"فتلوكه"!!

"الفذلكة" اصطلاح دارج وقديم، وهو تعبير محّرف من كلمة الفلسفة وليس المقصود هنا دراسة أفكار هيجل ونيتشه وشوبنهاور والفارابي وغيرهم من كبار الفلاسفة ولدراسة قيم الحق والخير والجمال – ذلك الثالوث الرائع – ولكن المراد هنا الكلام الصعب فهمه بين العوام.. وهى أيضا القيام بعملية شرح وتفسير لنص ما يصب فى غاية يبتغيها صاحب "الفذلكة" .

\فى غمرة التطورات السياسية فى بلادنا جاء قانون انتخاب الرئيس والبرلمان الذى أصدره مجلس النواب بطريقة مريبة وبدون توافق الأمر الذى لاقى الرفض والنقد والدعوات لتغييره أو تعديله.. ومن ذلك الحال قابلت من ينادي وبلهجة محلية بأن نبحث عن

"فتلوكة قانونية" وأعجبني لحن الكلمة فكان عنوان هذه السطور، و"فتلوكة" هذه كلمة عامية أراها تقترب من كلمة "فذلكة" والمقصود بها البحث عن مخرج ما لمشكلة أو أزمة قائمة وإن كان ذلك بطريقة التحايل على القانون من خلال تأويل بعيد عن مقصد النص القانونى أو اقتراح تفسير غير مسبوق لأجل تمرير فهم معين يساعد على الخروج من الالتزام القانونى أو تقديم تفسير مختلف لما هو معلوم من ظاهر النص .

أحيانا تكون "الفتلوكة" من خلال تفصيل القوانين على مزاج أهل السلطة فقط، وإغفال أي آراء أخرى معارضة. واذا سلمنا بأن "فتلوكة" هى شقيقة فذلكة سنجد المعنى فى قاموس المعانى يقول:

فَذْلَكَ؛ أي تلاعب بالكلمات موهمًا صدق حديثه.

بهذا المعنى رأيت علاقة لكلمة فتلوكة بالفذلكة.. إذ فتلوكة تشير إلى التلاعب والتحايل بغرض تجاوز نص قانونى أو دستورى.

والتحايل بمعنى: تحايل، تحايُلاً، فهو مُتحايِل، والمفعول مُتحايَل عليه، تحايل على الرَّجلِ / تحايل على الشَّيءِ: أي سلك معه مسلك الحذق ليبلغ منه مأربَه.

وتأتي "الفتلوكة" القانونية عندما يكون البحث عن مخرج قانوني صعبا أو مستحيلا فتتجه الأنظار لما يسمونهم بـ (تارزية القوانين) الذين يقومون بتخريجات تناسب من كلفهم بالأمر.

هناك فى قاموس المعانى كلمة التَّرْزِيّ :وتعنى الخياط ويقال أنها (دخيل معرب من دَرْزِي بالفارسية) الجمع: تَرْزِيّة.

التارزي هو الذي يحيك الملابس ولكن ما أنا بصدده هوعبارة "ترزي قوانين" التى كثر استعمالها كناية عن التلاعب بالقوانين وتفصيلها حسب ما يراه أهل السلطة. أي من يقوم بإعداد "الفتلوكة" القانونية.

فى الأيام الماضية التقيت بمن يرى "الفتلوكة" أمرا إيجابىا.. ويدافع عن وجة نظره قائلا..

نواجه في كلّ يوم العديد من المشكلات، غير أنّ بعضها يكون أعقد وأصعب من البعض الآخر.

ومن ذلك تبرزمظاهر إساءة استعمال ظاهرالنص فى كافّة القوانين.. وهنا تبرز مسألة مهمة فى هذا السياق، يسميها البعض "روح القانون".. إنها القشة التي يبحث عنها الغريق في لحظة أمل.

روح القانون تتضح فى القضايا التي تثير ملابساتها مخيلة القاضي، وما إذا كانت هناك دوافع نفسية أو عقلية أو مرضية أو حتى ظروف خاصة أدت إلى حدوث الفعل الذى يعاقب عليه القانون.. وهنا تظهر عند القاضى روح القانون وما يتيحه له النص القانوني لأجل تخفيف العقوبة أو وقفها.

روح القانون هذه لا تجيز للقاضى أو المحامي تجاوز نص القانون إلا بـ (فتلوكة قانونية) إيجابية ليست تحايلا على القانون ولكنها قراءة مختلفة للنص لأجل مصلحة عامة أكبر.. وأذكر هنا ما حدث من حكم المحكمة العليا فى حكمها إبطال انتخابات البرلمان 2014 دون مراعاة المصلحة العامة وما ترتب عن ذلك من انفصام عرى مؤسسات الدولة وتشرذمها حتى اليوم.. وهنا تستدعي الذاكرة (الضرورات تبيح المحظورات).

يفترض في تقديرى أن يمتلك رجل القانون - خاصة فى الدرجات العليا - مهارات خاصّة تضمن الوصول للحلول المناسبة في الوقت المناسب.. هذا ما يعرف باسم مهارات حلّ المشكلات أو الـ Problem Solving Skills وهذه المهارات هى القدرة على إيجاد الحلول الفعّالة لمختلف المشكلات التي تواجهنا في الحياة العملية أو الخاصة، والنظر إلى المصلحة العامة في الوقت المناسب الذي يضمن تفادي الخسائر أو تقليلها قدر الإمكان.

لست برجل قانون وربما هذا المقال يمثل فتلوكة قانونية تجيز قراءة النص لأجل المصلحة العامة.