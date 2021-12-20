13- كانوا ملح ليبيا ومناراتها

يقول الحق في سورة المجادلة، الآية 11: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). صدق الله العظيم.

وفي إنجيل متى، يقول الإصحاح 13 «أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملحُ فماذا يعيد إليه ملوحته؟ إنه لا يعود يصلح لشيء إلاّ لأن يطرح خارجًا لتدوسهُ الناس! أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل؛ ولا يضيءُ الناس مصباحًا ثم يضعونه تحت مكيال؛ بل يضعونه في مكان مرتفع ليضيء لجميع من في البيت. هكذا، فليضيء نُوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات».

هل كان جيلنا محظوظًا؟ أو أن دولة المملكة الليبية تجيد انتقاء رجالها، وهي بالفعل كانت تجيد انتقاء كوادرها، ولكن وحتى أكون منصفًا ينبغي أن أحدد الفترة التي أنوي الحديث عنها، لأنها متصلة من العهد الملكي ولمدة أربع سنوات، من بعد قيام ثورة سبتمبر 1969 وهي الفترة التي وصلت خلالها إلى مرحلتي الجامعية، حتى تخرجي.

في الواقع عام واحد في العهد الملكي، وثلاث سنوات في عهد القذافي، وفي العموم السنوات الثلاث القذافية، استمرت بمعظم رجال العهد الملكي. ولعل حرص سبتمبر على بقاء هؤلاء الرجال كان قرار ذكيًّا؛ إذ إن الفترة التي امتدت إلى خطاب سلوق سنة 1973على سبيل التحديد استمرت بإدارة رجال العهد الملكي، ولكن من بعد ذلك توالت القرارات المتسرعة، والإبعاد للكوادر التي كانت مؤهلة لاستمرار الدولة، لعل أول هذه القرارات هي التي بدأت منذ خطاب سلوق، الذي كاد أن يتسبب في فتنة خطيرة في بنغازي، لولا حنكة وبُعد نظر حكماء وشيوخ قبائل (العواقير) تحديدًا. كان خطاب سلوق ينبذ بوضوح الماضي ورجال دولته تمامًا.

عندما وصلت الجامعة، كانت فقط مجرد كليتين متجاورتين بقصر المنار، الذي تنازل عنه الملك ليكون نواة للجامعة: كلية الاقتصاد والتجارة وكان عميدها إمكانية متميزة هو الدكتور مصباح عريبي، أما ملح كلية الآداب، وهي الكلية الأم التي التحقت بها، كان من (ملحها) وقياداتها رجال مِلاح، مثل: عميدها المرحوم الدكتور مهدي بورو، ثم خلفه الدكتور منصور الكيخيا، الذي كان سببًا في قرار غير مجرى حياتي تمامًا، وسوف أتناوله بالتفصيل لاحقًا، ثم الدكتور محمد فرج أدغيم، الذي لم يترك الكلية إلاّ بعد خطاب سلوق، وحينها كنتُ قد تخرجت، وعملت مسجلا لأول كلية طب في ليبيا، ولكنني غادرت منقطعًا عن العمل وما زال ملفي ممهرًا بالانقطاع عن العمل حتى هذه اللحظة.

كلية الطب أسسها، بالتأكيد، الدكتور رؤوف بن عامر، الذي بعدما أبعدته لجان الكلية الطلابية عن الكلية، من دون سبب مقنع، وهو الشخص المؤهل المخلص في عمله، كُلي الانتماء ليبيا، عفيف اليد ونظيف السيرة، صاحب السمعة الطيبة، والمؤهلات العلمية والقيادية. هذه المناقب، جعلت منه منارة عالية، وكانت وراء إعادته وكيلًا للجامعة بانتخابات نزيهة أقيمت في محرابها بحضور الأطراف كافة، وهي التي على إثرها، اختير الدكتور هادي بولقمة رئيسًا للجامعة، وكانت قرارات صائبة وناجحة تمامًا؛ فالدكتور رؤوف بن عامر عملت شخصيًا معه، وأشهد الله أنه إمكانية هائلة محب لبلاده مخلص لها، أما الدكتور هادي بولقمة والدكتور محمد فرج أدغيم، فعالمان مؤهلان وقياديان بارزان، وكانا يتعاملان معنا وكأننا أبناؤهما وأصدقاؤهما.

حظيت بدفء وعناية واهتمام هؤلاء الأساتذة، الذين كانوا كإخوة كبار للطلبة كافة، كان همهم أن يرونا نسير على الطريق الصحيح، لم يبخلوا علينا لا بعلمهم ولا بتجربتهم ولا بنصحهم. كان نجاحنا يبهجهم وكبواتنا تحزنهم. رفعهم الله بعلمهم درجات، وظل نورهم يشع علينا، كانوا ملح الحياة، تمامًا مثلما كان سي عقيلة بالنسبة لي، وسي عوض شمام بالنسبة لرفاق تلك المرحلة، التي قضوها ما بين الجامعة، وبين قهوة سي عقيلة وبين مربوعة بيته العامر.

حينما أعود بذاكرتي إلى مرحلة صبايا وشبابي لا بُد وأن يكون سي عقيلة حاضرًا فيها! هذا الرجل البسيط، الضاحك الساخر الذي يحتد كلما انتبه إلى قبح يقترب منه، سلوكًا كان، أو وجهًا أو كلمة. كان يتظاهر أنه يملك كل شيء وهو لا يملك شيئًا على الإطلاق سوى نفسه. اشتريت مبكرًا قطعة أرض مشاركة مع صديق عزيز ثم أصبح صهرًا، ولما علمت أنه سأل والده أن يذهب إلى محرر العقود لتوثيق شراء القطعة، قمت بالفكرة نفسها، وسألت سي عقيلة أن يذهب معي لمحرر العقود لتسجل قطعة الأرض باسمه، سخر مني في حال، وقال ضاحكًا: «أنا لست أهبل مثلك وأنفق نقودي في شراء تراب سيكون لي على الرغم من (طابوات) كل مالكي الأراضي في ليبيا كلها، أو في النونان - يقصد اليونان- ورفض أن تسجل بأسمه أرضٌ. كان لا يملك شيئًا على الإطلاق، وكان سعيدًا للغاية أذكر جيدًا عندما سأله جاره وصديقه المرحوم عوض شمام مداعبًا: «نريد حفلة نجاح ابنك محمد» .. أجابه في الحال: «حاضر، عندي! لكن لما يكمل الجامعة!». كان سي عوض يقصد نجاحي في المرحلة الجامعية! وكان سي عقيلة، لا يعلم أنني أتممت دراستي الجامعية! وعندما أخذته ذات يوم لمناسبة عائلية في سيارتي، كانت حينها من السيارات الفخمة، سألني عن نوعها فقلت له: «بي أم دبليو» أجاب: «واو، مثل سيارة موسليني!»، وأنا لا أعرف ما إذا كانت سيارة موسليني «بي أم دبليو» أم لا؟.

ولما وصلت بنغازي عشية توسيده ثرى مقبرة سيدي عبيد، التقيت بالرجال العائدين من المقبرة، وأخذني صهري خليفة العمامي في الحال على جنب، وأخبرني أنه مرض وأدخلناه المستشفى يومين وتُوفي في اليوم الثالث، وأنه ترك لي (خوصة) كان قد اشتراها له عبدالقادر نبوس عندما كانوا معا في الحج، ولم يخلعها أبدًا، وقال لي خليفه أنه طلب منه أن يسلمها لي حال وصولي، وأن يهمس لي في أذني أنه مسامحني، وراض عني الرضاء كله، ولو أن الأمر كان بيده لانتظر حتى انتقلنا إلى بيتنا الذي كنت حينها أشيده، وكان في غاية السرور بعدما أخذته ذات يوم إلى المبني.

لقد ولد في بنغازي وعاش بها، ولم يترك شيئًا سوى الابتسامات والذكريات الطيبة لكل من عرفهم. وكان يحكي طوال الوقت عن إخوته السبعة، وعن مناقبهم وفروسيتهم، والأراضي والمزارع التى كانت لهم. ولكنهم رحلوا جميعًا بعدما قتلتهم إيطاليا واستولت على أملاكهم، لأكتشف فيما بعد أنه عاش يتيمًا منذ ولادته! وعندما سألته لِما لم يخبرني عن وحدانيته من بعد أن عرفتُ الحقيقة من أحد أقاربنا. أجابني: «أتريديني أن أتركك هكذا وأنت تسمع رفاقك وهم يحكون عن أعمامهم! وحدثني عن عواصم الدنيا كلها، ولكنه لم ير، حياته، سوى قمينس ومكة».

أنا أعرف أنني كتبت هذه المعلومات من قبل، ولكنني أحببت أن أعيدها، لأنني أفتخر برؤيته للأمور ومعالجتها، والعجيب أن خُلص أصحابه، الذين عرفتهم في جلساتهم من بعد صلاة الفجر، ومشاركتهم المزح والحكايات، وهم يحتسون قهوتهم الصباحية، وهو يعد (السلحب) كانوا مثله؛ سي عوض شمام كان قد فقد أسرته كلها، ولم يبق له سوى أخ واحد أذكر يوم وصوله من الحبشة، أما سي محمد بعيرة، فكان أيضا وحيدًا، واكتشف بعد ذلك أن عبد القادر نبوس كذلك وحيد ويتيم وهو يصغره سنًا وهو الذي أخذه معه إلى مكة.

لقد تسلط علي - كالعادة- سي عقيلة وكنت أنوي أن أحدثكم عن سنتي الثانية في الجامعة الليبية، التي تعد سنة مفصلية في حياتي، فلقد تغيرت خلالها حياتي بالكامل، ودفنت رغبات وتطلعات كانت تتملكني، وأقفلت باب تهور ومغامرات كادت أن تنهي حياتي قبل أن تبتديء، جراء مغامرات غير محسوبة، عولجت وسويت من دون أية أضرار على الرغم من مغبتها القاتلة، ولكنها عولجت وسويت، وانتهت بسبب دعاء الوالدين. ولعل بشاعتها، وكذلك المساس بأطراف أخرى هي ما يفرض عليَّ كتمانها، فالشباب عندما لا يكون هناك ما يقيده، ويخيفه، ويحد من تهوره، يجعل حياته مجرد مغامرة! كانت في كثير من الأحيان خطيرة ومرعبة، ولولا ستر الله لما وجدت عمرًا لأكتب خلاله هذه الأسطر