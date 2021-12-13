12 - المفكر الحر

أخذتُ بالروائي جوستاف فلوبير، منذ أن قرأت ترجمة روايته «مدام بوفاري» ضمن سلسلة التراجم التي فتحت نوافذ العربية لقراءة للأدب الغربي المترجم بأسلوب أخاذ بديع في ستينيات القرن الماضي.

جوستاف فلوبير، روائي فرنسي، كان كتابه «التربية العاطفية» أول مؤلفاته، وإن كان اشتهر كثيرًا من بعد روايته «مدام بوفاري»، التي صدرت سنة 1857، والتي تميزت بواقعيتها، حتى أنها أثارت ضجة بسبب جرأة موضوعها الذي تناول المسكوت عنه في المسائل الأخلاقية. «التربية العاطفية» يعد من الكتب الأكثر موضوعية، وأيضًا أنيق الأسلوب، ودقيق العبارة.

من أقواله البليغة: «أرى الماضي حطامًا والمستقبل براعم لم تتفتح بعد. وأنا بينهما أعيش. كل شيء مشوش، غامض. فلا القديم مات كليًّا، ولا الجديد ولد فعلًا». وهذا، لعمري، لحال من يريد أن يكتب سيرة ذاتية.

من كُتاب «الترجمة الذاتية» في الأدب العربي الحديث يستدل صاحب مؤلف فخم، يحمل العنوان نفسه، هو الدكتور يحيى إبراهيم عبد الدائم، الذي يؤسفني أني لم أجد معلومات عن هذا الكاتب الجليل، فكل ما عرفته أنها رسالة دكتوراه نالها سنة 1974 أقتبس بعضًا مما عَرف به السيرة الذاتية، وما تناوله من دراسات وآراء عن السيرة الذاتية؛ فأشار إلى أنه لابد أن تسقط من كاتبها بضعة أشياء، واستدل بالكاتب والفيلسوف الألماني الشهير يوهان جوته، الذي قال في سيرته الذاتية: «أنا لم أغير شيئاً يتعلق بما أعمله، ومع ذلك، لابد أن أكون قد غيرت أشياء كثيرة من غير علمي.. »، ويستدل بالفيلسوف البريطاني جورج مور، وهو فيلسوف بريطاني، قال: «إن المرء ليطالع ماضي حياته، مثلما يطالع كتاباً قد مزقت بعض صفحاته، وأتلف منها الكثير». وهذا وحق الله ما يحدث معي وأنا مسترسل في هذا الذي أكتبه والذي تحول بي نحو الترجمة الذاتية، أكثر مما نويته في البداية، وهو رصد وتأّريخ الزمن الذي أفنيت فيه حتى الآن قرابة 77 عامًا.

لعل الكثيرين من جيلي لم ينتبهوا أي «خير وهناء واستقرار» كنا نعيشه، والآن وأنا أعود بذاكرتي إلى قبيل قيام ثورة سبتمبر، أتفحص حياتنا، وأتأمل استقرارنا، وتناغم أقاليمنا الثلاثة أستغرب كثيرًا كيف خرج جميعنا، وعندما أقول «جميعنا»، أعني معنى اللفظ تحديداً، فلا أحد من جيلي بمقدوره أن يقنعني أننا لم نخرج جميعًا نهتف لثورة الفاتح من سبتمبر، وكأنني الآن أرى أمامي عددًا من رفاقي منطلقين أمامي يهتفون للحرية والقومية والوحدة، ثم أصبحوا بعد أربع سنوات فقط من أبرز وأقوى المعارضين واستمروا في رفض حكم القذافي، ومقارعته، حتى سقوطه. صحيح كان للعهد الملكي هفوات بسيطة للغاية، ولكن الآن أرى أنها لم تكن هفوات، وإنما محاولات تقدمية تريد أن تربطنا بالعالم الحر كافة، من دون انتماءات أرى الآن أنها سبب مآسي العالم العربي الإسلامي الذي انجر وراء فكر يريدنا أن نتجمع، في كيان واحد، متناسين أن الخالق أقر صراحة في كتابه المقدس، وبوضوح، أنه خلقنا شعوبًا وقبائل.

في تقديري أن خطأ المملكة الليبية هو إلغاء النظام الفدرالي، وبحسب علمي لم يقف أحد بقناعة صريحة ضد هذا الإلغاء، سوى المرحوم حسين مازق، ولعل موقفه هذا هو الذي لم تغفره له محكمة الشعب وكان الإصرار على إهانته وسجنه واضحًا من البداية. كان السبب بالدرجة الأولى هو رغبة أميركا في توحيد جهة يتعاملون معها بشأن النفط، أما غير ذلك فلم يكن ثمة سبب يشجعهم على إلغاء نظام فدرالي، هو الذي كان يحكمهم، بل ويحكم عددًا من دول فاعلة ومهمة في العالم أجمع.

مجلس قيادة الثورة، الذي حكم ليبيا لم يستمر طويلًا حتى تفرد به المرحوم معمر القذافي، الذي له الكثير وعليه الكثير، اختلفوا مع قائدهم وعارضوه، منهم من اختار الانسحاب والانزواء بعيدًا عن المشاركة في الحكم، ومنهم من جاهر بالمعارضة ومحاربة القذافي، حتى النهاية، وكلفته معارضته رأسه. كانوا قوميين، وحدويين، وعروبيين، ولكن ليس بدرجة اندفاع القذافي، الذي وصل به الأمر حد الفوضى. كان ذلك بسبب تأثير الرئيس المصري جمال عبدالناصر رحمه الله، الذي عليه الكثير، وله أيضًا الكثير، فهو الذي ألغى نظامًا إقطاعيًّا استمر في مصر لسنوات، ولم يعد المواطن المصري فلاحًا في مزرعة السلطان، وهو الذي كان وراء مجانية التعليم، ووراء الكثير من المكرمات الاجتماعية في مصر، وكان من أنظف وأشرف من حكم مصر. كان تأثيره بالغًا في الوطن العربي، في زمن لم يكن هناك إعلام قوي مثل الإعلام المصري الذي رفعنا في يونيو 1967 إلى النجوم، ثم هوى بنا بعد ستة أيام، ومع ذلك كله ظلت ثقتنا فيه كبيرة، لأنه من الصعب أن ينسى العرب ما قدمه لهم. والذي عرفته فيما بعد أنه نبه معمر القذافي ألاّ يقع في أخطائه، ومنها تأميم المصارف والشركات الأجنبية وأيضاً إلغاء ما كان يظن أنه إقطاع، بحسب ما نفذه من خلال البيت لساكنه. كان باختصار شديد يريد أن يكون عبدالناصر ليبيًّا، على الرغم من اعتراف عبدالناصر بأخطائه، ولكن قوله إن «أمينًا للقومية العربية» كان وراء الجنوح الشديد نحو فانتازيا، لم ينتبه إلى مغبتها إلا قبيل سقوطه.

وصلت الجامعة، وكان من زملاء ذلك الزمن الجميل، الناصري، والقومي، والشيوعي، والإسلامي، والبعثي! في وقت انتشرت خلاله في الغرب الكثير من الأفكار التحريرية المبالغ فيها أحيانًا، مثل أبناء الله، والوجودية، والهيبز.. والكثير من التحرر، تقريبًا، من كل شيء، خصوصًا من بعد أن ارتفعت التنانير فوق الركبة، جراء الحرية الجنسية التي انبثقت من بريطانيا لتنتشر في العالم كله. وسط هذا المهرجان الملون الباذخ ظلت مشاهدًا فقط للجوانب العقائدية، الفكرية، الوطنية، ولكنني لم أنضم أو آخذ بأي منها؛ فمنذ سنتي الثانية أُعجبت، بمصطلح، أو بوصف كان منتشراً حينها في أوروبا فسره لنا ذات مرة، أستاذ الشعر الإنجليزي مستر جونس، قد لا يكون له علاقة بالسياسة؛ ولكنني رأيت أنه ما يناسبني، فأخذت به، وتسلط على قناعاتي حتى الآن. كان مستر جونس، قد قاله يصف به أحد الشعراء الإنجليز، محددا كيف كان يفكر، بعيدًا، عن بقية المفكرين والسياسيين، المصطلح «Free Thinker» فاصبحت «حر التفكير»، ثم أسهب الدكتور محمد علي العريان في تفسيره وأيضًا في تحبيبه لنا. أستطيع أن أقول إن معظم رفاقي في تلك الفترة كانوا يؤمنون بالتفكير الحر، صحيح أن بعضهم انسحب مبكرًا، وباركه الله وأصبح قيم مسجد، وكثيرين اتجهوا نحو القناعات السياسية. وكثيرين فضلوا التظاهر بغير ذلك، ولكن قلة مازالت على ما هي عليه.

في سنتي الأولى، والثانية بالجامعة كان لي رفاق، ورفيقات، سبقوني وكانوا خير معين لي، وكانت لهم أفكارهم ورؤاهم، وإن كانت غالبيتهم يتميزون بحرية التفكير! ولكن في سنتي الثانية تغير كل شيء.. لم أعد حرًّا تمامًا، لم يعد لي سوى حرية التفكير، التي لم تعد حرية بالمعني المفهوم!