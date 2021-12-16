(باش تُنفخ النار يا…..)

التقدم العلمي والتقني، الذي نشهده ونعيشه، في شتّى المجالات، دفع بالجنس البشري مراحل متقدمة جداً في تطوره، طالت مختلف أنماط الحياة الإنسانية. وتيسّر العيش والتواصل بين الأجناس في كل بقاع الأرض، حتى تحول العالم الواسع الفسيح، بحق وحقيق، إلى قرية صغيرة. ولأن لكل شيء ثمناً، فإن القرية الإنسانية الصغيرة، للأسف، غير آمنة، ومعرّضة لأشد أنواع الخطر، وربما - لا سمح الله - الإبادة.

وقد يقول قائل إن ذلك مبالغة، بل وتعبير عن نفوس متشائمة، لا ترى في الخير إلا ما يكمن داخله من بذور الشر، ومن الضرورة بمكان الإيمان بانتصار الخير في الإنسان. وربما يكون ذلك صحيحاً، بل ونتمنّى على الله أن يكون كذلك. ولكن ما الضرر في توخي الحذر؟

وأعترف بأنني والعلم والتقنية لسنا على دين واحد. إذ كلما ازدادا تعقيداً وتطوراً، انكمشت قدراتي العقلية، وتضاءلت معرفتي، واتسعت براري غربتي، وتقلص حجم ما كان متاحاً لي من هوامش حياتية، وتفاقمت مخاوفي. ولذلك السبب، لن أجازف بالخوض في نقاش مع من يخالفون الرأي سالف الذكر، لكني أسمح لنفسي بالاستعانة بما قاله العارفون ووصل إلى سمعي، وما أطلعت عليه من تقارير ودراسات صادفتني وأغرتني بقراءتها، وفتحت عينيّ على حقائق ما حدث ويحدث.

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) ويرمز له بالحرفين (AI) صار من مفردات قاموس الواقع المعاش، ودخل مجالات الحياة باختلافها وتنوعها، ومن ضمنها المجالات الحربية، والصناعات العسكرية. وأصبحنا نقرأ ونسمع عن حروب مستقبلية تشنّ من دون المجازفة بإرسال جيوش وتحمل خسائر في الأرواح. شكراً للتقدم العلمي الذي اخترع لنا (الروبوت- Robot). فالروبوت، الذي وفر علينا الوقت والجهد في الأعمال المنزلية، على سبيل المثال، بإمكانه أيضاً أن يقود طائرة حربية، ودبابة، ويطلق المدافع الثقيلة. وما الطائرات الحربية المسيرة سوى مثال آخر على ذلك. وشاهدنا آخر ما وصلت إليه من تطور، وآخر ما أنجزته من انتصارات عسكرية في حرب طرابلس الأخيرة، وفي غيرها من الحروب. وفي الآونة الأخيرة، قرأت تقارير تتحدث بانزعاج عن سعي دول غربية وشرقية متقدمة تقنياً، وتملك أسلحة نووية، إلى التفكير في إحداث تغيير يقوم على استبدال السيطرة البشرية على تلك الأسلحة الفتاكة بإحلال سيطرة (روبوتية) محلها. هذا التحول، لوحدث حقاً، يعني أننا قادمون على عصر مختلف، باستراتيجيات أمنية الكترونية مرعبة. والسبب، يقول العارفون، أن غياب السيطرة البشرية سوف يؤدي طبيعياً إلى تفاقم انعدام الثقة بين الأمم، لعدم القدرة على التنبؤ بما يفكر به الآخرون. لأن تفكير الأجهزة الالكترونية المتحكمة في القيادة دقيق ويتفوق على التفكير البشري، وعلى ما في تلك الدول من أجهزة أمنية راصدة للأعداء وتحركاتهم أولاً بأول. لكنه أيضاً، وهذه مصيبة، قابل للوقوع في الخطأ. ويستشهدون على ذلك، بقصة ضابط سوفيتي اسمه "ستانيسلاف بيتروف" كان يعمل في عمليات أجهزة الرادار، ويقولون بأنه، في عام 1983، أنقذ العالم من حرب نووية مهلكة، لأنه رفض تمرير معلومة تلقاها من أجهزة الرادار إلى القيادة العسكرية تتعلق بقيام الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ نووية. وتبيّن فيما بعد أن الإطلاق المزعوم كان ناتجاً من تأثير انعكاس الشمس بشكل غير عادي على الغيوم. وجود ذلك الضابط وما امتلك من رجاحة عقل وقف حائلاً دون قيام حرب نووية. ويجادلون بأنه لو ترك الأمر للسيطرة الإلكترونية وحدها لوقعت الواقعة.

ومن هنا جاءت الدعوات المطالبة بتوخي الحذر، وعدم التفريط في الأمور بالحرص على تواجد القيادات البشرية في مراكز السيطرة العسكرية على الأسلحة النووية. ويدعون الدول النووية إلى التوقيع على معاهدة دولية في هذا الشأن، لتكون ضماناً يقي البشرية من الهلاك والفناء.

أنا لا أعرف الأسباب وراء حرصي على متابعة هذه القضايا الدولية الشائكة، والخوض فيها. وربما يكون مبعثَ ذلك فضول معرفي مدفوع بحرص على الإلمام بما يدور حولي في هذه الدنيا من مسائل وقضايا، وكذلك خوف غريزي على مصير جنسنا البشري، وما قد يطاله من شرور مهلكة، وهو خوف مشروع، ولا بأس مطلقاً من مشاركته مع غيري، وتبادل الآراء حوله. وليس بغرض تزجية فراغ أو هروباً من ضجر وملل، وحتى هذا أمر مشروع. والحقيقة، أن تطرقي أو تجاهلي له لن يغير في ميزان الأمور مثقال ذرة، فمن لا يملك أبقاراً لن يضيّع وقتاً في مطاردة عجول. والمعنى، من ينتمي لأمة ولثقافة قابعة في كهوف التاريخ، ليس له سوى بلع ما تضعه عواصم الغرب والشرق في صـحونه من مصائب، وتحمّل العواقب بفم مطبق. ومن الأخير: "بَاش تُنفخ النار يالَشْلَمْ."