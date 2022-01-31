19- جلباب الوظيفة

«... ما أسعد الشاب الذي يؤمن أن واجبه هو إعادة صنع العالم، وجعله أكثر انسجاما مع الفضيلة والعدالة، وأكثر انسجاما مع قلبه...» كازانتزاكيس.

قال لي مدير المصرف، وهو صديقي وجاري المرحوم سالم رضوان، ساخرا: «... إن صكوكك المتكررة بالقيمة نفسها، وهي 600 جنيه تمر عليّ تقريبا كل أسبوع وأعرف المستفيد منها، وأعرف (ماركة!) السلعة المشتراة، وأنها ليست متوفرة في الأسواق! وقليل من الشطار هم فقط من بدأوا يصنّعونها محليا، وهي التي لا تتوفر بدرجة يستطيع المرء شراءها بصك! إلا إذا البائع يعرفك جيدا، وأنا لا أعتقد أنك منتبه إلى أن مرتبك مع علاوة العائلة، هو 128 جنيها فقط فكيف تتوقع أن يبقى لك رصيد مصرفي؟».

عندها انتبهت إلى أنني لا أستطيع أن أعيش في (جلباب) الوظيفة، انقطعت عن العمل في كلية الطب، وعدت إلى مجال المقاولات مع صديقي مصطفى الكرامي، وتركت الكلية، فصدر أمر بحبس كل من تعين في وظيفة ولم يباشرها، وكنت من هؤلاء الذين لم يباشروا العمل في المصلحة التي صدر تعيينهم بها، وكان طيب الذكر الأستاذ عبد العاطي العبيدي، حينها وزيرا للعمل فانتقاني رفقة مجموعة من أصدقاء في وزارته في طرابلس، وأنا الذي قاومت إغراء العمل بوزارة الخارجية، فمعظم خريجي دفعتي التحقوا بوزارة الخارجية، فالمانع من ابتعادي عن وطني ما زال قائما، بل وأكثر إلحاحا، فالانفتاح غير المسبوق، ولا المدروس وفر سلعا لم نكن نعرفها قبل ثورة سبتمبر69 فكثرت (دواليب المهنا، والتلفزيونات الملونة، ناهيك عن سلع متنوعة أخرى منها مكرونة -تبويخ- من الصين !).

ولذلك بعدما قامت ثورة الطلاب، كان من بينهم أصدقاء وأقارب، اعتقدوا أن خلافا بيني وبين الدكتور رؤوف بن عامر، هو سبب تركي الكلية وقاموا مشكورين بإعادتي إليها، وعدت ولم يستمر بقائي فيها أكثر من أشهر قليلة. لم تكن مغادرتي لها بسبب من أصبحوا يديرونها، فلقد أدارها من بعد الدكتور رؤوف الدكتور عثمان شميسة، ومن بعده الدكتور عثمان الكاديكي، وكانوا أيضا أصدقاء، وفوق ذلك شخصيات محترمة ناضجة، بل غادرتها بسبب الصكوك المرتجعة!

وسريعا ما ضاق الخناق على شركات المقاولات فاتجهت إلى تجارة الأحذية، ولما أُممت الأحذية، وكانت أولى السلع التي جرى تأميمها، افتتحت (سوبر ماركت) اسميته أرض الطعام، نال حينها شهرة في بنغازي، ثم عندما كثر الكلام عن تأميمه، وأكده لي الصديق الراحل أبوبكر الخشمي ونصحني بتسليمه، حتى أضمن قيمته، قُمت بذلك وتسلّموه مني ودفعوا ثمنه، تماما مثلما تسلموا محل 21 للأحذية ودفعوا لي ثمنه وسددت ديون المصارف، وكان مقابل ذلك العمل بقسم التخليص الجمركي بشركة الأسواق العامة، التي سريعا ما تركتها من بعد بدأ فشلها الواضح، وأنها ستنتهي بفضيحة! خصوصا من بعد عينوني مدير إدارة مخازن لبضائع ضخمة مرصوصة في الفضاء، ولما ذهبت إلى صديقي المرحوم محمد البعباع، أفادني بأن الخفراء الأفريقيين، يبيعون سيارة نصف نقل ممتلئة بما يريده الشاري بثمانين دينار، أما (الداينا) الأكبر قليلا فبمئة وعشرين دينار، ولهذا السبب حَلفَ بالطلاق، ألّا يوقع على أية ورقة، فظل محاسبا ومدققا، ولكنه يرفع تقريره إلى إدارة! ثم صدر تعيين الرجل الطيب المرحوم عبد الله عبدالصمد بتعيينه أمينا للمخازن فحذره خونا المرحوم محمد البعباع، ولما وضح له حاجته إلى العمل نصحه بأن يطلب من الإدارة تعيينه بالقسم الذي أديره، وبالفعل جاء وأصر على أن يظل مجرد موظف ولكنني وضحت له أنه لا مسؤولية فمهمة القسم تسريح البضاعة من الميناء وتسليمها إلى المخازن، وما إن وافق حتى وضحت له الأمور كلها وعلى من يعتمد من موظفي القسم، وذهبت مباشرة إلى بيتي ولم أعد للأسواق! وأصبحت حرا بلا عمل رسمي، ولكنني اتجهت إلى التمثيل التجاري، الذي أسماه خليفه الفاخري في ذلك الوقت (مندوه تجاري) تماما مثلما فعل مئات الحذاق من الليبيين يتنقل بحقيبته من شركة عامة إلى أخرى، ولما ضيق الخناق على (المندوهين) التجاريين وبدأت حكايات التسهيلات المصرفية، وحكايات الملايين وعمولاتها، وفوق ذلك، قصص ومصائب 7 أبريل، والأقدام المتورمة التي رأيتها جراء التحقيقات، وبينت ذلك في روايتي (تمر سيوة ولبن قرقارش). وذهبت إلى البحر. وتطور الأمر واستعرت قارب صديقي مصطفى الفيتوري، الذي عاد به من أيرلندا، فيما لم يعد الحذاق، بقوارب، لأنهم تركوا جنيهاتهم الإسترلينية هناك. لم يعد مصطفي بشيء سوى قارب، أسميناه (حليمة) تيمنا باسم ابنته، التي سُميت في الأساس على اسم جدته، وانتهى به الأمر إلى أن يكون (مزفر) بالأسماك التي اصطدناها في البداية كهواية؛ وتطور الحال إلى بيعها، فأنسحب مصطفى، فيما ظللت، والكابتن طيار محمد بوكر، والدكتور أحمد المطماطي، ولذلك رفعنا أسعار أسماكنا!.

ذات يوم رفض بائعو الأسماك في رصيف الصيادين تسلُّمها لأنه كان شهرا من أشهر الصيف، والحر شديد، ولا توجد مبردات، وأن السعر الذي عرضوه أبخسوا به قيمة (الحمرايا) المكتنزة اللذيذة!؛ عندها استعرت الميزان، من الريس عبد الله زيو، ووقفت خلف الحمرايا وبعتها أمام نادي النصر بسبعة جنيهات، ولم أنتبه إلى صديق قابلته بعد حوالي عام، فأخبرني أن دموعه انهمرت عندما رآني واقفا خلف الأسماك وأمامي الميزان، قال: «وقفت لأشتري بعضا منها، وعندما اقتربت شاهدتك، لم أستطع مواجهة خويا حميدا المتعلم المثقف السمح يبيع في حوت!»، وصدقته عندما قال إنه بكى، متسائلا كيف يصل ذلك الحال (بعيال البلاد) فأنا أنه رقيق، مرهف الحس منذ أن كنا تلاميذ بمدرسة الأمير. وبينت له أن ما نقوم به أشرف بكثير مما يقوم به المتسلقون في ذلك الوقت، وبينت له أن كثيرا يقومون بأعمال يدوية لا تتناسب ومؤهلاتهم فحليب الأطفال ارتفع ثمنه، بعدما تواصل تضييق الخناق في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، درجة يعجز العقل عن فهمها، أو تفسيرها؟ وإن كانت المؤشرات تمهد لبرنامج «اشتراكي»، وهو ما مهد لما ورد في الكتاب الأخضر، الذي بوُلغ في تنفيذ قوانينه بدرجة فاقت كثيرا حاجة مجتمعنا لتنفيذه، ولكن الحذاق وجدوا في التطبيل والتهليل له فرصة لفائدتهم الشخصية، ولعل الانتباه إلى مغبة ذلك ما بدأنا نراه قبيل سقوط نظام القذافي، الذي لو استمر مثلما كان قبل خطاب زواره لكان الاستقرار قدر لنا حتى الآن.