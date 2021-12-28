الليبيون والكورونا والهجرة والانتخابات!

حين تنظر إلى أحوال ليبيا، تجدها تغوص، في بحر الكورونا بصمت متناهٍ، فيما هي عالقة، في مشكل الهجرة ما لا ينتهي، ومأخوذة بسحر الانتخابات، من الساحرة في أمرها، إمرأة أمريكية تدعى ستيفاني وليامز. حين تنظر إلى تلك الأحوال، تنظر إلى المسألة الليبية، باعتبارها ليست مسألة ليبية، فإن الليبيين رغم هذا المصاب، لا شأن لهم بشأنهم، ويبدون عند حال الكلام فحسب، من يمنحون مسألة بلادهم، شيئا من الوقت، ثم يلتفتون إلى الشكوى، من الكساد والفراغ، وقلة الحيلة إزاء ذي الحال.

إذا تابعت الأخبار الليبية، ورصدت الاهتمام الليبي، حتى المستوى الإعلامي، فستعتقد أن الكورونا، كجائحة متفاعلة ومتحورة، تحدث في كوكب غير الأرض، أو أن الليبيين منحهم الله مناعة جسدية ونفسية. يفترض أن يقوم العلماء، بدراستها والاستفادة منها، خاصة وأن الليبيين لا يهتمون حتى، بحالة الموت، الحاصلة نتيجة الجائحة.

نعم ما يظهر على السطح، من تعامل مع الجائحة، مدعاة للاهتمام الدولي والصحي خاصة، ما يبين أن ليبيا خارج التغطية، فليس للجائحة، محل من الإعراب، في لغة البلاد، ولا أي تركيز لمواجهتها، بل أحيانا، تنتأب المهتم بالشأن الليبي، أن هذه اللامبالاة، نوع من الانتحار الجمعى، المسكوت عنه.

ويلاحظ المرء، زيادة حالة اللامبالاة الليبية، مع انتشارالحديث عن متحورات الفيروس، وزيادة اتخاذ تحرزات في العالم، وفي دول من الجوار الليبي، وبالتالي يظن أن هكذا تصرف، هو سبيل جديد ليبي، في مواجهة تفاقم المرض، حيث العبارة الشهيرة ما تنسب إلى هيردوت: أن من ليبيا يأتي الجديد.

وليس هذا بجديد فحسب، بل هو طريقة أو نهج ليبي خالص، في التصدي للمعضلات، والمشاكل العويصة، فالهجرة غير الشرعية، أوكما يقال، كلما تفاقمت أوضاعها، كانت الأرض الليبية، محل إعرابها وحاصد نتائجها. أما المقاربة الليبية للمسألة، فتزيد جرعة معززة من اللامبالاة، حتى تغدو كما مسألة، وإن الأرض الليبية مسرحها، ليست من المسائل التي تهم الليبيين البتة، وعلى هذا يجمع الليبيون ويتفقون ويتحدون، من الجنوب إلى الشمال، ومن قادة المليشيات، إلى الساسة قادة قيادة المليشيات، والغريب أن هذا يطال - دون أي فهم عنصري- حتى الكناسين البنغال، وبقية العمالة من العالم، من مزارعين، فعاملين في بقية شؤون البلاد.

وإن الهجرة كمسألة غربية، تحدث على الأرض الليبية، حتى وإن اهتمت بها، النشرات الإذاعية المسموعة والمرئية الليبية، فستكون كما الأخبار المحلية، نهاية النشرة. وما يحدث مع جائحة الكورونا، يحدث مع جائحة الهجرة، التي تزداد تفاقما، من حيث الأعداد، التي تهب زرافات ووحدانا، على الأراضي الليبية، ومن حيث الغرقى في المياه الليبية.

وبهذا الحال فإن استمرار مسألة ما وتفاقمها، يدفع الليبيين، لتناول جرعة معززة من اللامبالاة، ويذهبون في غيهم هذا، حتى أن تبدو ليبيا، البلاد الأولي في العالم، التي عند درجة صفر كورونا، وأنها في الجغرافيا، زُحْزِحتْ لمكان اليابان، ما لا تطال من الهجرة الشرعية واللاشرعية، وفي كل الأحوال.

ليبيا بالإضافة إلى ذلك، مصابة بنزلة انتخابات. عقب ثورة فبراير 2011م، وكرد فعل على عصر الجماهير القذافي، ومصاب ما يسمي بالتصعيد، اجتاحت ليبيا هذه النزلة، فبدا أنها تخرج من انتخابات، إلى انتخابات أو محاولة لإجراء الانتخابات. وهذا الهوس المضطرد، ناتج عن ضربة برد غربية، انتقلت للعقل الليبي، عن طريق الطبيب المبعوث السامي للأمم المتحدة. وقد يكون ذلك أيضا دافعا رئيسا، إلى تلكم اللامبالاة، ما اجتاحت الليبيين، في مواجهة جائحتي الكورونا والهجرة اللاشرعية.

بالإضافة طبعا إلى مرض "القذافي" العضال، الوسواس ما نخر عقول الناس، لعقود أربعة وزيادة، ما يعني أن محاولة الخلاص منه، أشد صعوبة من الرضوخ له، وعلى ذلك، فإنه مما يزيد الحالة الليبية تفاقما. فمع بعد الزمن عن الحالة، يتحول الرضوخ، إلى مسألة سهلة في الذاكرة، فيتأجج الحنين إلى ما مضى،"نيستولوجي"، وهذا سبب قوي وفعال، في عجز الجماعة التي تركن إلى أن الزمن كفيل بحلّ ما يستعصي على الآن.

ملاحظة: لقد استعرنا المرض، لتوصيف الحالة الليبية الآنية، من جعبة العقيد معمر القذافي، من كان يسمي المعارضين له بالمرضى.