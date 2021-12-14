النموذج الصيني: إنه مختلف وحسب

شجعتني مقالة الكاتب أحمد الفيتوري عن الصين المنشورة ببوابة الوسط: "هل يصلح (النموذج الصيني) لليبيا"، لأنْ أقارِبَ هذا النموذج الذي أحتفِظُ في داخلي باحترام حذر له، غير أن أوهام نهاية التاريخ التي تتلبس فقهاء هذا العصر أصبحت ترى أن الرأسمالية هي نهاية المطاف والحل الوحيد، وأي كتابة تنأى عن هذا النموذج المبهر هي خبْط خارج التاريخ.

حين فرغتُ من مراجعة وقراءة ترجمة الصديق نجيب الحصادي لقاموس كيمبريدج للفلسفة، الذي أفرد مساحة مهمة للفلسفة الصينية وتطورها من القرن السادس ق.م. حتى الآن، أتذكر أني، في أول لقاء مع نجيب بعد المراجعة، قلت له: أن الصين الحالية تدين لآلاف من السنين لفلسفتها الخاصة في كل مناحي الحياة والوجود، وبوضعها الحالي تتسق مع هذا التراث الفلسفي المتأمل في الوجود والحياة، بما فيها الحياة السياسية ومباديء الحوكمة والإدارة ومنظومة القيم والأخلاق، وأرى أن محاولات فرض نظم انبثقت عن فلسفة ومنظومة قيم مختلفة تنتمي لتصورات الفلسفة الغربية نوعا من التنميط المتعسف النابع من وسواس المركزية الغربية.

"التفكير الخلاق" مصطلح فلسفي صيني قديم اعتُبِر أحد أعمدة الكونفوشية وما انشق عنها من تيارات فلسفية، ورغم أن الكونفوشية فلسفة أرضية وليست ديانة تتلقى إلهامها من الوحي، إلا أنها صُنفت في مباحث ترصد الثقافات الدافعة للتنمية والطاردة لها كإحدى الثقافات المحفزة. يشير ماكس ويبر في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" إلى أن أداء المجتمعات التي تعتنق الديانات البروتستانتية واليهودية والكونفيوشية أفضل من أداء المجتمعات المسلمة والكاثوليكية والمسيحية الأرثوذكسية لأنها تشترك في أنماط القيم الخاصة بالسلوك الاقتصادي الذي يميل إلى التقدم، في حين أن الأديان المتباطئة تميل نحو القيم المقاومة للتقدم". ويؤكد أحد المذاهب الكونفوشية على وحدة المعرفة والفعل، أو وحدة التعلم الأخلاقي والفعل. "وكان التشجيع من قبل القيادة السياسية هو الأمر الضروري لإطلاق قوى التعليم والإنجاز والجدارة والتدبير الكامنة لأداء سحرها الاقتصادي" كما يقر ويبر.

يستعين أحمد الفيتوري في مقالته بكتاب يراه مهما (نموذج الصين- الجدارة السياسية وحدود الديمقراطية – تأليف: دانييل بيل – ترجمة عماد عواد) لأنه كما يراه "نواة لتيار فكري، قد يؤدي، في مرحلة لاحقة، إلى بروز نماذج تنظم سياسة هجينة. قد تكون إحدى صورها الجمع، بين نظام الديمقراطية الانتخابية، بقاعدتها الشهيرة "شخص واحد، صوت واحد"، والنظام القائم على الجدارة والكفاءة في اختيار القيادة العليا للبلاد. أو على الأقل إحاطتهم بنخبة مميزة، من الخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي يمكنهم من وضع خطط على المدى البعيد".

ونظام الجدارة يمت بصلة وثيقة للفلسفة الشرقية عموما والكونفوشية المحدثة خصوصا، وهو الشأن الذي جعلني أرجع لمدخل "الفلسفة الصينية" في قاموس كيمبريدج للفلسفة، حيث يشار في المدخل إلى أن "الصين حظيت بأوّل عصورها الذهبية في الفلسفة في الفترة التي سبقت تشي'ين قبل 221 ق.م. ولأن معظم الفلسفات الصينية كانت تستجيب آنذاك لإشكاليات وجودية، لا عجب في أن اتسمت الفلسفة الصينية بطابع عملي مهيمن. وخلال حكم أسرة هان، في عام 136 ق.م. تأسست الكونفوشية بوصفها أيديولوجيا الدولة. غير أنها امتزجت مع أفكار طاوية، وأفكار نزعة الحَرفية القانونية، ومدرسة ين-يانغ. وقد تطورت رؤية عضوية في الكون؛ وحلّ التفكير الخلاق محلّ ما يسمى بـ "الكلاسيات الخمسة": كتاب الشعر، وكتاب التاريخ، وكتاب التغيّرات، وكتاب الطقوس، وحوليات الربيع والخريف. وعلى الرغم من أن البوذية كانت مهمّة في الصين في نهاية فترة هان، استغرق تشرّب الصين التبصّرات البوذية وطريقتها في التفكير سبعة قرون. في البداية كان على الصينيّين أن يعولوا على (مزاوجة المفاهيم) باستخدام أفكار طاوية لنقل الرسائل البوذية. وبعد أن تعلّم الصينيون قدرا كبيرا من البوذية عبر ترجمة نصوص بوذية إلى الصينية، حاولوا تطوير صيغ صينية من البوذية، وطوّروا موقفا أكثر توكيدا للحياة من خلال بوذية هيو-ين التي ارتأوا أنها تمثّل فكر بوذا الناضج. وقد ذهب تشان إلى أبعد من ذلك، بأن سعى إلى التنوير المباغت بدلا من دراسات الكتب المقدسة. وقد أصبح تشان، المصدَّر إلى اليابان، زن، وهذا مصطلح أكثر ألفة في الغرب.". وجوهر فلسفة الزن هو الاستنارة على المستوى الفردي التي تفضي إلى استنارة جماعية، ويعارض أتباعها مفهوم الازدواجية بين الحالة الطبيعية للأشياء، بما فيها ازدواجية الخير والشر.

أتذكر في محاضرة عن تجربة الإدارة في اليابان، ألقاها د. نجم عبود، العام 1998، في بيت درنة الثقافي؛ التي أحالها فيما بعد إلى كتاب، أن تطرق إلى هذا المفهوم الفلسفي وانعكاسه في نظام الإدارة اليابانية التي تتجاوز مفهوم الازدواجية بين أصحاب العمل والعمال وتجعل العلاقة بينهما علاقة ربح/ ربح ، بدل علاقة ربح/ خسارة كما في الغرب، وبما أن الإدارة هي عصب الدولة والاقتصاد فتعتبر التجربة اليابانبة أيضا هجينا يستفيد من هذا التراث الروحي فالعلاقة بين أصحاب العمل والعمال أو نقابات العمال ليست تضادا بين خير وشر حين يربح أحدهما يخسر الآخر، ويتطرق د. عبود إلى أن الطلاب اليابانيين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كانوا يذهبون إلى الغرب لدراسة علم الإدارة، وفي التسعينيات أصبح طلاب من الغرب يدرسون هذا العلم في اليابان بعد أن أثبت نجاحا فريداعبر التوليف بين العلم الغربي ومبادئ الزن.

كتب الاقتصادي الياباني يوشيهارا كيونيو “إن أحد أسباب تطور اليابان هو أنها تملك ثقافة مناسبة لذلك. فلقد علق اليابانيون أهمية على: المساعي المادية؛ العمل الجاد؛ الادخار للمستقبل؛ الاستثمار في التعليم؛ وقيم المجتمع”.

الفلسفة الصينية أيضا لم تنطو على نفسها وانفتحت على إشراقات العقل الإنساني عبر احتكاكها المباشر أو المعرفي مع الحضارات الأخرى ما أفضى إلى هجين فلسفي ربما هو ما يقف خلف هجين النموذج السياسي الاقتصادي المنتَج من خبرة تاريخية تخص الصين كما يقر الفيتوري.

"خلال بداية القرن العشرين، اكتشفت الصين أن الثقافة الصينية التقليدية ليست قادرة على تأمين كل سبل دخول الصين إلى العصر الحديث في تنافس مع القوى الغربية. وهذا مأتى المهمّة الملحة: التعلّم من الغرب. لكل الحركات تقريبا أنصارها، لكن الماركسية سرعان ما عتّمت على الجميع، حيث اعتُبرت أيديولوجيا الصين الرسمية بعد تولي الشيوعيّين سدّة الحكم عام 1949. وقد نجح ماو تسي-تونغ في تتبع خطا ماركس وإنغلز ولينين وستالين، ولم يُبد نظام الحكم الشيوعي تسامحا مع أي من الرؤى المعارضة. وكانت "الثورة الثقافية" قد بدأت عام 1967، فأغلقت الصين عقدا كاملا كل أبوابها عن العالم الخارجي، وتعرّض تقريبا كل المثقفين داخل وخارج الحزب الشيوعي إما للتطهير أو الاضطهاد. وبعد انتهاء الثورة الثقافية أعيد فتح الجامعات عام 1978. ومن عام 1979 حتى عام 1989، تمتَّع المثقفون بحرية غير مسبوقة. وفي كلمة تحرير صحيفة أخبار الشعب اليومية، قيل إن أفكار ماركس كانت نتاج القرن العشرين ولم تؤمّن كل أجوبة إشكاليات الزمن الراهن، ويلزم بالتالي تطوير الماركسية. وقد أوّل البحَّاث هذه الرسالة بسبل مختلفة. وعلى الرغم من أن الأفكار التي طرحها البحَّاث لم تكن عميقة، فإنه يمكن مقارنة المناخ الحيوي بـ "حركة الرابع من مايو للثقافة الجديدة" عام 1919. غير أنه لسوء الحظ أوقف القمع العنيف الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة تينانمن في بكين كل هذا. وقد أصبح التحكم في الأيديولوجيا أشد صرامة، على الرغم من أن الأبواب على العالم الخارجي لم تكن موصدة تماما.

وعلى الرغم من إدانة تيار الفكر الصيني الأساسي في القرن العشرين للتقليد الصيني كليا، فإنه لم يمت أبدا. والحال أن المواهب الأكثر إبداعا قد ظهرت في حركة الكونفوشية الحديثة المعاصرة، التي حاولت التوليف بين الشرق والغرب. وقد استلهمت الحركة الفلسفية الكونفوشية الجديدة بمعناها الضيق من سونغ شيه-لي. ومن بين أتباعه، الأكثر أصالة مو تشنغ-سان، الذي طور نسقه الفلسفي الخاص، والذي يرى أن التقاليد الصينية الأساسية، الكونفوشية، والطاوية، والبوذية، تتفق على أن لدى البشر هبة الحدس الفكري، الذي يعني التشارك الشخصي في طاو (الطريق). غير أن لدى ما يسمى بالجيل الثالث نطاقا أوسع بكثير؛ فهو يضم بحاثا ذوي خلفيات متنوعة من أمثال يو ينغ-شن (و. 1930)، الذي كان لأفكاره أثر على المفكِّرين بوجه عام والذي سُمح لمختارات من كتاباته بالنشر مؤخرا في الأراضي الصينية الكبرى. ويظل مستقبل الفلسفة الصينية يتوقف على التفاعلات مع الفكر الغربي المستورد، والماركسية الصينية، والكونفوشية الجديدة."

وبما أن الحديث عن (النموذج) وهبة الحدس الفكري البشري في تطلعه لإدارة زحامه وعلاقاته المعقدة بأكثر اجتهادات قربا من قيم العدالة والمشاركة وحقوق المواطنة، فإن االباعث الأساسي لكل هذه الاجتهادات أخلاقي بامتياز، وبما أني أطالع الآن الكتاب الهام (في الوعي الأخلاقي والعلمي. لنجيب الحصادي) سأحيل هذه المماحكة إلى مأزق أخلاقي، يضعه الحصادي في كتابه تحت عنوان "في مسألة الوعي الزائف والنسبانية الأخلاقية"، أو كما يورد قالة توماس. ف. وال: "الناس الذين يولدون ويتنشأون في أزمنة مختلفة، وثقافات مختلفة، وأجزاء مختلفة من العالم، يقرون معتقدات أخلاقية مختلفة، لا واحد منها أفضل من غيرها. إنها مختلفة وحسب.". والذي سيكون موضوعا لمقالة لاحقة.