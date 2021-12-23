اسمه "فتحى"

"فتحى" يكبرنى بثلاث سنوات ويكبرنى عقلا بعشر.. ولكنه رفيقى فى كل وقت وما بيننا أكبر من كونه أخى..

فى مرحلة الصبا.. كان مسؤولا عن قضاء حوائج البيت وكنت مرافقا له عند الذهاب للتسوق وكنت أتعلم منه كيفية التحاور مع الباعة وكيف يتم التصرف الحكيم فى ابتياع ما تحتاجه الأسرة، رغم قلة ما فى يده من مال.. عند العودة كان يحدثني لماذا اشترى من ذلك البائع ولم يشتر ممن بجواره، وكان يعتنى بإظهار أن "القفة" التي نحمل فيها الخضروات مليئة بما يكفي لكي يعلم الناظرون أن حالتنا ميسورة وجيدة ولا ينقصنا شيء.. كانت والدتي تثق فى قدراته وأظنه جدير بتلك الثقة..

كنا نتشاكس أحيانا وكانت الغلبة له دائما، ولكن سلاحى الوحيد يعتمد على ما ألتقطه من حجر الأرض وأهدده به، ويحدث أحيانا أن نكون فى مكان ليس به ذلك السلاح فيغتنم الفرصة لمشاكستي ولكني غالبا ما كنت محظوظا وأجد ما يعيننى عليه، فنضحك سويا وتمضى الحياة بشقاوة بريئة .

ثقة الوالدة جعلت من رفيقى مكلفا أيضا بالإشراف على بناء بيتنا الجديد، وكنا نذهب بعد انتهاء المدرسة لكي يتابع احتياجات البناء من مواد وأيضا لكي نملاء صهاريج المياة المستخدمة فى البناء، لأن المنطقة جديدة وليس بها شبكة مياه. كان هناك بيت واحد فى تلك المنطقة يمدنا بالماء .

برنا وقدر لي الذهاب خارج الوطن للدراسة الجامعية، واستمر الوصال وكأنه بين حبيبين. كانت رسائله تتوالى وهي تشد من أزرى وتشجعنى على النجاح، وكان يزورنى أحيانا بشكل مباشر عند أي عقبات تواجهنى.. سبقنى بالطبع في التخرج من الجامعة.. وبدأ رحلة العمل وكانت مثمرة، فلم يبخل علي ودعمني ماديا رغم أننى كنت ضمن بعثة دراسية.

أنهيت دراستي الجامعية وأسعده ذلك تماما. ولكنى انهمكت فى طريق السياسة، إلا أنه لم يبتعد وعمل على اللقاء بي خارج الوطن وتناقشنا ووجد صلابة بادية في موقفي فكان دعاؤه لي بالتوفيق وقدم لي دعما ماليا ساعدني كثيرا في مشوار غربتى .

بعد مرحلة ما عدت للوطن، وأيضا حاول مساعدتي بما استطاع. فقد كبرت التزاماته تجاه أسرته الخاصة، ولكنه ظل كريما معي.. ما جد فى علاقتنا هو إعجابه بما أحمل من أفكار، وكان يستمع ويستمتع بحديثي حول الشأن العام . وكان يقدمني لابنائه قائلا.. اسمعوا كلام عمكم وافهموه جيدا .

فى المدة الأخيرة تكالب عليه المرض، ولكنه استمر عفيفا نقيا، غير أنه اعتزل محيطه الاجتماعي بعد مرضه واقتصرعلى مشاهدة التلفزيون مع رعاية وعون أبنائه البررة.. عندما أفكر فيه أذكر تقصيري معه، لأنني للأسف اخترت المنفى والغربة مجددا.. إنه نموذج لإنسان جميل أحب من حوله وقدم الكثير من عمل الخير للقريب والبعيد.. أتذكر أنه فى يوم ما قدم الدعم المالي والمعنوي لعامل أفريقي اسمه محمد أمين من دولة (غامبيا) كانت أمنيته الدراسة فى معهد ديني، فقام بدعمه ماديا ومعنويا حتى تخرج وكان يمازحه.. عندما تصبح رئيسا للدولة لا تنسنى ..

أفضاله نالها الكثير ممن أعرف ولا أعرف، وكرمه بلا حدود من غير من ولا أذى.. إنسان كريم متواضع يستحق أن أكتب عن شمائله وخصاله الحميدة الكثير..

لا أملك إلا الدعاء له بأن يعينه الله على محنته.