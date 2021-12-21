تهمة الوعي الزائف والتوجس من الديمقراطية

في أحد حواراتي مع الصديق أحمد الفيتوري في بيته، وفي سياق حديثنا عن الرقابة على المطبوعات في ليبيا ومصادرة بعض الكتب أو الكتابات، أذكر أنه قال ما مفاده أن أخطر الكتابات ضد النظام السياسي هو ما يكتبه نجيب الحصادي لأنه يزحزح القواعد التي يبني عليها النظام صرحه أو أي نظام شمولي. غير أن لا أحد ينتبه له لأن العيون موجهة صوب الضجيج الذي يظهر على السطح أكثر مما هو عميق.

تذكرت ذلك وأنا أقرأ كتاب نجيب الحصادي "في الوعي الأخلاقي والعلمي" الصادر عن دار رؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة، الذي يجمع فيه مجموعة من البحوث التي شارك بها في مناسبات ثقافية ونشرها في دوريات مختلفة، وما يجمع بينها مسألة الوعي في سياق النهج الريبوي في تناول العديد من القضايا العلمية والأخلاقية، أو بمعنى آخر، إرباك يقين الوعي الأيديولوجي بريبة الوعي الفلسفي. وضمنها بحثه المعنون بـ "في مسألة الوعي الزائف والنسبانية الأخلاقية" والذي سبق وأن نُشر في المجلة العربية للعلوم الإنسانية، بالكويت، العدد 91، السنة 23، صيف 2005 . وهو البحث الذي أشرت إليه في نهاية مقالتي السابقة عن (النموذج الصيني)، ويناقش مسألة توظيف تهم الوعي الزائف في الترويج لبعض السرديات الكبرى وإخراس الألسن والدفاع عن بعض الأنظمة الشمولية. كما يعالج مسألة النسبانية الأخلاقية وفق صياغة "إزايا برلين" في كتابه "ضلع الإنسانية الأعوج" الذي ينكر فيه محاولة توظيف تهم زيف الوعي في الهيمنة على البشر وتشكيل وعي مغاير يتسق وما يتم الترويج له، مدافعا عن مبدأ التعددية في مقابل نزعة النسبانية الأخلاقية بما تواجهه من صعوبات وما تفضي به إلى توجهات أناركية وما ينتج عنها من وعي شائه حال تبنيها.

تنهض الأنظمة الشمولية والحكومات المستبدة (وبعض النظريات الأخلاقية المطلقة) على هذه الفكرة الوصائية، أو كما يجادل نجيب "هكذا يقوم الطغيان السياسي خصوصا على افتراض أن وعي الأفراد أو الشعوب زائف، إما لأنه قد غرر بهم، أو لأنهم لم يتمرسوا من الخبرات والتجارب ما يكفل لهم تنمية وعي حقيقي.".

ما يخص النموذج الصيني، فإن الثورة التقافية بنيت على هذه الفكرة، وأصبح ماو ومريدوه هم الجديرون بتقويض ما سموه وعيا زائفا لدى الشعب ما أدى إلى انغلاق تام لصين ماو، وغالبا ما يؤدي هذا النهج إلى طوفان من العنف حين يستلزم تطهير ما يسمى الوعي الزائف قطع الرؤوس التي تحمله، كما عبر القذافي عن هذه الفكرة في ما سماه الثورة الثقافية ــ تقليدا لماو ــ وما تبعها من مقولات وإجراءات مثل "تطهير البلاد من المرضى" والمرضى بالنسبة له هم من يملكون وعيا مختلفا عنه يرى أنه وعي زائف. وحين تجاوزت الصين هذا النهج المتشدد وانفتحت على أطروحات العالم بما فيها الرأسمالية دون أن تتخلى عن مزيجها المتكون من الثقافة الكونفوشية والماركسية المنقحة، وأصبح معظم الأفراد أو معظم الشعب في حالة تصالح مع ما يحققه هذا النظام من نجاحات خصوصا في الاقتصاد والتنمية، وجهت القوى الغربية أو (بعض النظريات الأخلاقية المطلقة) التهمةَ نفسها لهذا الشعب بكونه يعاني من وعي زائف. ورغم أن الكتاب والبحث خصوصا يميل إلى تعليق حكمه في العديد من القضايا مخلصا لتوجهه الريبوي، إلا أنه يحترز فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، التي تبدو أنها "أخطر من أن يعلق الحكم بخصوصها، ما يوجب اتخاذ موقف منها، دون تهديد لحرية الأفراد الذين لا يشكلون خطرا على غيرهم، ودون توفير مسوغات نظرية للأساليب القمعية التي تمارس من قِبَل من يزعمون أنهم الأدرى بصالح الشعوب، وأن وعي هذه الشعوب بقضاياها وعي زائف. هذا هو الموقف الليبرالي في أشد صيغه تطرفاً.".

كما يشير البحث إلى تجليات أخرى لهذا المأزق الأخلاقي، يرجعها إلى غياب هرمية أخلاقية متفق عليها، ومقتربا من مسائل نرتبك حيالها في هذا الوقت. وما كُتب ونُشر قبل الربيع العربي بست سنوات يصلح هنا لتفحص ما أحاط بهذا الربيع من قلق أخلاقي، وربما ما حدث في العراق قبلاً يثير هذه المسألة: "اعتبر مثلا التجلي السياسي المتعين في التخير بين نظام مستبد وغازٍ دخيل يطيح به. ثمة مواقف متباينة يمكن اتخاذها في هذا الخصوص، سوف أشير إلى بعض منها، موضحا المآزق الأخلاقية التي أصبحنا نواجهها بسبب ما عصف بمنطقتنا العربية في الآونة الأخيرة من أحداث جسام. فجأة، غدا مفهوم الديمقراطية في منطقتنا محل اشتباه. ارتباط الديمقراطية بالغزو الأمريكي للعراق كفى وحده لتمرير فعل التوجس. ولأننا أبناء استبداد ــ عشنا في كنفه ورُبينا على صلفه ــ نسهم دون قصد في تحقيق أحلام الطغاة. الديمقراطية نقيض الاستبداد، وتأسيسها إنما يتم ضرورة ضمن أنظمة تناوئها. مقدّر إذن على فعل تأسيس ابديمقراطية ألا يكون ديمقراطيا. وفق ذلك ثمة من يزعم أنه سواء أتم التأسيس من فوق ظهر دبابة، أم عبر مجالس حكم عميلة، أم بالإطاحة بالنظام من الداخل، فإن هناك إنجاز مشكوك في ديمقراطيته. حتى إذا قرر المستبد أن يهب الحريات لمن يستبد بهم، فإنه إنما يمارس فعلا مستبدا آخر. الديمقراطية لا تعطي الحق لأحد في فرض أي شي، بما فيه الديمقراطية نفسها.".

يبدو أن ما يخص الاشتباه في الديمقراطية كذريعة أو تبرير لتدخل أجنبي كان مقتبسا من غزو العراق، أما ما يخص التصدق ببعض الحريات من قبل نظام مستبد أو فرض شكل محلي لديمقراطية متعسفة يصف الحالة الليبية في ذلك الوقت، وفي كلا الحالتين تصبح تهمة الوعي الزائف الوصفة المهمة للطغيان في حمى استئصاله لأي وعي ناقد أو مخالف.

وسينسحب هذا التوصيف إلى حد كبير على ما حدث بعد الربيع العربي، من خلال انتكاسة بعض الثورات أو احتوائها أو سرقتها من قبل قوى مهيمنة اعتبرت بعضها التمرد الشعبي الكبير في هذه المنطقة وعيا زائفا، أو على الأقل، استجابة لمؤامرة دولية. ويبدو أن التعايش لزمن طويل في كنف الاستبداد تجعل ممن تربوا في صلفه يحققون غايته حتى وهم يطرحون أنفسهم بديلا تحت شعارات مضادة تغنت بها النظم نفسها التي تؤسس هرميتها الخاصة أو تقر صراحة "مطلقية الأخلاق" الخاصة بترسيم سلطاتها، وأي وعي خارج هذا الترسيم يعتبر زائفا، بما في ذلك الوعي الذي كان وراء خروج كل شرائح المجتمعات في دول الربيع العربي تطالب بإسقاط هذه الأنظمة التي تعاني من مآزق أخلاقية في علاقتها مع شعوبها.

من هذه الفكرة نفسها خاطب القذافي التونسيين ــ وهو على رأس هرم أخلاقي يخصه ـ أن يحافظوا على زين العابدين رئيسا مدى الحياة لأنه رجل طيب، وفق ما تفرضه عليهم هذه الهرمية الأخلاقية التي تشترك فيها كل النظم الشمولية. مثلما لاذ النظام السوري بأخلاقية كونه نظاما مقاوما وممانعا، متهما من تحركوا في البداية سلميا ضده مطالبين بالحرية والحقوق بأنهم مغرر بهم.

تُنتقد نظرية النسبانية الأخلاقية الآن بشدة لاعتبارات يسردها الكتاب المذكور وانطلاقا من رؤية إزايا برلين في كتابه المهم "ضلع الإنسانية الأعوج"، أو ما يسميه شرك النسبانية "الذي يهدد بدوره بتسويغ توجهات أناركية". ويمكن إعادة الصياغة التي تعود بنا لطرح سؤال من يحق له توجيه الاتهام بالوعي الزائف. ومن له الحق في فرض هذه الهرمية بعينها من القيم والفضائل.

واتقاء لهذا الشرك الأخلاقي الذي غالبا ما تنتج عنه قوى مهيمنة، يذهب الكتاب إلى البديل عن النسبانية الأخلاقية وهو "بديل التعددية" عبر التوكيد على المشترك الإنساني والحفاظ على حق الاختلاف، وتبني الحوار سبيلا لكسب المزيد من الاتفاقات.

وكما يقر برلن: "الاتصال المتبادل بين الثقافات عبر المكان والزمان ليس ممكنا إلا لأن ما يجعل الشخص إنسانا قاسم مشترك يجسر بين تلك الثقافات. ورغم أن الغايات والمبادئ الأخلاقية متعددة، فإنها ليست متعددة إلى ما لا نهاية؛ يتوجب أن تكون ضمن الأفق البشري. خلافا لذلك ما كان لها أن تكون بشرية".

"ولأن التعددية لا تنكر قيام مبادئ أخلاقية مشتركة، فإنها لا تواجه الصعوبة التي تواجهها النسبانية حين تدعو إلى التسامح". وبالتالي فإن التعددية نظرة مفتوحة لتجنب شرور الهرمية المهيمنة "وتكفل من ثم إمكان اقيام مجتمع منظم يحكمه القانون، يُكره الجميع على الالتزام به، ويعاقب المارقين عنه." وبطبيعة الحال، فإن هذا القانون ــ سواء أكان دوليا أو محليا ـ ليس سوى مجموعة من القواعد السلوكية الأخلاقية المستلزمة من المبادئ المتفق عليها.

هذه الاقتباسات تخل بفحوى الكتاب الذي يتبنى نهجا ريبويا في طرح المسائل الخلافية، ومعرفيا في طرح الأسئلة المناسبة حيالها، مُقرا بأن النزعات الارتيابية لا تجد مجالا لسطوتها قدر ما تجده في القضايا الأخلاقية بحكم قابليتها للتأويل المستمر. مشيرا إلى أنا قطعنا شوطا لا بأس به شطر نبذ مختلف الأنظمة الشمولية، شوطا لعله يسهم على أقل تقدير في قطع الطريق أمام دهاليز الاستبداد، والرد على تهم عوز الوعي التي ما فتيء الطغاة يوظفونها في تحقيق مآرب مشبوهة.