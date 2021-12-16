الانتخابات المؤجلة

ستظل الانتخابات حتى في مواعيد متزامنة ومؤجلة فى ليبيا في ظل الشغور المناصبي لعناصر التعويق بمسميات رئاسة برلمان ومجلس دولة وقيادة جيش، والتي تم جرّها بالانتخابات الحافّة لنقطة عدم العودة بالتنصل من ترشحها، وسيلة لتحقيق أهداف إعادة بناء ما يمكن تسميته بمؤسسات الدولة وتوحيدها وضمان حد أدنى من كفاءتها ونزاهتها، وإعادة تشكيل في تركيب موّحد ما تبقى من القاعدة النظامية للجيش والأجهزة الأمنية، وإن أمكن العمل على إحداث توافق حول مرشحين لا يشكل نجاح أي منهم تعميقًا للانقسام الحالى، وهى كلها مهام وإن اتسمت بالعسر إلا أنها ليست في حكم المستحيلة.

الانفراج في العملية السياسية الذي أحدثه موعد استعجال الانتخابات الرئاسية المُزمعة في 24 ديسمبر 2021 كان وضع المترشحين المسمين بـ "الجدليين" على حافة الاختيارات الصعبة. ففي سبيل الترّشح للرئاسة ترك رئيس البرلمان بطبرق موقعه الذي أعاق منه المؤسسة المنتخبة أن تتطور لتقود العملية السياسية إلى آفاق التمثيلية الديمقراطية، بل أعاده إلى التمثيلية القبلية. وقائد ميليشيا مُسمى الجيش الوطني، اضطر هو الثاني إلى أن يتخلى مجبراً عن بزّته ورتبته ونياشينه ويتزيَ بسمت السياسي الذي تلفظه طبيعته العسكرية. أما الوريث لنظام أبيه الدكتاتور الساقط بالثورة الشعبية الليبية، فاضطر تحت إلحاح قبيلته إلى أن يترك مخبأه، ويكشف نفسه أمام المطالبة الجنائية الدولية. أما التيار الديني الذي يمثله رئيس مجلس الدولة المصطنع لإعاقة تأسيس الدولة المدنية بديلاً عن مشروع دولته الدينية، فلم يدخل السباق الشخصي لمنصب رئيس ليبيا مكتفياً لكسب الوقت بموقع المعارضة البزنطية للاستفتاء على الدستور المشبوه بالإسلامية المؤدلجة أم الانتخابات .

تعود نائبة المبعوثية الأممية السابقة بوظيفة المستشارة، محددة مهمتها في ليبيا بـ قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية - ودعم العملية الانتخابية دون أن تحدد موعداً لها. بل أكدت وليامز ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرة إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لضمان أمن واستقرار البلاد. وهذه الإشارة بمثابة تعقيب على تطورات أحدتثها الانتخابات الحافة بالإعاقة العسكرية ممثلة في قيادة مسمى الجيش الوطني. منها 1 ـ النشاط المتنامي للجنة العسكرية (5 +5)، بأن ذهبت للتباحث المباشر مع القيادة العسكرية في تركيا بشأن قواتها الرديفة لطليعة جيشها في ليبيا، ومع روسيا بشأن وكيلتها مرتزقة الفاغنر.2ـ تورط ميليشيا تتبع مسمى القيادة العامة في محاصرة محكمة سبها، لإعاقة مرّشح القبيلة باسم الابن الوريث للنظام الساقط شعبياً عام 2011. ما أظهره حدث الترشح ومحاولة إعاقته هو استقلالية مرتزقة فاغنر عن مسمى القيادة العامة، في دعم أجندة موسكو الأساسية في إعادة النظام الدكتاتوري الساقط، وبعثه حتى برمزية الوريث المشبوهة والمطعون فيها بحكم الجنائية الدولية. 3ـ اللقاء الذي جمع رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع المكلف بمهام مُسمى قائد قوات القيادة العامة في مدينة سرت السبت الماضي. والذي أشادت به مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، معتبرة إياه التطور العسكري اللافت. الذي لن تعيقه المحاولة الميليشاوية اليائسة في سبها، التي يقودها قائد سابق لكتيبة أمنية ضالعة في قمع الثورة الشعبية عام 2011، والذي بكتيبته المكونة من جنود من قبيلته تبوأ قيادة أحد محاور العدوان على العاصمة طرابلس في أحداث عام 20 ـ 2021. المفارقة في أحداث سبها سيطرة الميليشيا التابعة لمسمى قوات القيادة العامة على 11 سيارة شرطة، فيما أعلنته مديرية أمن المدينة، في المواجهة الثي دارت بين الميليشيا المذكورة وقوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، والتي أدت إلى وفيات وإصابات، فضلا عن تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية هناك.

كل هذه العناصر المشوشة، لن تستطيع التشكيك وإعاقة ماتم التباحث فيه في اللقاء بين الطرفين العسكريين وإن لم تتوفر فيهما الشروط العسكرية الموضوعية، وأن اللقاء بينهما تم في شغور منصب المبعوث الأممي، ولم تظهر فيه بشكل بائن لا الوصاية الدولية ولا الإقليمية، وأن اللقاء ناقش قضايا ظلت مسكوتا عنها، بل غير معترف بها من الجانبين: كالتركيبة البنيوية الميلشاوية لمسمى الجيشين التابعين للقيادة في الشرق وبعض مناطق الجنوب الليبي، ولرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، والاستعانة بالمرتزقة من الطرف الأول، وتبرير الطرف الثاني الاستعانة بقوة عسكرية أجنبية .

وما يمكن كسبه من التأجيل هو الوقت الذي يتحرك فيه الموقف الأوروبى والأمريكى بخطوات مهمة للأمام ممثلا في العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبى القيام بالمساعدة فى إخراج هذه الميليشيات الأجنبية من ليبيا، وهو عرض بالغ الأهمية لعقد انتخابات سليمة، وباعث الإحراج لروسيا ولتركيا، وفي هذا السياق أتت العقوبات الغربية مؤخرا ضد شركة فاجنر للمرتزقة الروس، وما يبدو من توجهات لمزيد من التصعيد تجاه مواقف أكثر جدية فى الضغط لإخراج المرتزقة من كافة الجنسيات الذين يهددون بإفشال جهود الترتيبات لتأسيس قاعدة قارّة لاستقرار سياسي مأمول في ليبيا .

الانتخابات الليبية سواءً انعقدت في موعد محدد أو تأجلت إلى مواعيد متزامنة مع التطورات السياسية والعسكرية المترافقة معها، لن تكون الاستثناء الذي يخرق القاعدة، بل تسري عليها تبعات التجارب الإقليمية المشابهة، وتسودها الأجواء نفسها التي تهيمن على الانتخابات في البلدان الهشة، أو كما في الحالة الليبية الدول الواقعة تحت "البند السابع" من قرارات الأمم المتحدة، أو تحت الوصاية الأممية ذاتها. وهذه الانتخابات في عمومها تأتي متقاربة في أجواء الفوضى السياسية الداخلية التي تسودها، أو من حيث الظروف الدولية والمعطيات الخارجية التي تسيرها وتتحكم في سياقاتها وهي انتخابات وإن تحققت فيها إلى حدٍّ ما سلامة الإجراءات فإنها لاتنجو من التشكيك والطعون .