ليبيا في مهب الانتخابات!

• كلمات متقاطعة

أول مرة ، دون إدراك، أعايش انتخابات، في طفولتي، وبالتحديد سنة 1964م، على ما أذكر، أن أبي انشغل عنا، وغص بيتنا برجال غرباء، وكثرت ولائم الرزواللحم، وقد سكن جنب بيتنا أحد المترشحين لمجلس النواب. لقد انقلبت حياة شارعنا والحى، ولم نعرف أثمة عرس أم مأتم، فقد ارتفعت أصوات وصراخ، وأحيانا ثمة عراك، هناك حديث، لم أعرفه إلا فيما بعد، عن تزوير وما شابه ذلك. كنت مع غياب أبي، أسوح في فوضى، حتى أني أرجع إلى البيت متعبا، وأغطس في نوم الغريق. تلك أول انتخابات أحضرها، ولم أحظَ بغيرها حتى سنة 2012م.

قرأت فيما بعد، عن أول انتخابات في المملكة الليبية المتحدة، وأنها حظيت بالاتهامات، مثل أنها انتخابات دولية، جاءت من الخارج، وأن قانون الانتخابات رفض من أطراف، التي أيضا اعتبرت الانتخابات مزورة، وذلك قبل أن يشرع فيها. وهكذا ترافقت الانتخابات، في العهد الملكي، مع الكثير من اللغط.

• أفكار مبعثرة

ليبيا في مهب الانتخابات، ما قبل أن تحدث، توكد أنها لن تحدث، وإن حدثت، فما بعدها يحوطه الغموض، كما قبلها. وفي أجواء هذه الانتخابات، كل شيء ممكن، كأن تحدث ولا تحدث، كما تخبرنا مفوضية الانتخابات، في أخر بياناتها. وفي هذه الحالة من الإبهام يظهر، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، الدكتور عماد السائح، ليقول كل شيء ولا شيء، فيبدو شخصية وثوقية وصارمة ومدققة، ولكن سرحان في القاعة، ينظر إلى شيء غير مرئي، ويغط في تفكير غميق، تجذبك هذه الشخصية الغامضة، المتوكدة مما تفعل، وفي أحيان كثيرة، تعدها من الشخصيات النادرة، أي ما ليس كمثله أحد، أو مثله القليل، القادر أن يكون أو لا يكون، في الزمان والمكان.

ليبيا في مهب الانتخابات، أول أنباء الميديا والسوشل ميديا، قادة دول ووزراؤها في الأخبار، هم يتحدثون عن هذه الانتخابات، التي كأن لم يحدث مثلها. تنظر على جنب، فتجد أن مثلها حدث في تونس، وإن انقلب عليها الرئيس، من حظي بالرئاسة بفضلها، تنظر بعيدا نحو العراق، فتجد أن الانتخابات حدثت، لكن نتائجها لم تقبل، تنظر في السودان، فتجد المكون العسكري، يبشر بجنة الانتخابات، وإن بعد حين. أي أن حال الانتخابات حال الجنون، ففي الانتخابات، يحدث كل ما لا يحدث، كأن لا تحدث الانتخابات.

• الصندوق الخالي

أتابع المحطات التلفزيونية، العربية منها وخاصة الليبية، أشاهد العود لأتباع القذافي، فانغماسهم بكل حماس وشراسة، في تحليل ومواكبة الانتخابات الليبية، وأجدهم مع القليل من غيرهم، قابضين بثقة على الصندوق، ما سيكون لا محالة، الطريق إلى الفردوس الليبي المفقود، أتحسر على نفسي الشكاكة، ما ليس لديها أي يقين فيما يحدث. وأتابع التصريحات من هنا وهناك، فأجدها في يقيني متضاربة، سواء كان المصرح السفير الأمريكي، أو أردوغان، أو أي مسئول روسي والإيطالي قبل!، وحتى على المستوى المحلي، كما أسلفت القول، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية. لكن رغم هذا التضارب، هناك جزم ووثوقية، من قبل من تبقي من عهد القذافي، ومن ورثته، وهم بذلك يوكدون تبعيتهم:من شابه أباه ما ظلم.

على أي حال، كل احتمال ممكن، خاصة مع عودة البربون، لكن الاحتمال المرجح، بناء على المقدمات الراسخة، أن الصندوق خال، سوى حدث ما يجب، أو لم يحدث، سوى كان في موعده أو تم تأجيله. أما الخلاء فلقد بشرت به الوقائع فيما فات، فالمثل الليبي يقول:"الربيع من فم الباب يبان". وخير مثال، في تونس والعراق والسودان وأيضا لبنان، بالإضافة إلى أن الخبر اليقين، عند ستيفاني وليامز "فحمة التقازة"، التي استقال غسان سلامة فكانت الملجأ، فاستقال كوبيش فكانت الملجأ ثانية، والعاقبة عندكم في المسرات.

سيقول القائل ما هذا الكلام المبعثر، وسأكرر له، ما كرر الليبيون لعقود أربعة سابقة: "تحب تفهم تدوخ!".