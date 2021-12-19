البعد التربوي للدعابة

أنا من الجيل الذي تربى في المرحلة الابتدائية، من السنة الثانية وحتى الرابعة، على كتب المطالعة [كنا نسميها القراءة] التي وضعها المربي خليل السكاكيني*. وهي، في تقديري، ذات بعد تربوي مهم، إضافة إلى بعدها التعليمي أو المعرفي. فأولى فوائدها أنها تربط التلميذ الناشيء بلغته العربية من خلال جمل ذات تركيب بسيط موجز ومتقن، وتُطعم، في بعض الحالات بألفاظ تتجاوز قليلا اللغة المعتادة، أي تتجاوز القدرة العقلية المفترضة لتلك المرحلة العمرية. وهذا يبدو لي أمرا مهما ومفيدا. إذ يشعر الطفل باتساع اللغة، كما أن الألفاظ الغريبة على التلميذ هي التي تلفت اهتمامه أكثر من غيرها، فيسر بمعرفتها ولا ينساها. كما أن هذه الكتب تحتوي حكما وأمثالا وطرائف تراثية وملحا أو نكتا. إنها تنطوي على قدر من روح الدعابة. أذكر، في هذا السياق، مثلا في كتاب المطالعة للسنة الثانية يقول:

"كلب حي خير من أسد ميت". والمثل، على بداهته وبساطته، أو بسبب بداهته وبساطته، يوجه الطفل (التلميذ الناشيء) إلى التفكير الواقعي. وفي الكتاب بعض التعليقات البارعة النامة على ذكاء وسرعة بديهة يتمتع بها بعض الأطفال. أذكر من ذلك، ومن كتاب نفس السنة، حكاية قصيرة مؤداها أن طفلا كان يسير في الشارع حاملا فوق رأسه صحنا مغطى. وعندما سأله رجل عما في الصحن أجابه:

"لو كانت أمي تريد أن يعرف الناس ما فيه لما غطته"!

هذه الإجابة تلفت نظر التلميذ إلى وجود شيء يعبر عما نسميه سرعة البديهة أو حضور الخاطر. وبافتراض التلميذ أن الطفل بطل الإجابة في نفس عمره، قد يفكر في أنه يمكنه هو أيضا أن يكون سريع البديهة مثله. فسرعة البديهة ليست أمرا معطى يولد مع البشر، وإنما هي ملكة مكتسبة. علاوة على أن في الحكاية سخرية من التطفل الذي يتميز به البعض.

هذه الكتب بها أيضا طرائف ونكت، مثلما أشرنا، من ذلك ما يرد، على ما أذكر في كتاب السنة الثالثة، من أن معلما طلب من التلاميذ في حصة الرسم أن يرسموا قطار السكة الحديدية. فأخذ التلاميذ يرسمون، وبينما هو يتجول بين الصفوف ويلقي نظرة على رسومهم وجد تلميذا اكتفى برسم خطين متوازيين. سأله المعلم ما هذا. فأجابه التلميذ بأنها قضبان السكة الحديد. سأله المعلم أين القطار؟!. فأجابه التلميذ: "سافر، يا أستاذ"!



لا أنوي هنا إيراد كل ما أتذكره من تلك الكتب. أردت الإشارة فقط إلى أهمية وجود قدر من روح الدعابة والفكاهة في كتب المطالعة في المرحلة الابتدائية، لما يحققه ذلك من توسيع مدارك الطفلوربطه بالحياة في معناها الواسع من خلال تنبيهه إلى وجود شيء في الحياة اسمه السرور والضحك، وأن الضحك ليس عيبا، فالحياة لا تعني العبوس، والجدية لا تعني التجهم والصرامة وادعاء الوقار. إذ الهزل والمباسطة جزء من الجدية يتكامل معها، وليسا نقيضين.



* خليل السكاكيني (1878 - 1953) أديب ومربٍ فلسطيني مقدسي وقومي عربي. اهتمّ باللغة والثقافة العربية. يُعتبر من رواد التربية الحديثة في الوطن العربي، الأمر الذي كان له أثر كبير في تعليم عدة أجيال. وكان عضواً في المجمع اللغوي بالقاهرة. (عن ويكيبيديا).