مئوية عوليس

أوديسة "عوليس - Ulysses" اليوناني، من وإلى عاصمة ملكه إيثاكا، في رحلة تيه طويلة، مروراً بطروادة، كتبها شعراً في 24 جزءا، الشاعر اليوناني هوميروس في القرن الثامن قبل الميلاد. ورحلة عوليس الايرلندي، كتبها سرداً الروائي الايرلندي جيمس جويس، في العقد الثاني من القرن التاسع عشر. بداية الكتابة كانت في مدينة ترييستي الايطالية عام 1914. أي قبل قليل من اشتعال نيران الحرب الكونية الأولى. والنهاية كانت في العاصمة الفرنسية باريس عام 1921، أي بعد ثلاث سنوات على نهاية تلك الحرب المهلكة. وصدرت مطبوعة بين دفتي كتاب، للمرّة الأولى في عام 1922. الرواية صدرت، بعد قرابة أسبوعين من حصول بلاده ايرلندا على استقلالها من بريطانيا. لكن الرواية لم تدخل ايرلندا، وتعرضت لهجوم عنيف من وسائل إعلامها.

والأسباب معروفة في بلد مسيحي كاثوليكي متزمّت، تتموضع الكنيسة في المركز من كل دوائر حياته. ورغماً عن ذلك، اعتبرتْ الرواية واحدة من أعظم الروايات التي صدرت خلال المائة عام الأخيرة. جويس مات 1941 ودفن في مدينة زيوريخ السويسرية التي وصلها عام 1915. وأقام له سكانها تمثالاً في وسط المدينة.

خلال السنوات الأخيرة، ردت ايرلندا إليه اعتباره، وتسعى حالياً إلى محاولة إقناع السويسريين برد رفاته ليدفن في المدينة التي أحب: دبلن. لكن المحاولات الايرلندية تواجه بالرفض، من قبل السكان والمسؤولين في مدينة زيوريخ. يبرر السويسريون رفضهم، بأن التجارة والربح، هما السبب وراء سعي الايرلنديين لاسترداد الرفات. ولا أعتقد شخصياً أنهم جانبوا الصواب.

في الثاني من شهر فبراير 2022 يبدأ محبو جويس الاحتفال بمرور المئوية الأولى على صدور تلك الرواية التي غيرت مجرى نهر السرد الروائي، وفتحت الأبواب مشرعة أمام روائيي العالم ليمارسوا طقوسهم السحرية، بعيداً عن تقاليد العالم الروائي القديم وقوالبه الجامدة. سبع سنوات، و 245 الف كلمة، و1000 صفحة، استلزمت الكاتب ليتمكن من رصد يوم واحد في حياة شخص ايرلندي أسمه ليوبولد بلوم، ( يهودي الديانة) وهو يدور داخل مدينة دبلن، عاصمة ايرلندا، وكانت آنذاك، تخوض حرب الاستقلال ضد الاستعمار البريطاني. كان بلوم مرفوقاً في رحلته تلك بشاعر اسمه ستيفن ديدالوس. يوم 16 يونيو بدأ جويس توثيق رحلته السردية مع عوليس متوغلاً في عالم اللاوعي. يقول المؤرخون إن ذلك اليوم تحديداً يعلّم لليوم الذي التقى فيه جويس بالسيدة نورا بارنكل التي صارت زوجته في ما بعد. ويحتفل معجبو ومحبو جويس، في مختلف دول العالم، بما يسمى "يوم بلوم" وبالانجليزية (Bloomsday) في 16 يونيه من كل عام. يقول النقاد إن "هناك عدة موازنات بين شخصيات وأحداث ملحمة هوميروس وشخصيات وأحداث رواية جويس (مثلا: الموازنة بين ليوبولد بلوم وعوليس، وبين مولي بلوم وبينلوبي."

في مقالة نشرها مؤخراً، يقول الروائي الايرلندي "كولم توبين" إن الرواية بما أحدثته من ثورة في عالم السرد لا يماثلها إلا ما أحدثته دراسات ما بعد المرحلة الكولونيالية في عالم الدراسات الأكاديمية، ودراسات الجنسوية ( Gender Studies). وهو يرى أن "الرواية تمثل طريقة مكتملة لاختبار أي نظرية. بالنسبة للمؤرخين تقدم صورة باهرة لما كانت عليه مدينة دبلن في وقت كان يسوده سلم نسبي. مع قليل من الإشارات لما سيحدث من تغير. وبالنسبة لنقاد الأدب تعد منحة من الله لهم، حيث تمتليء بنماذج من ألعاب الكلمات، والمحاكاة الساخرة (Parodies) ومراجع غامضة. وبالنسبة للقاريء العادي لها نفس طابع الماراثون بالنسبة للرياضي في ألعاب القوى. فالرواية تمثل تحدياً له، لكنها بالنسبة للذين تمكنوا من قراءة الرواية، تصير مصدر فخر."

ويرى عديد من النقاد أن جويس لدى استغراقه في كتابة الرواية، لم يكن مهتماً بالحبكة، أو بالأمور النفسانية، بل باللغة، على أمل أن يتمكن من معرفة ما يجول في ذهن شخصيته الرئيسة من أفكار متطايرة كسهام. ورغم وجوده في المهجر، كانت مدينته دبلن في القلب من الرواية. لعل هذا يبرر جوابه مرة على سؤال وجه إليه حول موعد عودته إلى دبلن، فقال: "وهل أنا غادرتها؟"

في يوم 16 يونيه، ( يوم بلوم) من كل عام، يتجمع محبو عوليس في مدينة دبلن، ويقومون معا بتتبع مسار رحلة بلوم بطل الرواية في كل الأماكن التي تواجد بها في المدينة. كما يقوم بعضهم بارتداء ملابس تنتمي للعصر الإدواردي، أي نفس الثياب التي كان يرتديها بلوم، ويقومون بتمثيل بعض المواقف في رواية كانت يوما ما منبوذة في ايرلندا، ثم أصبحت مصدر فخر وطني.