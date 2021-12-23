الرئاسة بديل الرئيس

تعمل الانتخابات، أحد مبادئ الديمقراطية، كآلية في الحالة الليبية، كما في غيرها، غير محاطة بهالة الواجب الأخلاقي الدي يفصلها عن مضمونها المجتمعي ويتبثها في شكل الطبيعة المجردة مما يمكننا أن نطلق عليه وصف الميتا ـ انتخابية.

يبدو مابعد تأجيل الانتخابات أن الأمور تعود من بدل التخصيص في رئيس إلى التعميم في رئاسة يتبلور عنها رئيس، والرئاسة هده المرة فعلية تضم الممثلين للعناصر المعوقة للانتخابات: الجهوية والقبلية والعسكرة والإسلاموية. وهي الوصوم الرئيسية للمترشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الدولة المعبرة سلوكياتهم ومواقفهم عن هويات الإعاقة المذكورة، وأجسامها برلمان طبرق ومجلس دولة طرابلس وميليشيات الجيش وحكومة مصراتة .

وكما في علم الفلسفة، كدلك في علم السياسة علينا أن نختار بين طريقتين، تلك المتعلقة في الفلسفة ببادئة ماوراء "الطبيعة" وفي السياسة ببادئة ماوراء "الواقع" بمعنى البحث في الطبيعة الأساسية للواقع، وهي تهدف إلى تقديم وصف منظم للعالم وللمبادئ التي تحكمه. وخلافاً للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محددة من العالم، تُعدّ الميتافيزيقا علوماً استقصائية أكثر توسعاً في المظاهر الأساسية للموجودات. ويعتمد علماء الميتافيزيقا على أنماط تحليلية تعتمد بدورها على المنطق.

الخالص عوضاً عن النهج التجريبي الذي يتبعه علماء الطبيعيات، وقد ركز التكهن الخاص بما وراء الطبيعية ـ دائما ـ على مفاهيم أساسية كالفضاء والزمن، والسببية، والهوية والتغيير، والاحتمالية والضرورة، والمتفردات والعموميات، والعقل والجسد.

وفي هدا السياق يعد اجتماع بعض المرشحين الرئاسيين أساسيين وغير أساسييين في بنغازي 20 .12 .2021 ضربا من ميتا ـ سياسية، وإن عبر عنه بأنه بمثابة مبادرة لكسر الحاجز القائم بين الشخصيات والفعاليات السياسية في شرق البلاد وغربها. والتشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت..

رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية يقرر استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وبعد الاطلاع على ماوصفه بالتقارير الفنية والقضائية والأمنية يطلب من رئيس برلمان طبرق، الذي ترشح لمنصب رئيس الدولة، العودة إلى سابق عمله من خلال ترؤس جلسات البرلمان من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات، بينما رئيس الحكومة المترشح الآخر لمنصب رئيس البلاد فإنه يرى أن مستقبل ليبيا في الانتخابات، لكن ذلك لابد أن يكون عبر خطوات واضحة، أولاها إعداد قاعدة دستورية لكي تبنى عليها القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تفتقر للقاعدة الدستورية.. والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يمكن اللجوء إليها مقفلة.

لقد اكتشف كل مترشح ممن وصفوا بالجدليين الذين تصدروا مشهد الأزمة عبر الأجسام المدكورة في أنه يصدق عليه مثال الرجل المعلق، حسب الفيلسوف ابن سينا في برهنته الإحراجية: إما أنه يعي أن يكون بالحقيقة ذاته أو شخصه، أو يكون هو ذات أوشخص يستعمله بدنه. أي قوقعته التي يظن أنها تحميه، قبيلته وثكنته ومصالح طبقته أو انتهازيات جهته أو عقيدته أو، بالأحرى، دوغمائيته.

كما اكتشفوا أيضاً أنهم، معرفيا،ً كسجناء الكهف الأفلاطوني، لا دراية لهم بمبادسء جغرافيا الانتخابات التي تُعنى بدراسة العملية الانتخابية مكانياً أو إقليمياً، بالاستعانة بحلحلة الدوائر الانتخابية، واستقراء أسباب التباين المكاني للانتخابات، وكذلك تشخيص المؤثرات الفعالة للتباين المجتمعي وتأثير مغيرات التحضر والزبونية السياسية في أشكال التضامن القديمة المعروفة في الغرب الليبي والجنوب بالصفوف القبلية، بالإضافة إلى متطلبات ودرايات سير الحملات الانتخابية للمترشحين ومدى تأثير أبعادها وبرامجها بشكل شمولي في تغيير وتعديل السلوك الانتخابي للأفراد. ربما العنصر الوحيد الدي أخذ به هؤلاء المترشحون من عناصر الجغرافيا الانتخابية مناورات الساسة على المستويات المحلية والإقليمية للوصول إلى منصب رئاسة الدولة.