اسـتـيـقانـي وليامز والسباحة فى النهر مرتين

تصاعدت وتيرة التفاعل مع قرار الأمين العام للأمم المتحد المتعلق بتعيين الدبلوماسية الأمريكية / ستيفاني وليامز مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وسبق أن شغلت السيدة ستيفاني مساعدا للمبعوث الأممي / غسان سلامه حتى بعد استقالته إلى أن تم تعيين السيد (كوبيتش) الذي قدم استقالة مفاجئة يكتنفها الغموض توقيتا وسببا.

وفى إطار القراءة الموضوعية لهذا القرار فإنه لا مناص من الإشارة إلى أن هذا القرار قد أفصح بوضوح عن حجم الخلافات داخل مجلس الأمن بين أعضائه المرتبطة أساسا بتضارب مصالح الأطراف المشكلة له، واتساع رقعة النزاعات الدولية من البحر الأسود وجزيرة القرم وإقليم ديناس بأوكرانيا – تيغراي بإثيوبيا – والنزاع الاستراتيجي القديم المتجدد بين تركيا واليونان – الصومال – إيران والعقوبات التى تهدد بفرضها دول الناتو على روسيا – سباق التسلح فى مجال الفضاء، رغبة روسيا التى تمت الإشارة لها للتمدد فى إفريقيا - الخلاف الصيني الأمريكي فى المحيط الأطلس والهاديء.

هذه النزاعات تلقى بظلالها على كافة التوجهات والقرارات التى يصدرها مجلس الأمن وفقا لسياسات تتسم بالمرونة أحيانا وأحيانا أخرى بإشعال نزاعات إقليمية من شأنها تقليم أظافر طرف على حساب الطرف الآخر وتكون ضحيتها شعوب لا ناقة لها ولا جمل فيها.

(ليبيا ليست خارج هذه النزاعات).

إن الموقع الجغرافي الذى تتمتع به ليبيا على امتداد (2000) كيلو متر على جنوب المتوسط مقابلة لست دول أوربية هي أعضاء رئيسية فى حلف الناتو (تركيا – اليونان – مالطا – إيطاليا – فرنسا – اسبانيا) يضاف إلى ذلك الإمكانيات الكبيرة للاستثمار فى هذا البلد البكر الذي يربط أوروبا بإفريقيا ويشكل من خلال موقعه بوابة مهمة لأوربا يبرر التمركز فيه لمواجهة محاولات التواجد فيه من قبل العدو الاستراتيجي للغرب وهو روسيا التى انتهجت منذ استيلائها على جزيرة القرم وهيمنتها على الأقاليم الشرقية من أوكرانيا وتلويحها بضم مناطق شاسعة من شرق أوكرانيا (إقليم دوبناس) إضافة إلى تواجدها المريب فى العديد من الدول الإفريقية، من ضمنها ليبيا، من خلال قوات الفاغنر، التى تشير التقارير إلى قيام هذه القوات بتدريبات لوجستية بأسلحة متطورة جداً رغم إعلان الكرملين فى أكثر من مناسبة أنها ليست تابعة له ولا علاقة له بها، إلا أن الحقيقة تفصح عن تواجد هذه القوات فى أكثر من بلد إفريقي فى إطار سعي روسيا لإعادة دورها الذى فقدته إبان الاتحاد السوفييتي السابق الذى تعتبر نفسها خليفة له.

هذه التقاطعات السياسية هي التي كانت وراء تعيين الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له بعد أن فشل فى تمرير المرشح البريطاني الذى لم يحظَ بموافقة روسيا، أي بمعنى أن مرحلة السباحة فى النهر الليبي للمرة الثانية بعد فشل المرحلة الأولى كان بسبب فشل السياسات التى اتبعتها السيدة استيفاني فى إدارة المشهد السياسي وتغاضيها عن تطبيق المباديء التي قامت على أساسها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار (حق الشعوب فى تقرير مصيرها).

إن تعيين السيدة (استيفاني وليامز) فى هذه الظروف للمرة الثانية للسباحة فى النهر الليبي بنفس الأدوات السابقة، رغم تغير الظروف يعد ضربة استباقية لأية محاولات داخلية يمكن أن تؤدي إلى تقارب بين الأطراف الليبية، وبالتالي تفقد الأمم المتحدة ومشروعها لإطالة أمد النزاع واستمرارها فى إدارته فكان لابد من الزج بالسباح الذى خبر النهر الليبي وسبق له السباحة فيه ليعاود نفس السيناريو السابق للأمم المتحدة التي تحاول فرض إرادتها المشبوهة طريقاً للحل فى ليبيا، وبنفس السباح السابق (الأكثر مهارة)

(فماذا يعني هذا التعيين وما هي إمكانية نجاحه)

يعرف أغلب الليبيين أن الاختناق السياسي الذي تعاني منه ليبيا الآن هو صناعة دولية تخرج من ثنايا جلباب مجلس الأمن بامتياز. فرغم المطالبات التى وجهت لبعثة الأمم المتحدة ومندوبيها وأمانتها فى نيويورك على رأسهم أمينها العام واستيفاني وليامز بضرورة احترام المسار الدستوري بما يضمن إقامة المؤسسات السيادية على أساس متين يحدد صلاحيات كل سلطة ويضمن عدم اقتراب أي منهما لتخوم الأخرى وفقا لقواعد المراقبة والمساءلة والمحاسبة وبما لا يخالف الأعراف السياسية القائمة على تطبيق الأسس الديمقراطية فى الحكم.

إلا أن السيدة ستيفاني وعراب الحروب فى ليبيا غسان سلامه أخذتهما العزة بالإثم و مضيا فى غيّهما ضاربين عرض الحائط بكل المطالب التي وصلت إليهما انتقادا او تصويبا. وقد لاقى كل ما فعلته من عبث بالمشهد السياسي فى ليبيا تأييدا من المجتمع الدولي الذي اتضح أنه يرغب في أن تغوص السيدة استيفاني فى النهر الليبي كما يقول المثل الإيطالي (دع البقرة تدخل الطين). فهل أدركت السيدة الأمريكية ذات النفوذ الخيالي على من صنعتهم من أشباه الساسة الليبيين هذه الخديعة بعد الوقوف على المآلات التي وصلت إليها ليبيا وهل أدركت أنها لن تنجح مجددا إلا إذا استطاعت انتشال الحالة الليبية من ملاعب الدول الكبيرة واحترام إرادة الشعب الليبي وقوانينه ومعاملة الليبيين بالصورة التي يستحقونها من الاحترام بدل الاحتقار والتصغير والتركيز على الملف الأمني بتوحيد منتسبيه سواء كان قوات مسلحة أو مجموعات تحمل السلاح على مختلف مسمياتها، وكذلك الجهات الأمنية من مكونات الشرطة وما في حكمها، وخلق حوارات مباشرة معهم وضمان تحقيق مطالبهم ومشاركتهم فى السلطة وفقا لأسس ديمقراطية، وهذه ليست الأولى على المستوى الدولي لحل الصراعات المسلحة في الدول التي شهدت حروباً وتصدعا سياسيا يكاد أن يعصف بكيان الدولة، إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التى تشهد مسلسلات للنهب المنظم بمختلف الوسائل.

إن أمام المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تحديات كبيرة لا مُكنة لها لتجاوزها حتى لو تبنتها دولتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إذا نجحت فى التحشيد الداخلي والدولي نحو إقامة نظام ديمقراطي قائم على دستور نابع من إرادة الشعب.

بموجب دستور نابع من الشعب، وهو ما لا تؤمن به المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، التي أثبتت تجربتها السابقة أنها تملك القدرة على الانتقال من مرحلة مؤقتة إلى أخرى فقط. أما الاستقرار الديمقراطي والسياسي لن يكون له مكان لديها.

إن اعتبار مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب وحصل على أغلبية دستورية وحصانة قضائية برفض كافة الدعاوى التي أقيمت ضده، ومعايرته من مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي مع 189 دستور في العالم وكانت نسبة نجاحه قد بلغت (78) كفيل بإنقاذ البلاد، خاصة أنه قابل للتغيير خلال خمس سنوات من إقراره، كما أن تجربة هذا المنجز الدستوري كفيل ببيان عيوبه ومحاسنه حين يمكن الحكم عليه عند الاستفتاء، كما أن اعتباره قاعدة دستورية مؤقتة تحمل استجابة لبعض المختلقين معه.

إن ترديد مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأذكار حفلات (الزار) الصاخبة التي تقودها قنوات إعلامية مشبوهة وتعتبرها تعبيراً عن إرادة الليبيين دون إدراك بأن هذه الإرادة لا يمكن الوقوف عليها إلا من خلال صندوق الاستفتاء (بنعم أو لا) ودون ذلك لا يخرج عن كونه شعوذة سياسية لإجهاض إرادة الشعب الليبي.