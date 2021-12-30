ميليشيات الانتخابات

من التعريفات العديدة للميليشيا التي تحفل بها الدراسات السياسية والسوسيولوجية التعريف الدي سكه "برادلي تاتر" بأنها "مجموعة شبه عسكرية غير مصرح لها، تتشكل من المواطنين الذين يسلحون أنفسهم في قوة قتال ليس لها ولاء للدولة"هدا التعريف نقتبسه بما يلائم الميليشيات الليبية التي تشكلت فيما بعد عام 2011. لكن بعض ميليشيات اليوم أساسها كتائب أمنية تابعة لجيش النظام السابق، سُرح جنودها وضباطها مع الإبقاء على مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها. ولكن هده الكتائب التي تفككت، أعيدت صياغتها في دور جديد، وفي العموم ما سهل قيام الميليشيات الليبية حسب التعريف الذي يبين فوضويتها سالفتها الكتائب الأمنية للنظام الساقط بالثورة الشعبية البادئة بـ 17 فبراير 2011 الذي كشف سقوطه الدراماتيكي أن لا أساس لدولة يقوم عليه.

في مقالة سوسيولوجية متنبئة، لم تحظَ بالاهتمام بموقع ليبيا وطننا 7 أبريل 2011 حيث كانت كتائب القذافي تقمع الثورة الليبية في الغرب الطرابلسي اقترح الكاتب عمر الكدي أنه: "حتى نتمكن من تفكيك المنظومات الأمنية والعسكرية للقذافي، علينا أولا أن نفهم تركيبتها، وأن نفهم أيضا السياقات الاجتماعية والثقافية التي استندت عليها، بما في ذلك الاختلافات الواضحة في منظومة القيم بين الليبيين، واختلاف المستوى الحضاري بين السكان، نتيجة لتفاوت علاقات الإنتاج "تاريخياً". ونضيف علاقات الاستهلاك واقعياً مند اكتشاف النفط بداية الستينيات من القرن الـ 20. ولدرايته بالتركيبة الاجتماعية للمنطقة التي ينتمي اجتماعياً إليها اقترح "بدء التحليل بـ "كتيبة سحبان" ومنطقة جبل غريان التي كلفت بالسيطرة عليها" .

معطيات الثورة والثورة المضادة في عام 2012 ومابعده ربما فككت هده الكتيبة في ميليشيا قبلية لانتماء قائدها لقبيلة "المقارحة" وهي قبيلة مترحلة تمتد من بلدة مزدة جنوب الجبل الغربي إلى جنوب ليبيا بمنطقة الشاطيء بفزان. صنفها الأنتربولوجي والعسكري الإيطالي هنريكو دي أغسطيني في كتابه "سكان ليبيا" بـ "القبيلة المحاربة".

ساهمت هده الكتيبة ضمن ميليشيات مسمى الجيش الليبي في الحرب على العاصمة طرابلس التي أجهها قائده من الشرق الليبي. وللمفارقة من نفس المحور المناطقي ذي النسيج القبلي المحيط بمدينة غريان الحضرية، وأعني قبائل العربان "عكارة، السلالمة، الجعافرة، والحرارات" والأصابعة وربما المشاشية، والأساسية قبيلة المقارحة وبنفس الجنود الذين نصح الكاتب الكدي باحتوائهم في مرحلة ما بعد القذافي، ببناء تنمية شاملة لا يحرم منها أحد. وإلا فإن ليبيا ستعيد إنتاج قذافي آخر في ظرف وجيز، وسيصعب التخلص منه مرة أخرى.

انتهى الهجوم على طرابلس بالهزيمة في محوريه الأساسيين الحلقة القبلية المضروبة على جنوب طرابلس من جبل غريان والحلقة المضروبة على جنوبها الشرقي من قبائل ترهونة التي قادتها ميليشية عائلة "الكاني". عكس ميليشيا الكاني التي تورطت في مذابح جماعية طالت أفرعا من حاضنتها القبلية المتشعبة في ترهونة، فإن ميليشيا سحبان ظلت ملتصقة بحاضنة قبيلة المقارحة في سبها والشاطيء وامتدادها المحدود الذي لا يقارن بترهونة، وهذا ماعناه عمر الكدي بتركيبتها، والسياقات الاجتماعية التي ترجع إليها .

الظهور الثالت لكتيبة سحبان كشفه التنافس بين المترشحين لانتخابات 24 ديسمبر 2021 الليبية ممثلة في قوة عمليات الجنوب التي تضم، إضافة إليها، ميليشيات مسلحة باسم اللوائين 128 وطارق بن زياد ومرتزقة أفارقة يتمركزون في قاعدة براك الشاطيء جنوبا وبعض المناطق قرب مدينة سبها. وهذه الميليشيا استثمرها في ثالت أدوارها قائد مُسمى الجيش الليبي المترشح للانتخابات، ليس فقط في إعاقة مترشحين آخرين ينافسونه في الجنوب الليبي، بل في إعاقة قرار المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش في وقت سابق للانتخابات بإنشاء قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويعني القرار عمليات التهريب أحد الموارد الهامة التي تعتاش منها الميليشيات. ولأن الكل يستند على الميليشيات فقد تكلف بأمرة الكتيبة 116 مشاة قائد ميليشيا من قبيلة أولاد سليمان التي لها نفود تاريخي وراهن على فزان وعاصمته مدينة سبها.

المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية كانت هده التطورات في علاقة المترشحين لمنصب رئيس الدولة بالمليشيات في مرمى اهتمامه. فقد عتبر استناداً على تحليل للباحث بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فريدريك ويري أن الصفقات المبرمة بين النخب السياسية في ليبيا وجماعات مسلحة التي ميزت الفترة ما قبل الانتخابات تبقى متقلبة وعرضة للتعديل أو الانهيار، منتقدًا غياب رؤية واضحة لإصلاح قطاع الأمن بعد الاستحقاق الانتخابي، فيما حذر من تداعيات التقارب بين المرشحين المفترضين للرئاسة على جلب عداء ميليشيات أخرى أو استقطاب منافس يملك سلطات وموارد رئيس الحكومة الموقتة .

اللافت أن الصراع الذي جوهره انتخابي أخد بما يلائم طبيعة الميليشيا الليبية الشكل الحرابي النهاب، وهدا يعيدنا إلى مقال الكدي الذي أشار إلى الاستثمارات الكبيرة بمفهوم ذلك الوقت لكتيبة سحبان حتى عام 2011 في منطقة غريان، محلات تجارية، بالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على مشروع جندوبة الزراعي، ومشروع أعالي الجبل الغربي. وحسب مديرية أمن سبها إن سبب النزاع قبيل موعد الانتخابات الـ 2021 بين ميليشيتي المقارحة وأولاد سليمان يرجع إلى أن مليشيا مسلحة مدججة بالمعدات الثقيلة والمدرعات تابعة لمليشيات الكرامة بإمرة مبروك سحبان قامت بسرقة 11 مركبة ذات دفع رباعي كانت متجهة إلى سبها ومخصصة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لمديرية أمن سبها للمساعدة في تأمين الأنتخابات المُزمعة.

الخُلاصة ما انتهى إليه الباحث فردريك ويري: "أن الانتخابات عجلت بإعادة تشكيل علاقات القوة بين الشخصيات المتنافسة والجماعات المسلحة "الميليشيات" الموالية كما أعادت توزيع الغنائم السياسية والاقتصادية بين هؤلاء اللاعبين، وخلقت فائزين وخاسرين أشعلوا حتمًا عنفًا محليًا تصاعد في بعض الأحيان ليصير حرباً أهلية صغيرة .

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اسما الباحثين باللاتيني وجدت صعوبة في إدراجهما في سياق النص العربي.

Bradley Tatar

Frederic Wehrey

REY