الانتخابات الليبية. الزخم الحزين.

ظل احتمال تأجيل الانتخابات الليبية فرضية تدفع نحو إثبات نفسها كحقيقة سياسية يفرضها الواقع، في بلاد تتلاقفها الفوضى والصدامات والمداهمات، ضمن واقعية مرتبكة تحكمها هشاشة الأوضاع، وصورية وحدة تدابير الإدارة العامة بالبلاد، رغم التهليل بـ "توحيد مؤسسات الدولة".

الخطاب السياسي الرسمي الليبي، رغم كل المقدم إعلامياً، محلياً ودولياً، لم يجرؤ على التصريح علناً بتأجيل الانتخابات، رغم ضغط عامل الزمن، فكل الحديث عن تأجيل الانتخابات كان يأتي من عواصم أوربية تعرب عن أن التأجيل، قصير المدى، للاستحقاق الليبي لا يشكل بالنسبة لها أي قلق أو إشكال، كما ورد قبل أيام في استقراء لرويترز لتصريحات متنوعة صادرة فى عواصم عالمية مختلفة. على العكس من ذلك ليبياً، فقد ظل أمر البت في قرار مصير الانتخابات، حدوثاً أو تأجيلاً، حالة تتنصل منها المفوضية العليا والبرلمان. فقد صرح عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات بالبلاد، بأن المفوضية لا تواجه أي موانع فنية تعيق إجراء الاقتراع في موعده، وأنها ليست المؤسسة التي تملك قرار التأجيل، وعلى الطرف الآخر أعلنت لجنة البرلمان المختصة بالانتخابات عن انتهاء عملها واستعدادها للاستحقاق الموعود، مبينة أن قرار التأجيل من اختصاص المفوضية، مما جعل ذاك القرار يتأرجح بين البرلمان والمفوضية إعلامياً، في ظل غياب القضاء العالي بالبلاد لحسم الأمر قانونياً وبشكل حاسم. فعلى ما يبدو أن الجميع كان يفضل اللعب على عامل الزمن بما ينأى بهم جميعاً عن تحمل مسؤولية مصير الانتخابات، والاكتفاء بحصر المعضلة في الشق السياسي، انتظاراً لما تسفر عنه مباحثات، المبعوثة الدولية لليبيا، السيدة ستيفانى، فى زياراتها المكوكية لجميع المدن الفاعلة فى الأزمة الليبية.

أعتقد ان حالة تأرجح قرار مصير الانتخابات كان من اللازم جداً اللجوء لجهاز القضاء من قبل المفوضية أو البرلمان للبت في الأمر، بدلاً من جعلها قضية عائمة يتولاها الإعلام المحلي والدولي، بما يرسخ فكرة أن حالة الطقس السياسي ليبياً في حالة فوضى وتضارب تعوزها التسويات لرفع وتيرة الحرص على عامل الزمن، الشبء الذي يجعل الوضعية تصب فى صالح أي فريق معرقل لإجراء الاقتراع في يومه. فاللجوء للقضاء لن يعرقل أو يربك المباحثات السياسية التي تقوم بها ستيفانى، طالما أن قرار المباشرة في الانتخابات هو الساري، فالقرار القضائي للبت في الجهة المخولة بالتأجيل سيكون قراراً تفسيرياً يحسم أي جدلية مستقبلية بالخصوص، وبذلك نكون قد تجاوزنا معضلة بروح العقل والمنطق.

هشاشة الوضع الأمني بالبلاد عموماً، كإحدى العراقيل الأساسية، وبالعاصمة طرابلس الغرب تحديداً، إذ برزت مظاهر مسلحة بمنطقة عين زارة، قبل يومين من موعد الانتخابات، اربكت الحياة وأوقفت الجامعة، وكذلك قبلها بأيام تم اقتحام مبنى رئاسة الوزراء في طريق السكة، وهذا جله أعمال تعصف بكل جاهزية الخطط الأمنية التي صرحت بها وزارة الداخلية منذ أسابيع مضت. زد على ذلك الصدام الدامي في سبها، والذي كان أحد محاوره مكتب مفوضية الانتخابات بالمدينة، كما أن خروج بادي، في تسجيل مرئي فى اجتماع مع أعوانه، يعلن فيه معارضة الانتخابات بالطريقة الحالية، ويهدد بإقفال مؤسسات الدولة ساخراً من ساسة المشهد بأسلوب لم يخل من استخدام مفردة بذيئة. إلي جانب أن المراقبين الأجانب للوضع الليبي تحدثوا بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، عن استمرارية تدفق السلاح للبلاد، وعن تشبث المرتزقة بالبقاء فيها، كما جاء في صحيفة الانديبندنت أون صنداى، مما يزيد من حالة تردي المناخ لأي انتخابات نزيهة وشفافة، علاوة عن النواقص الإجرائية والفنية التي شابت انطلاق "المشروع" الانتخابي.

لا شك بأن الانتخابات الليبية، رغم اندفاع المرشحين إليها بملفات نالها التلاعب والتزوير، لاتزال تشكل بذاتها حالة زخم يتخافت بريقه في أعين المراقب قبل المواطن العادي، المتلهف لأي حلحلة تطوي معاناته، وتفتح له وللمراقب الليبي صفحة سياسية أكثر نضجاً وشفافية واستقراراً.

الزخم الانتخابي كخطوة نحو الاستقرار بليبيا لازال زخماً ضيق الأفق، إذ يشكل تحدياً عظيماً للبلاد برمتها، لا فقط لرجال المشهد السياسي فيها. فالمتشبثون بإجرائها في موعدها، أو لاحقاً، يعتبرونها القشة التي تملك فعل السحر في المعضلة الليبية المليئة بالعبث والتدخلات والفساد والكراهيات والصدامات، فى ظل حقيقة أن أقطاب الفساد والفوضى الأمنية أصبح يعز عليهم ترك منابع ثرائهم السريع والمريب، ويبدو ذلك جلياً من خلال تكريس حالة الجمود السياسي الراهن، كما أن ساسة المشهد على مدى عمر الأزمة، قد آثروا البقاء في مناصبهم، إلى أجل مفتوح عبر ممارسة خلط الأوراق بشكل أربك عملية سير الانتخابات بسلاسة إدارية تخلو من "الكولسة"، وتصفية الحسابات الشخصية فيما بينهم. زخم الانتخابات، عموماً، بكل تعقيداته يعد حتى الآن صفحة حزينة في تاريخ أزمة ليبيا مع ذاتها، ومع المتدخلين فى شأنها عبثاً أو سواه، ما من شأنه تأبيد الحزن والفوضى فى هذه البلاد المنهكة.