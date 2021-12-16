دولة القديسين

شخصٌ يقتلون والده ويمثلون ببدنه حيا، ويشرِّدون حرائرَ بيته، ويقتلون نصف عدد أخوته، ويقطعون أصابع يده، ثم يأتي هذا الموتور الموجوع ليقول للقاتلين الباترين الطاردين: تعالوا أضمكم إلى صدري! ويعلن أنه مُسامح، وأنه نسي الأذى والثأر، وأنه لا يريد إلا أن يخلف والده في حكم ليبيا، ليحوّل هذا الشعب الجاحد إلى شعبٍ وديع غني وذي أبّهة في وطنه وفي المطارات والحدود !. فبالتأكيد عندما نكون أمام شخص كهذا فإننا بلا شك نقف أمام قدّيس من القديسين، توقد له الشموع، ويستحق أن تُسبك له العُملات التي تحمل صورته على الجانبين.

ومقابل هذا نجد الثوار الذين فقدوا الآلاف من رفاقهم وهم يهتفون "قولوا لمعمر وعياله .. ليبيا فيها رجّالة" من أجل الإطاحة به وبعياله، نجدهم اليوم يرحبون بترشـّح سيف الإسلام قبل أن تتحول أجساد رفاقهم إلى عظام، بل وقبل أن يستلم إخوانُهم المبتورون أطرافهَم الاصطناعية.. وهذا التسامحُ الأسطوري ونسيان الماضي قريبه وبعيده، يجعلنا نقول إننا إزاء قديسين لا يقلّون بركةً ومحبة وتسامحا عن القديس سيف الإسلام. حتى إنك لا تدري أيهما أنعم يدا أو أبهى وجها من الآخر، وبالتأكيد كلاهما فاق في تسامحه وحبه المهاتما غاندي والأم تيريزا.

فإذا غادرنا أولئك القديسين واتجهنا نحو الغرب حتى نبلغ مدنا مثل مصراته أو تاجوراء وطرابلس والزاوية والزنتان التي قتل معمر أبناءها بمساندة ابنه سيف الإسلام، نرى أهلها لا يعترضون ولا يتظاهرون ضد ترشـّح سيف الإسلام، وكأنهم مطمئنون إلى أن هذا الابن تحول فعلا إلى قديسٍ طرد من رأسه كل أفكار الشر والانتقام! ليتحولوا في تعاملهم مع سيف الإسلام إلى متسامحين كأحسن ما يكون القديسون وإلى مؤمنين بالنور السماوي الذي نزل فجأة على رأسه، فحـوّله من عدو الأمس إلى قديس اليوم.. قديسٌ أحب الوطن القاتل الممثّل الطارد أيما حُبّ!.

وحتى برقة التي أرسل لها سيف الإسلام كتـائب التمويت والاستباحة، وبشّر العالم بسقوط بنغازي والشرق بعبارته الشهيرة: (To Late)، نراها متسامحة في ترشّـح سيف الإسلام لرئاسة الدولة وتأسيس ليبيا الغد أو العودة إلى جماهيرية الأمس، ونرى أهلها الذين أشعلوا فتيل الثورة وقادوها في أحلك أيامها، قد انقلبوا هم أيضا إلى قديسين طيبين، لا يتظاهرون ولا يشكّون أبدا في نوايا ودموع القديس المتسامح الأول.

ولم يسلم المترشحون الكبار للرئاسة الذين جاءت بهم الثورة، من هذا الانقلاب العجيب. فنراهم قد تحولوا بدورهم إلى قديسين متسامحين؛ فرحبوا بسيف الإسلام وباركوا ترشّـحه الذهبي الذي يراه البعض عونا كبيرا له، بينما يراه البعض الآخر داعما سلبيا سيخطف الكثير من أصوات خصومهم المنتظَر تحصيلها من النادمين ومن مريدي النظام الجماهيري في حالة تم إبعاد رمزهم وأملهم من قائمة المترشحين لرئاسة البلاد؛ فبالنسبة لهؤلاء السماحُ لسيف الإسلام بالترشّـح هو الخيار الأقل ضررا من خيار السماح لمنافسيهم - رفاق الأمس - بكسب انتخابات الرئاسة!، متمثّلين بعجز بيت طَرَفة بن العبد: ".. بعضُ الشرِّ أهونُ من بعضِ".

لا شك أن سيف الإسلام ورقةٌ ثمينة في صراع الانتخابات بسبب ثقله على الأرض. وهو إن لم ينتصر في انتخابات المرحلة الأولى فسيكون مؤثرا وبقوة في مرحلتها الثانية. وعندها سيتنافس قديسونا الجدد على طلب يده وسيقدمون له مهرا لا يمكن رفضه (منصب رئيس الوزراء) مقابل "قُفَف" الأصوات الغالية التي تتبعه حيثما يسير!!. وبلمسة سحرية واحدة من عصا الفائز بالانتخابات، سيتحول سيف الإسلام إلى شخصٍ وطني طيب متسامح، غير مؤمن بفُرنِ أبيه، ولا بأفكارِه الباردة التي طالما تغنى سيفُ الإسلام بدفئها.

ومقابل هذا التهديد الواقعي جدا، فسوف يتّحد أكبرُ مرشحي المعسكر المقابل لمواجهة الكتـلة التي سيلعب فيها سيف الإسلام دور (السنِّيد) للبطل؛ فيتفقان على مقاسمة السلطة بينهما كرئيسٍ ورئيس للوزراء لينافسا وبصعوبة التكتـل السعيد الذي انضم إليه القديس الأخضر!.

كل هذا سيحدث، دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الوطن المنهار، الذي لا تنقصه نكبةً جديدة!.

وحتى الآن لم نبلُغ المفاجأة الكبرى! فالشعب - صمام الأمان - الذي قاد التغيير، والذي لا نعوّل على شيء أكثر منه، بدأ يتحول بدوره وبرتم شديد التسارع، إلى جماعات من القديسين يلتحقون بركب المبارَكين الآخرين؛ فبدأوا يندمون ويبكون ويجلدون أنفسهم تكفيرا عن خروجهم ضد قائدهم وعن صحوتهم المتأخرة التي لم تسعفهم في حماية مُحبهم الأول! ذلك عندما أبصروا وخَبِروا الأسوأ والأضعف والأكثر إجراما ولصوصية، حيث شاهدوهم يبيعون الوطن بأبخس الأثمان وجعلوه مستباحا ومكروها على غير ما كان عليه أيام قائدهم الذي كان يعتبر إهانة ليبيا إهانةً شخصية له. والحقيقة أن معمر القذافي كان يرى نفسه هو ليبيا وليبيا هي معمر القذافي، وما عليها غُبارٌ لا يظهرُ على الخريطة!

هذه الأشياء المدبَّرة بدقة والمضبوطة كالساعة تجعلنا نحتار في أمر أنفسنا وقاداتنا ووطننا ولا نعرف هل نحن الآن أمام (دولة القديسين) أم (لعبة القديسين)، وهل كل هذا التسامح والصلاح الذي هبط علينا فجأة هو من السماء، أم أن السماء لم ترَ هذا الجمالَ قط!؟ .

وإذا كان لا بد من دخول سيف الإسلام دائرة السلطة بموجب تسويات أو توصيات داخلية أو خارجية، فالأسلم هو ألا نندفع في هذا الأمر بلا تبصّر ولا روية. فمثلما طلبوا أن يكون لتعنتنا حدود فيجب أيضا أن يكون لتسامحنا حدود؛ فوصول سيف الإسلام إلى رئاسة الوزراء لا خطرَ من ورائه، أما استلامه منصب رئاسة الدولة فقد ينطوي على إذلال للشعب خاصة إذا اتضح أننا أمام (لعبة القديسين)، فينفتح باب الانتقام على مصراعيه نتيجة غفلة الشعب والقادة وانجرارهم نحو وهْمِ (دولة القديسين). فخلال هذه السنوات الانتقالية، لا يجب أن يقامر الشعب بأعناقهم وحرياتهم مقابل حُلم قد يُفضي إلى وهْم!. فنحن - بعد كل الذي جرى - نريد للدم أن يجري في عروقنا وليس على الأرض.

بكل تأكيد نحن لا نسيء الظن بتصريحات سيف الإسلام السلمية، فقد تكون صادقة، ولكن تمنّي الأحسن لا يجعلنا نغفل عن توقُّع الأسوأ!. ولن يُجدي القول إن الرئيس سيكون تحت سلطة القانون ورقابة البرلمان، فهذا كلام لا قيمة له بحكم التجارب العربية وثقافة الرئاسة إلى الأبد.

فالنجاة هبة الحِرص. ودولة القديسين لن تكون أقرب إلى طبيعتنا ووسوساتنا من لعبة القديسين!.