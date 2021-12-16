الانتخابات الليبية

تعد السنة الحالية سنة انتخابات بالدرجة الأولى، فقد جرت انتخابات في الجزائر وفى سوريا وفى المغرب وأخيراً في العراق، دون أن ننسى الانتخابات الأمريكية التى انتهت بشكل غير مسبوق فى تاريخ ظاهرة الديمقراطية في العالم الغربى.

عناصر الإثارة والترقب، والحذر أيضاً، من الأشياء التي تسيطر على موعد الانتخابات الليبية، المزمع عقدها في الـ 24 من الشهر الجارى وبضغط من الطرف الأنجلو-أمريكى، رغم أن المراقبين بليبيا، منهم من يميل لفكرة التأجيل لانعدام وجود مناخ ملائم لإجرائها بسبب انتشار السلاح، وتنمر المليشيات ولوجود المرتزقة، ولانعدام قاعدة دستورية للانتخابات، وعدم بروز أي برامج انتخابية تفرضها روح أي استحقاق انتخابى في العالم. فعلى ما يبدو ان "وهم" الانتشار الشعبى للمرشحين هو الرهان الأساس عند ساسة ليبيا اليوم، ما لم نقل إنهم يخوضون هذه الانتخابات بذات روح العناد التي سادت طوال هذه السنوات المريرة في كل شئ. فمن المرشحين لهذه الانتخابات المفترضة من يثبت حضوره في المشهد الليبي كوجه معتاد، وآخر يسعى لترسيخ حضوره كطرف في الأزمة الليبية. وثالت يطمح لتحقيق موطيء قدم له في الحياة السياسية الليبية.

الانتخابات المفترض عقدها بآخر الشهر الجاري، لازالت بكل النواقص فيها من إجرائيات وفنيات، تشير، وبلا مواربة، إلى أن كواليس السياسة في حالة تضارب، رغم إلحاح عنصر الزمن. فمبادرة المجلس الأعلى، الأربعاء الماضي، بالتأجيل حتى فبراير المقبل تبوح بالكثير في هذا الاتجاه، بل إن عودة السيدة ستيفانى للمشهد الليبي رسمياً إشارة قوية تصب في الاتجاه ذاته. فصدور قرار إعادة تكليف ستيفانى كان بقصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع الانتخابات في البلاد، التي لازالت احتمالية الانجراف للصدام والعنف فيها واردة جداً، وفى أية لحظة، بسبب الحساسيات القائمة بين أرباب المشهد ذاته.

فالسيدة ستيفانى عادت للمشهد الليبى، بقرار اختصر فيه الأمين العام انطونيو غوتيريش الكثير من الوقت بدل اللجوء للتشاور في مجلس الأمن، لأجل أن تمارس ستيفانى علي الأطراف الليبية أكبر ضغط ممكن، وفي آخر لحظات عمر المدة المتبقية، قبل حلول موعد 24 ديسمبر الجاري. فالسيدة ستيفانى توضح تجربتها في ليبيا بأنها آلة ضغط ناجعة على أهل الفرقة بالبلاد، أو كما يقال بالليبية "مرا حرفه"، أي قادرة على مواجهة عناد الذكور، بما يسمح لها بوضع القطار مجدداً علي القضبان بعد أشهر من إدارة يان كوبيش المستقيل مؤخراً، والذي كان يمارس مهامه بليبيا روتينياً، ولم يكن، على ما يبدو، متحمساً للانخراط كمبعوث أُممي، وبقوة في الماراتون الليبي الشاق والمعقد، والوقوف علي تحقيق نتائج تسجل في رصيده كدبلوماسى قديم.

لاشك في أن الوضع الليبى عموماً لازال ضبابياً، وأن توابع الانتخابات لا زالت تحمل الكثير من المخاوف بسبب سيادة حالة الانقسام والفرقة، وبالتالى سهولة الانجراف نحو العنف الدامي مجدداً.

إهتمام العالم بالانتخابات الليبية ومصيرها، حدوثاً أو تأجيلاً، يأتي كونها جزئية في مسلسل قد طال أمده، وبعد أن أدرك المتورطون في الحرب بالبلاد أنه يصعب، حتى الآن، تحقيق نصر عسكري نوعي لأي طرف في الصراع، يثبت فيه وجوده وقبضته على الأمر بالبلاد، مما شجع المجتمع الدولى على فكرة اللجوء للصندوق لإبعاد الخاسرين انتخابياً من حلبات الصراع السياسى، والتفرغ للعمل مع من سيحكم في المرحلة القادمة. فمن وجهة نظري المتواضعة، أن الإصرار الإنجلو-أمريكى على إجراء الانتخابات، وفي موعدها، هو بمثابة اللجوء لأسلوب التصفية السياسية لبعض الأسماء في ليبيا عبر صندوق الاقتراع، فلا شك أن بعض أرباب المشهد الليبى كان يشكل على مدى عمر الأزمة في البلاد "صداعاً"، حسب تعبير موقع Sputnic الإخبارى في اليوميين الماضيين.