عسكرية أميركية في أفغانستان والعراق.

الأداء الدبلوماسي لوزير الخارجية الروسي الذي كثيراً ما أثار استياء الغرب بسبب تصلبه وعناده في قضايا دولية تدخلت فيها روسيا، كان دائماً يحظى برضا موسكو، وتحديداً الرئيس الروسي بوتين الذي يظهر له مشاعر الرضا عن أدائه، وكأنه لعبته المفضلة، وهو يستلهم منه صورة سلفه السوفياتي غروميكو الذي صبغ حقبة مهمة من المرحلة الشيوعية بنكهة من التجهم والفظاظة بتصريحاته الحذرة حيناً والحاسمة أحياناً، وهو الأداء الدي أقعده في منصبه وزيراً لخارجية الاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة لمدة 28 عاماً.

خلافاً للمبدأية الأيديولوجية لروسيا السوفياتية التي وصمت دبلوماسية غروميكو في المحفل الأممي. فإن لافروف براغماتي يتشكك بكل شيء، ويدقق بالتفاصيل والتعابير، عنيد وغالباً ما يلجأ لخلط الأوراق لإفساد خطط الآخرين إذا ما شعر بأن اللعبة لم تعد واضحة لديه. والقضية الليبية الراهنة في المحفل الأممي لعبة دولية بامتياز مفصلة على مخططات تخريبية.

رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شغرت باستقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش في 17 نوفمبر والذي غادر منصبه يوم 10 ديسمبر 2021. إثر خلاف بشأن الانتخابات الليبية مع الأمين العام. هدا الشغور كان محط مطالبة من الجانب الروسي. فحسب وكالة «فرانس برس» التي اطلعت على نص مشروع القرار الروسي إنه ينص على أن يُسمي الأمين العام مبعوثاً جديداً دون مزيد من التأخير، كما يقترح تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل فقط ريثما يتضح، وفقا ًلموسكو، الوضع السياسي في ليبيا. فرنسا طالبت أيضاً بتعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا دون تأخير، معللة دلك بأن تعيينه سيمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم من أداء مهامها، بحجة مرور ليبيا بـمرحلة حرجة في انتقالها السياسي.

بناءً على هده المواقف الدولية المضطربة بخصوص القضية الليبية، وصف وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، الأزمة الليبية بـ«المثال الصارخ» لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير، مكرراً تحذيره من تقسيم البلاد إلى منطقتي نفوذ «روسي مصري» من جهة الشرق، و«تركي قطري» من جهة الغرب.

استعادة الانقسامية الليبية لنفسها عبر حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية كانت محل إشارة من قبل مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي شدد بأنه حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس من أجل الوصول إلى السلطة، مؤكدًا احترام بلاده لرغبة 2.8 مليون ناخب ليبي سجلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الصحفية المختصة في سياسات موسكو الخارجية يوليا لاتينينا التي تابعت طوال عقدين سياسات الرئيس الروسي الخارجية، لاحظت حذره الفطري. فبوتين حسب تحليلها لديه سجل في الانسحاب عند أول بادرة صراع حقيقي.عندما قتلت القوات الأميركية المرتزقة الروس في سورية العام 2018، على سبيل المثال، كانت لديه فرصة مثالية للرد. إلا أنه بدلاً عن ذلك، نفت روسيا وقوع المذبحة من الأساس وبالمثل، عندما ضربت طائرات تركية من دون طيار المرتزقة والمعدات الروسية في ليبيا وسورية، لم تعترف روسيا بالأمر.