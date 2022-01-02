حرب عالمية ثالثة؟

يدور، هذه المدة، في وسائل الإعلام المختلفة، حديث كثيف مؤداه أن حربا عالمية ثالثة وشيكة الوقوع. وستكون هذه الحرب، إذا قامت ذات طبيعة تختلف تماما عن طبيعة الحروب السابقة المعتمدة على الأسلحة التقليدية. هذه الحرب سوف تتميز بكونها حربا سبرانية cyber، أي تستخدم الحرب الإلكترونية وسوف تستهدف فيها الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات التابعة إلى العدو بغرض تعطيل الانترنت والكومبيوترات ووسائل الاتصال التي تتم عبر هذه الأقمار، بقصد حرمان قوات العدو من التواصل. دون أن ننسى أنه صار هناك ما يسمى الصواريخ "الفرط صوتية" التي تصل إلى أهداف واقعة على بعد آلاف الأميال خلال دقائق معدودة، ما يقلل من فرص التصدي لها.

لا أريد هنا أن أتقمص دور المحلل السياسي أو العسكري، إلا أنني أستبعد استبعادا يكاد يكون تاما قيام مثل هذه الحرب!

صحيح أنه ثمة سباق تسلح نشط في مجال الأسلحة فائقة التطور، وصحيح أيضا أن ثمة دولا تستعد للحرب، إلا أنه ما من دولة ترغب في خوض الحرب فعلا. ويبدو لي أن هذه الدول تطور قدرات الدفاع عن نفسها وليس بقصد الهجوم. لأنه ما من دولة من هذه الدول متأكدة من أنها إذا بادرت بالضربة الأولى على الدولة العدوة ستكون بمنجاة من إمكانية الرد الذي سيلحق بأراضيها أضرارا ودمارا يستعصي تقدير مداه. وصحيح كذلك أن حلف الناتو يتوسع باتجاه الحدود الروسية، إلا أنني أعتقد أن البلدان الأوربية لن تسمح لأمريكا بشن هجمات على روسيا انطلاقا من أراضيها، لسببين: السبب الأول قرب دول حلف الناتوو الأورربية من روسيا، وهذا يعني أنها ستكون معرضة لهجومم انتقامي مدمر. السبب الثاني، أن أوروبا جربت ويلات ومآسي حربين عالميتين شملتا أراضيها، ومن المؤكد أن السياسيين والعسكريين الأوربيين يأخذون تلك الويلات بعين الاعتبار، ويرون أن حربا عالمية ثالثة تستخدم فيها أسلحة مذهلة غير تقليديية، ستجعل ما تلحقه بأوروبا من ويلات يفوق أضعاف المرات دمار الحربين السابقتين.

هذا يعني أن أمريكا إذا خاضت الحرب سوف تخوضها منفردة ضد تحالف ثلاثي روسي- صيني- كوري شمالي. ومن المتوقع أن الهند وباكستان، باعتبارهما دولتين نوويتين، ستقفان على الحياد لقربهما من الصين.