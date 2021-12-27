14- انتصار العناصر اليومية الأبدية

«... سؤال العمر كان مطروحًا أمامي، حول اختيار دليل روحي، أو «غورو» كما يسميه الهندوس، أو «أب» كما يسميه كهنة جبل «آثوس» واخترت زوربا، لأنه كان يتمتع بكل ما يحتاج إليه المرء للخلاص: النظرة الأولية التي تصل إلى هدفها كالسهم من علٍ، والانعدام المبدع للنية، والتجديد كل صباح. الأمر الذي كان يساعده على أن يرى كل شيء باستمرار وكأنه يراه للمرة الأولى. وأن يمنح العذرية إلى العناصر اليومية والأبدية: الهواء والبحر والنار والمرأة، والخبز. كما كان يتمتع بيد واثقة وبقلب طازج وعذب، ففي أعماقه يملك قوة أكبر من نفسه..».من تقرير نيكوس كازانتزاكيس إلى -جده- غريكو.

سبق أن حدثتكم، من قبل عن «أخوة الفلاح»، تلك العائلة العريقة التي تخصصت، في بنغازي، في التصوير الفوتوغرافي، وأيضًا في الحلاقة. كانت أرملة أحدهم، تعد أخت السيد ونيس القذافي، أحد رجال دولة المملكة الليبية المتحدة، وكانت جارتنا في شارع «محمد موسى» وقد أكملت إحدى بناتها دراستها الجامعية معي، أما أخوها خليفة رحمه الله فكان أحد رفاقي في مدرسة الأمير الابتدائية، وكان لاعب كرة قدم متميزًا، لأنه كان يجيد اللعب بالقدم اليسرى. بعض من أخوة عائلة الفلاح هذه، واكبت الطفرة التي حدثت في البلاد، نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، وافتتحوا محلًا بالفندق البلدي لبيع المواد الغذائية بالجملة وكنت أتعامل معهم، لأمانتهم وأيضًا للعلاقة العائلية القديمة والجيرة الطيبة. فمن بعد أن أصبحت قهوة «سي عقيلة» محلًا للبقالة، ظللت أتبادل على إدارته مع شقيقي عبدالقادر، أما في المساء فيصبح ناديًا مسائيًّا لرفاق الجامعة. وكنت أقوم بالمشتريات للمحل وأيضًا لرحلات ومناسبات كلية الآداب، فقد كان رجال الإدارة يعرفون أننا نتعيش من هذا المحل. فأصبحت وكأنني مورد احتياجات تلك الرحلات، سواء العلمية، أو الترفهية الربيعية.

ما إن دخلت المحل، وحييت «سي مفتاح»، حتى أجلسني في الحال على صندوق خشبي، وسحب مقصًّا ومشطًا وشرع في حلاقتي، قائلًا: «غفتك كبيرة...لا نيرد لشباب جامعتنا أن يقلدوا الصياع..».

تمازحنا، وانتهى من حلاقتي وابتعت منه ما أحتاج، ومن بين ما اشتريت صندوق بيض مستوردًا من اليونان! ففي ذلك الزمن لم تكن في بنغازي مزارع لإنتاج البيض. ورأيت أن أعود إلى المحل عبر شارع المستشفى الكبير نحو بحر الشابي، ثم شارع الاستقلال، لأمر على الجامعة وأستفسر عن نتائج الامتحانات. عند مدخل الكلية كان «سي محمد إدريس» وهو من وجوه منطقتنا وصديق «سي عقيلة» أخبرني بأن عميد الكلية - الدكتور منصور محمد الكيخيا- يسأل عني ويريدني في الحال. لقد ابتهجت بتلك الدعوة، وقدرت إما أنها بسبب تفوقي في اللغة الفرنسية، وبالتالي رحلة باريس؟ فلقد كان ثمة إعلان يقول إن المتفوقين في امتحانها، سيوفدون إلى باريس لدراسة دورة مكثفة في اللغة الفرنسية في باريس! وكنت من البارزين في تلك اللغة. أو أن قسمًا من الأقسام يخطط لرحلة ويريدونني تزويدهم بمؤنها، كان قسم التاريخ والآثار والجغرافيا دائم الرحلات الاستكشافية؟ وفي الحالتين هناك فائدة من دون شك.

طرقت باب العميد، أذن لي. دخلت:

- «اجلس..»، قال فجلست، استطرد وهو يتفحص أوراقه: «فاضي أنت هذه الأيام؟» قلت له:

- «إن شاء الله خير» قال لي: «إنك مرشح للذهاب إلى مؤتمر في نيويورك إن كنت فاضي..» قاطعته:

- «يا دكتور أنا جاي من أوحال الفندق، فبالله عليك، لا تسخر مني» تبسم وسألني: «فاضي أم لا؟» أجبته:

- «فاضي من الآن، حتى نهاية هذا القرن، ولكن إذا أرجو ألاّ يكون للمؤتمر علاقة بالسياسة، ومواضيعها الشائكة التى لا أعرفها، وأيضًا لا تستهويني على الإطلاق..». أجابني:

- «عدم ضلوعك ومعرفتك للسياسة من اشتراطات المرشحين لهذه البعثة.. «أجبته ساخرًا ومنوهًا:

- «يا دكتور، كثيرون من شباب الكشاف، هم كذلك وأكثر التزامًا مني، وأيضًا أهلاويين كثيرين هم كذلك». أجابني بهدوء:

- «لا أحد يسهر الليل، وينتقي عند الفجر خضراوات من الفندق لدكانه، ويعدها للبيع، ويغتسل ولا يغيب عن محاضراته.. أنت من تنطبق عليه الشروط،، شاب نشيط، عصامي، متفتح.. »، ثم أضاف ساخرًا: «وأنت ما شاء الله متفتح واجد.. واجد، من هنا لعند أثينا!. عمومًا صدقني عندما اطلعت على شروطهم في المرشح، قلت في سري، وكأن هذه الشروط حددها رفاقك...».

في يوليو1970، ومن بعد احتفال بسيط، قامت من روما أول رحلة طائرة «بوينغ 747» تابعة للخطوط الجوية الإيطالية. كنا على متنها؛ خمسة شباب ممتلئين حماسًا وحيوية ورغبة في المعرفة، موفدين للمشاركة في مؤتمر الشباب العالمي، ااختيروا من بين طلبة جامعات ليبيا، على أساس كفاءتهم وتوافقها مع المواصفات التي وضعتها الأمم المتحدة، من دون وساطة أو تعليمات فوقية، مثلما أصبح يحدث من بعد خمس سنوات من انقلاب ثم ثورة سبتمبر 1969.

منذ أن وطأت أقدامنا مطار جون كنيدي بنيويورك كان كل شيء منظمًا بدقة متناهية، فالمؤتمر عبارة عن دورة مصغرة لدورة الأمم المتحدة المنعقدة في تلك السنة، فلقد رأت هيئة الأمم أن تعرف رأي الشباب، فخصصت لهم ذلك المؤتمر قبيل بدء الدورة الرئيسية ليدرسوا جدول أعمالها، ثم يرفعوا مقرراتهم إليها فيعرف ممثلو الأمم كيف يفكر شباب العالم في ذلك الوقت. في تلك الدورة قلنا: إن بلادنا تولاها شاب في مثل عمرنا، وسوف يصنع لها تاريخًا، وكنا مقتنعين بذلك، ولكن لم يخطر ببالنا أنه بعد أربعين سنة سوف يمزق وثيقتها ويرميها على ممثل دولته.

كنا بحق نتطلع إلى مستقبل نحلم به، ولذلك تحاورنا مع شباب من مختلف جنسيات العالم، مؤكدين أننا سنكون جزءًا فعالًا في خيره، ولم يخطر ببالنا أبدًا أننا سنكون من الجزء السيء منه. ولم تمضِ ثلاث سنوات حتى استقر صديقي أحمد الماقني في أميركا، بعد أن عجز عن مجاراة أفكار قائد بلادنا الجديد وصار معارضًا. كتب الكثير من التحليلات والتفسيرات، وظل كذلك رغم كل المغريات التي عرضها النظام عليه، ولم يعد إلى ليبيا إلا بعد فبراير 2011. وانتقل الشاب الطيب المحامي علي الشريف إلى مصراتة، مسقط رأسه، ومن بعدها إلى رحمة الله، وما زلت أذكره بعد قرار العودة من بنغازي إلى مصراته عندما قال لي: «إنهم يريدون أن يحيلوا بنغازي إلى قرية بائسة مثل ما كانت سرت» ولم أسمع عن رفيقنا عبدالله القاضي، إلا من بعد سلطة الفيسبوك، أما التهامي الترهوني، فعلمت أنه أصبح أستاذًا في جامعة طرابلس وكفى.

أما أنا فلقد تشردت بعد تخرجي في بنغازي بين عدد من الوظائف ولكنني لم أستطع مواصلة أي منها، وانتهى بي المطاف، ذات يوم، مجرد صياد ألهث وراء الأسماك الملونة البلهاء.

كان ما نعرفه عن أميركا لا يتعدى ما نراه في أفلامها، وما يمرره المركز الثقافي الأميركي.

في بداية السبعينيات سمعنا الكثير عن ظاهرة «الهيبز». كانت فرصة لي ولصديقي أحمد الماقني أن نعرفها، فتنقلنا بين تجمعاتها في نيويورك، وكتبنا عنها في مجلة «جيل ورسالة». زرنا حي «هارلم» وتناقشنا مع زنوجه، وتسكعنا في «برودواي»، حيث اكتشفنا مسرحيات متواصل عرضها منذ عقود، وانبهرنا بثراء وبذخ «الففث أفنيو» ومانهاتن، وبروكلين. وبمجرد عودتي كتبت عن تلك الرحلة عددًا من المقالات.

أخبرني أستاذي الدكتور محمد علي العريان، أحد الذين طردهم القذافي في بداية حكمه، أنه جهز لي إقامة معه، وتحصل لي على قبول بالجامعة التي كان أحد أساتذتها، وأوجد لي عملًا بمقصف الجامعة.

أغراني العرض، وحلمت بالمعيشة في ذلك العالم المضيء، الشيء الذي جعلني أمر بأيام وليالٍ مقلقة وعصيبة، فلقد تذكرت «سي عقيلة» يوم أفرغ 37 جنيهًا هي كل الثروة، التي وفرها وأخفاها في حزامه؛ في طيات «الشملة الحمراء» وقال لي: «سافر مع أصحابك إلى القاهرة، واعتبر هذه القيمة سلفة تنفقها في أفراح شقيقاتك»، ثم ضحك بدفء وبهجة واستطرد: «ادفعها لعيشة بنت ابشير لتحي ليالي حنتهن». وتراءت في عيني نظرات شقيقاتي المنكسرة عندما ودعتهن يوم رحيلي، فمات حلمي بالعيش والبقاء في ذلك العالم المضيء.

قررت العودة إلى ليبيا ودق أقدامي في أرضها، مبتعدًا عن كل ما من شأنه أن يخلُ باتفاقي مع «سي عقيلة»، وإتمام الدراسة والعمل والزواج وأطفال وبيت واستقرار، أما العالم المضيء فمفاتيحه عناصر زوربا، وقليل من المال، فكان العمل من أجله قد أبعدني عن الكلية، ولولا الرفاق، خصوصًا صديقي عبدالمجيد، الذي بذل مجهودًا كبيرًا متطلعًا إلى أن يكون معيدًا بالقسم، وبالفعل أصبح معيدًا خصوصيًا للعبد الله.

أذكر عندما أعربت له ذات يوم عن امتناني لما قام به، أجابني: «يا أخي ألم تسمع سي عقيلة مثلًا يقول: (سلف أجواد رد إحسان) أم أنك نسيت جنوحي في سنتي الأولى وكدت أترك الجامعة».