جهاز الحضارة الذكي

منذ أن بدأ الإنسان مغامرته فوق الأرض، كان يقوده هذا الجهاز المصمم داخل صندوق عظمي صلب ليحميه، مليارات الخلايا ومليارات الوصلات التي تنقل المعلومات أو تحللها، وتملأ الذاكرة بالتجارب وبالفضول لمزيد من المعرفة، وكانت خبرته تتراكم مع السنين لتزداد طاقته وقدرته على التعامل مع ما يصادفه من مشاكل، كان التطور بطيئا عبر ملايين السنين، لكن ما تحقق في هذه القرون الأخيرة، والقرن العشرين خصوصا، كان يحدث بوتيرة عالية تسابق الزمن، لأن الإنسان أخيرا امتلك مفتاح الكثير من الأسرار عبر إعمال هذا الجهاز الذكي المسمى دماغا. ما جعل مؤسسات البحث أو الإدارة تخترع مصطلح (العصف الذهني) لمواكبة هذه الوتيرة العالية، والذي يعني وضع الذكاء البشري في مجموعات تتفاعل أفكارها بسرعة كي تصل لوضع الخطط التي تحل مشاكلها.

تعمل كل أعضاء الجسم وخلاياه من أجل خدمة هذا الجهاز، ولأنه جهاز حساس ومعقد تعمل كل أعضاء الجسم على حمايته من التلف، مستعدة أن تتخلى عن حراراتها أو أكسجينها له كي تحافظ على سلامته ونشاطه، وبقدر ما تكون أعضاء الجسم الأخرى صحية ومعافاة وقوية يكون الدماغ سليما وأكثر نشاطا وابتكارا، ربما من هنا جاءت مقولة "العقل السليم في الجسم السليم"، والاهتمام بصحة الإنسان ليس فقط لرفاهته أو إطالة عمره، ولكن لجعله يفكر بشكل فعال، وأكثر قدرة على الابتكار وحل المشاكل التي تعترضه. ولذلك كل أعضاء الجسم تتلقى أوامرها من الدماغ، وإذا ما اختلت تفاعلاته الكيميائية أو رسائله الكهربائية فقد الإنسان السيطرة على كل شيء، وإذا ما تم تمرينه وتدريبه مثلما نمرن عضلاتنا فسيتجهز لمواجهة العالم بموهبته الكامنة التي نسميها الذكاء.

الذكاء ليس محتكرا، ولا هبة تعطى لجنس دون جنس، لكن حين أدركت بعض المجتمعات أنه إمكانية بشرية يمكن الاستثمار فيها، هيأت للدماغ كل ما من شأنه أن يعزز ذكاءه وإبداعه، عبر مراكمة الخبرة، والتعليم والتدريب، وتوفير البيئة العلمية المشجعة، ورصد الميزانيات الضخمة للبحث العلمي، وإدراج مبدأ التنافسية في صلب العمل الاقتصادي، ووضع العلماء في واجهة النخب التي تقود المجتمع. فالذكاء لا يعني معرفة الأشياء ولكن يعني معرفة العلاقات بينها.

يقول لويس ألبرتو ماتشادو، أول وزير للذكاء فى العالم الذى تم تعيينه فى فنزويلا: «يمكن تعليم الذكاء لجميع أفراد الأمة، فهو مساو لتعليم التفكير» وباعتبار أن هذا الشاعر كان صاحب أطروحة تتعلق باعتبار الذكاء مهارة قابلة للاكتساب وليس مكتسبا فطريا، واعتُبر الرئيس الفنزويلي الأسبق، لويس هيريرا كامبينس، الذي عين صديقه الشاعر في هذا المنصب الأول من نوعه، رائدَ مسيرة العلمولوجيا والمعرفة بلا حدود في أميركا اللاتينية.

كانت أطروحة ماتشادو نابعة من حقيقة علمية تقول طالما أن الذكاء هو القدرة على التقاط الروابط القائمة بين الأشياء والموجودات حتى وإن كانت غير منظورة، فإن هذه القدرة قابلة للاكتساب بالتدريب والتعليم، وبالتالي فإن إنشاء وزارة لهذه القدرة من شأنه أن ينقل الذكاء من كونه هبة طبيعية وموهبة ليصبح مهارة يمكن تعميمها وصقلها ليتحول إلى ثروة اجتماعية باعتبار الإنسان هو الرأسمال الحقيقي الذي لا ينضب.

من ضمن مشروعه الرائد في نشر تعليم الذكاء، وتطوير التفكير، ينطلق الوزير ماتشادو من ضرورة إنشاء مدارس خاصة بالذكاء منذ الصغر، واستبدال نهج المدارس التقليدية بالمدارس البديلة ذات المنهج الواحد، المتعدد المشارب، وتعليم طرق البحث والتفكير الخلاق عبر مراحله جميعها، التي تبدأ مع المرحلة الابتدائية وصولا إلى التعليم العالي، وتستمر مدى الحياة، بمعنى أن يظل طالب العلم مقيما طوال حياته في فضاء البحث والمعرفة والتعلم.

ربما أخفق المشروع الفنزويلي نتيجة تضارب الإرادات السياسية المتعاقبة، وربما لأنه عزل الذكاء في وزارة مختصة عن باقي القطاعات الخدمية والإنتاجية المهمة، بينما العالم المتحضر ركز على أن تكون كل الوزارات وزارات ذكاء، فأنشأ المدارس للمتفوقين والجماعات النوعية لتخريج قيادات المجتمع في كل مناحي الحياة، وفي هذا الخط من مصنع الذكاء (التعليم والتنمية البشرية) كرست السياسات المتقدمة جهدها من طرق تدريس تُنشط العقل، ومناهج تفتح الأفق والخيال، وكوادر تعليم تُختار وتُعد بعناية، إضافة إلى التركيز على مبدأ البحث، وتدريس مادة التفكير الناقد في جميع مراحل التعليم. ومستويات التفوق المختلفة لا تنشأ عن فروق بيولوجية بين الأدمغة ولكن بسبب مدى الاهتمام والتركيز والطموح، ومن المفارق أنها بقدر ما تحدث كلها في الدماغ نفسه إلا أن البيئة الحاضنة لهذا الدماغ قد تحفز هذه السمات أو تحبطها أو تنكل بها.

الذكاء هو الذي تساءل لماذا سقطت الثمرة على الأرض حين انفصلت عن الغصن، أو لماذا طفا الصابون في حوض المياه، وعبر أسئلة فضوليه من هذا القبيل اكتُشِفت أهم القوانين التي غيرت نظرتنا للعالم وحسنت طرق عيشنا على الأرض، مثلما طُرحت الأسئلة حيال الأمراض والأوبئة التي كانت تفتك بالبشر المستسلمين لها، فاكتُشفت العلاجات واللقاحات إلى أن تخلص الإنسان من كثير منها، بعد زمن كان يعتقد البشر أن الأوبئة غضب أو عقاب من الآلهة يستسلمون له فيقدمون القرابين لرضاها أو يتوجهون بالدعاء والصلاة، لكن العقل الذكي ذهب إلى المختبرات، ودرس الأعراض والأسباب دون كلل، وهو مقتنع أن ثمة أسبابا حين تُعرف وتُشخص تفضي إلى ابتكار العلاجات الشافية أو الواقية.

تحقق كل ذلك بالفضول وعبر الذكاء المدسوس في مليارات الخلايا الموزعة إلى فصوص مختصة في الدماغ، وعبر الفضول العلمي، ومع الوقت أصبح الذكاء خبرة يمكن تعلمها والتدرب عليها فأنشئت المدارس والأكاديميات ومراكز البحث، وخصصت للبحث العلمي ميزانية لا تقل عن ميزانية الإسكان أو الطعام. وحين نفرق الآن بين العالم المتقدم والعالم التابع لا نشير في الواقع سوى إلى هذا الفارق الفلكي بينها فيما يخص ميزانيات البحث العلمي. فالغباء أيضا مكتسب وليس فطرة، بل إن نظمنا الشمولية استثمرت في الغباء كي تستمر في السلطة، ولذلك لا نستغرب الآن الأغبياء الذين يحنون لهذه الأنظمة التي صنعتهم.

كثيرا ما نتحدث أو نكتب عن الحقبات الاستعمارية التي سرقت ثرواتنا، أو استغلتها، وهي في الواقع لن تكون ذات قيمة إلا حين يديرها هذا الجهاز الذكي لتصبح ثروات حقيقية، فالثروة الحقيقة تكمن في معجزة الخالق هذه التي وزِّعت على البشر بالتساوي، الدماغ الذي نحمله فوق أكتافنا، وبدون تدريبه واستثماره لن يكون لأي ثروة أخرى قيمة، فالمعادن والبترول ستظل دفينة في الأرض مثلما بقيت ملايين السنين دون الذكاء البشري.

كثيرا ما حاولت ــ ومازالت تحاول ــ المؤسسات الدينية المدافعة عن نظام الغباء البشري أن تواجه العلم والعقلانية، وكم نكلت بعلماء وفلاسفة معتبرة فضول الإنسان المعرفي اعتداء على أسرار مقدسة، يجلب اللعنة، أو على معرفتها الغيبية المطمئنة، لكن العلم شق طريقه في أنفاق مخفية، وفي خنادق الحروب يتنقل به العلماء من منفى إلى منفى حتى وفَى بالكثير من وعوده، وأقنع البشر أنه نشاط برهاني، يملك الحلول لكثير من مشاكلهم، وقادر على الإجابة عن كثير من الأسئلة العصية التي لاحقت البشر منذ تفتحهم على هذا الكون، واخترعوا لها الإجابات عبر الخرافات والأساطير، قبل أن يذهلهم العلم بأساطيره الراهنة التي تفاجئهم كل يوم بجدارته في إدارة الحياة.

لم يكتشف الذكاء الإنساني بعد حقب من نموه وتطوره المحرك البخاري، أو الذرة أو الخلية أو فيما بعد المركبات الفضائية والثورة الرقمية واللقاحات فقط، لكنه هيأ المناخ لعقل متفكر، متفتح ومبتكر، غاص في تاريخ البشر وطبائع العمران وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد، ليبتكر النظم الديمقراطية الحديثة والدساتير ومواثيق حقوق الإنسان والعمل المدني، وغيرها مما تطمح إليه الشعوب التي أقامت ردحا في فضاء المعرفة. والفارق بيننا وبين هذا العقل الذي لم يكف عن مغامراته الشيقة، أننا بمعزل عن مشقة البحث، مازلنا نمضغ ونستهلك هذه القيم الإنسانية بشكل غبي يجعلها مهزلة تحافظ على الاستبداد وتنتهك الحريات والحقوق، ومثلما نقود سيارات أو نستخدم أجهزة ذكية دون أن نعرف كنهها وطريقة عملها، فإننا نستخدم مقولات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان دون أن نعرف كنهها أو طريقة عملها، لتتحول هذه الابتكارات العظيمة إلى مجال للتفكه والنكتة في مجتعاتنا التي مازالت تقود السيارات بعقلية القوافل، والتي ما عادت تملك في وجه هذا التفدم السريع سوى أن تلوذ بخرافات الماضي.

مازلنا لم نعطِ الأهمية لعلوم، أو لم نسمع بها، مثل علم الأعصاب الإدراكي، علم سلوك الدماغ، علم الأحياء العصبي، وعلم النفس البيولوجي، الاقتصاد العصبي، علم الأعصاب التعليمي، الأخلاقيات العصبية، والقانون العصبي، وغيرها من العلوم المتعلقة بتشريح الدماغ وشبكته العصبية، والمرتبطة بطبيعة السلوك والوعي والذاكرة والذكاء، والطرق العلمية لتحسينها عبر كل مراحل التلعليم التي يمر بها الإنسان منذ الطفولة.