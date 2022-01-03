15 – الطريق الأبيض

«كنت أنظر، ولكنني لم يتسن لي رؤية شيء، كان العالم مغطى بضباب كثيف من الأخلاق والتصورات الخيالية، والطيش الذي يحجبه عن عيني. الشباب مرير.. مرير مزدر؛ إنه لا يفقه شيئًا. وحينما يبدأ المرء بالفهم، يكون الشباب قد ولى! ومنه وحتى شيخيوختي الآن».. ظللت أعتبر كل كلمة أو عمل يبعدني عن قدري معصية. فما هو قدري هذا؟ وإلى أين كان يقودني؟ ما زال عقلي عاجزًا عن حل اللغز، فسمحت لقلبي أن يقرر: «افعل هذا، لا تفعل ذاك. امشِ، لا تقف، ولا تصرخ عليك واجب واحد، أن تصل إلى هدفك.. بتصرف من مقطع ورد في تقرير نيكوس كازانتزاكيس إلى -جده- غريكو».

ظللت طوال رحلة عودتي من نيويورك مشوشًا، ألوم نفسي عن تركي فرصة البقاء والدراسة هناك، وبالتأكيد للحياة التي كان الشباب في ذلك الوقت يحلمون بها، ولا أنكر وجعي بسبب عودتي ولكن لم يكن ثمة فجوة، مهما كانت صغيرة، في جدار العهد الذي قطعته على نفسي، وهو الذي أحسن زرعه في وجداني سي عقيلة، وثابر يسقيه ويعتني به طوال الوقت حتى أصبح شجرة تعمقت، وتشابكت جذورها في وجداني وتبرعمت زهورها وأورقها، وأصبحت تتظلل أسفلها (بنياته). كان القرار الذي توصلت إليه، بسيطًا للغاية: الزواج وأطفال يربطونني بالبقاء، معه، ونتظلل جميعنا تحت شجرة العهد، والعمل.. العمل والكسب وتوفير حياة مريحة لهن ولي، أما أوروبا فهي متناول من يجيد لغة، وقادر على إنفاق على رحلة يقوم بها وقتما يشاء. وتصبح، بالنسبة لي، مجرد واحة للراحة. وأي شيء أكثر قوة من زوجة وأطفال لتحقيق ذلك؟

وعدت من نيويروك عبر ستوكهولم وكوبنهاجن ثم بريطانيا. تلك الرحلة طرتُها بجواز سفري الملكي الفخيم الممهور بالتاج المذهب فوق أرضية سوداء مهيبة، حينها لم تصدر ثورة سبتمبر جوازات خاصة بها، وكان جوازًا لا يحتاج إلى تأشيرة، خصوصًا وأن الثورة لم تعلن حتى ذلك التاريخ، عن عدائها للإمبريالية! بل أذكر أن جواز سفري لم يمهر بختم السفريات المتعددة لمدة ستة أشهر إلا خلال السنوات الثلاث اللواتي أعقبن ثورة سبتمبر.

كان صديقي المرحوم خليفة الفاخري يدرس اللغة (ببورنموث). طرقت بابه صباح يوم مشمس من يوليو 1970 بحقيبتين ضخمتين، وجراب يحوي كتب هيمنجواي وجون شتاينبك. في تلك الرحلة تحديدًا بان عليّ الفاخري من الداخل، من دون تأثير شخصيته المرحة وقدرته العجيبة على الاستظهار ورواية الشعر وعشقه للحياة، حينها كنا شبابًا، رمانا قبلي شاعث في عاصمة اندلعت فيها ثورة جنسية لم تقلب موازين بريطانيا المحافظة بفكرها الفيكتوري فقط، بل امتدت لأوروبا كلها، وعلى الرغم من مغريات تلك الحقبة التي انغمسنا جميعًا فيها، كان لجلسات العشية الغابقة بروائح القهوة والحنين إلى بنغازي فضل كبير في معرفتي المبكرة إلى الجانب الصوفي المتجذر في روحه، الذي لم ينتبه إليه سوى قلة من رفقائه. بانت لي أيضًا مثابرته وسعيه نحو الكمال في سلوكه وعلاقته بالآخرين وبالتأكيد في كتاباته. كان يؤكد أنه لا قيمة لما يكتب الكاتب ما لم تكن أخلاقه نقية وحقيقية، متوافقة مع مُثل وقيم الحياة من صدق، وشرف، وحق، وشجاعة واحترام الروح التي أودعها الله فينا. كان يسعى للكمال في سلوكه وكتاباته.

من تلك الرحلة كدت أعود إلى بنغازي بزوجة نرويجية! كانت مثقفة، وعاقلة وتتطلع إلى أسرة وأطفال، ورأيت أنني أحقق ما نويته من أقصر الطرق، كنت قد وضحت للفاخري نيتي في الزواج وتربية أطفالي في بنغازي، وكانت المشكلة تكاليف الزواج في ذلك الوقت، وإن كنت تدبرتُ حلولًا كانت حينها مناسبة، وهي التقاعد المبكر. ولكن الفاخري قال لي: «البنت (قرجه) ألم تنتبه إلى مخارج نطقها للحروف؟» ثم أضاف ساخرًا: «الزوجة مزعجة وهي تصدح كبلبل، فما بالك بقرجه ولا تعرف لغة أهلك، تخيل فقط عندما تستفرد بها عجائز شارع نبوس؟». وعدت إلى بنغازي من دونها، ليس لأنها (قرجه) ولكن لأنها تريدني أن أكون معها في النرويج. وأنا لا أريد أن أكون، إلاّ مع وافية وسي عقيلة.

وصلت بنغازي، وظللت مشوشًا. أفنيت شهورًا قلقًا شاردًا، خصوصًا بعدما مضت أيام الترحيب بي وسرد مغامراتي الحقيقية والخيالية أيضًا. قلقي كان بسبب رغبتي في المعيشة في أميركا واستحالته، وكان يتحتم اتخاذ قرار حازم، بدق أقدامي كمسمارين في تراب بنغازي، ويكون الغرب بالنسبة لي مجرد واحة للراحة. وأي شيء أكثر قوة من زوجة وأطفال لتحقيق ذلك؟

كنت قد اجتزت السنة الثانية، ومع بداية السنة الثالثة، وهي تلك الفترة التي يترقبها طلاب السنوات المتقدمة، خصوصًا أولئك الذين لم ينسحبوا بهدوء، في سنواتهم الماضية، من بين شلة ذلك الكرسي الأخضر الطويل الممتد أمام المقصف ما بين كليتي التجارة والآداب، يتلصصون على غاياتهم، التي لا يفصحون عنها! لينزووا بعيدًا عن ضوضاء الكافتيريا «لمراجعة محاضراتهم!» مع زميلة من زميلاتهم! لم يطل الأمر حتى التقيت بالجامعة بزوجتي الأولى، كانت طالبة بالسنة الأولى وهي مثلما سبق وأن ذكرت تلك الصبية التي شاهدتني أدق باب المرحوم محمود بوهدمه، فأخبرتني أن ابنه عبد العزيز هناك في ملعب الكرة، وهي التي سبق وأن شاهدتها طفلة تسكن قريبًا من مدرسة الأمير. ولم يطل الأمر بعد مصارحتها، حتى خطبتها، واشترطت والدتها ألا يكون هناك فرح قبل تخرجها، ولكنها تخرجت سريعًا من وظيفتها كمدرسة، ولم أتخرج أنا من الجامعة. كان ذلك من بعد أن اجتزت سنتي الجامعية الثانية.

وما إن استلمت مستحقات تقاعدي الاختياري، حتى أقيم الفرح فوق سطح بيتنا، بشارع شمسه وأبدى سي عقيلة رغبته في أن تحيي الفرح (عيشة بنت ابشير) رحمها الله! فذهبت إليها رفقة المرحوم محمد الباز، ومحمد الترهوني وعندما علمت أن الفرح فوق سطح المنزل، اشترطت أن نحضر لها نقالة، تكون بمثابة محفة نرفعها بها إلى السطح، وعندما جئنا بها للمنزل، وكان والدي رحمه الله يعرف أنها قادمة انتظرها في مطلع السلم، وأقبل نحوها مهللًا: «عويشه! مرحبتين» فأجابته: «من؟ عقولة؟ إن شاء الله العريس ولدك؟» فزغردت، وأمسك بيدها وهي جالسة على المحفة، وكانت سيدة بدينة للغاية، فيما يتصبب عرق المرحومين محمد الباز ومحمد الترهوني وهما ممسكان بطرفي (البريلا) وظلا (عويشه وعقولا) يحكيان طويلًا، فيما يترنم المرحوم محمد الباز بأغنية محمد صدقي الشهيرة «طيرين في عش الوفاء» إلى أن نهرتهما وافية، ملوحة بمقشة! إذ يبدو أنها غارت من حديث الذكريات بين (الطويرين) !!

ومصادفة لقد اتصل بي البارحة، صديق خليفة بن صريتي، وحدثني عن تفنن محمود شمام في الإرشاد إلى مكان عرّاسة الأصدقاء، التي اختار لها كوخًا لعائلة صديقنا عوض عبدالحفيظ شمسه، بشط قاريونس، ودعا كل من يراه من معارفنا لحضور العرس مستخدمًا وسيلة الوصول إلى كوخ الحفلة بطريقة تعلمها من الكشاف. كان يقول لمن يدعوهم: «اتبع خطًا من الجير من حافة الطريق الفلاني، وسوف تصل كوخ وخيمة الفرح»، وحدثني عن عاشور الذي سرق خاتم أحد المدرسين الإنجليز! كانت ثلاث شكاير من الجير الأبيض قد سكبت من بداية الطريق حتى مكان الحفلة. وكانت ليلة خميس، وفيما كان زميلنا إبراهيم البقرماوي يصدح بصوته الجميل طوال الليل توالى توافد: طلبة من الجامعة، بحارة، تجار، طيارين، وعددٍ من إنجليز كانوا يدرسوننا، وكنت قد استعرت بيت أحدهم لليلتين لأنني كنت موفدًا للدراسة الصيفية في بريطانيا، فلقد قرر أستاذنا الكبير الهادي بولقمة رئيس الجامعة آنذاك، أن ترافقني زوجتي على حساب الجامعة.

وفي تلك الأثناء لم أعد موظفًا رسميًا في الحكومة، وتخليت عن محل البقالة لشقيقي للإنفاق على سي عقيلة وأسرته، وجدت الطريق، نحو الأعمال الحرة، من بعد أن عملت مندوبا لتسويق بضائع وكالات طيب الذكر السيد حامد الحضيري التجارية، وتعلمت منه شغل الوكالات التجارية، وسريعًا ما عرفت طريق المقاولات، من خلال الصديقين المقاولين مصطفى الكرامي وأيضا عبدالله السوسي، ثم تجارة الأحذية التي كان لصديقي محمد السوسي الفضل في بدايتها وعرفت طريق البنوك والتسهيلات الائتمانية، فلقد كانت الفرص متاحة للجميع في بداية سبتمبر.

خلال ذلك التشتت ما بين الدراسة والعمل، بدأ الأطفال يزدادون كل سنة. وكان الله قد أكرمني بهذه الزوجة الطيبة والأم الرائعة وسريعًا ما أصبحت أقرب مني لسي عقيلة والحاجة وافية، ولشقيقتي حتى الآن.