سباق التسلح بين المغرب والجزائر

مضي زمن كانت البندقية فيه التفرد والحل

انَا على رقعة لا تهاجر فيها الخيول

سعدي يوسف

في البداية كانت بعض الدول العربية تقيم علاقات خفية مع الكيان الصهيوني العنصري الديني الاستعماري، إسرائيل.

وبعد انتشار المحطات التلفزيونية الفضائية العربية ، بدأ مشروع التطبيع يطل برأسه من خلال بعض هذه المحطات. إذ صار المواطن العربي، وهو مستلق على السرير في غرفة نومه، مثلا، يشاهد مسؤولين إسرائيليين يخاطبونه عبر شاشات هذه القنوات بمنتهى العجرفة العنصرية الاستعمارية. كما يشاهد لقاءات مع صحفيين ومحللين سياسيين صهاينة ينتهجون نفس الخطاب. ورغم وجود صحفيين ومحللين إسرائليين ليسوا صهاينة، إلا أن هذه القنوات تتجاهل وجودهم.

منذ أكثر من عقدين، أخذت دول عربية عديدة تعترف بهذا الكيان الصهيوني رسميا وتقيم معه علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء، وتتبادل معه الزيارات الرسمية على مستويات مختلفة.

لكن القفزة العالية المفاجئة هي تلك التي قام بها المغرب، بعقده اتفاقية تعاون أمني وعسكري مع إسرائيل في 25/ 11/ 2021. إذ للمرة الأولى يتواجد أمنيون وعسكريون إسرائليون، علنا، في بلد عربي.

علاقات المغرب بإسرائل علاقات قديمة تعود، على الأقل، إلى سنة 1961، عندما نفذ الموساد الإسرائيلي عملية تهجير سرية واسعة لليهود المغاربة بين سنتي 1961- 64، بلغ عدد المهجرين فيها 79 ألف يهودي.

وتشير التقارير الإسرائلية ومسؤولون كبار في الموساد إلى أن الملك الحسن الثاني منح الموساد طابقا كاملا في الفندق الذي ستنعقد فيه أعمال مؤتمر القمة العربية في سبتمبر 1965 لتسجيل وقائعه. لكنه طلب منهم المغادرة قبل انعقاد القمة بيوم خشية انفضاح الأمر. لكنه سلم لاحقا وثائق المؤتمر التي تحتوي تسجيلا كاملا لوقائعه لإسرائيل. وعلى ضوء هذه الوثائق شنت إسرائيل حرب سنة 1967، لأن جميع قادة الجيوش العربية الحاضرين المؤتمر أعلنوا في كلماتهم أن الجيوش العربية غير مهيأة لخوض حرب مع إسرائيل.

لكن، ما هي دواعي المغرب لعقد الاتفاق الأمني والعسكري مع إسرائيل؟.

لا يخشى المغرب على نفسه من هجوم أوربي أو أمريكي أو أفريقي على أراضيه. إذ ليس له في المنطقة سوى عدوين: جبهة البوليزاريو في ما يعرف بـ "الجمهورية الصحراوية" والجزائر.

وإذن، فهذا الاتفاق موجه نحو هذين الطرفين. فمن المؤكد أنه ستقام محطات مراقبة وتنصت قريبة من الحدود الجزائرية وداخل المنطقة التي تسيطر عليها المغرب في الصحراء الغربية. ورغم أنه من المستبعد أن تشن المغرب غارات داخل الأراضي الجزائرية بواسطة الطائرات المسيرة، إلا أنه من المؤكد أن تقوم بمثل هذه الغارات داخل الأراضي الخارجة عن سيطرتها في الصحراء الغربية على مواقع للبوليزاريو، وحتى لاغتيال بعض القادة، وسيتولى أمر هذه الطائرات والغارات خبراء إسرائيليون. فالإسرائليون لهم خبرة في مجال استهداف أهداف صغيرة.

إن وضع الجزائر أصبح محرجا الآن، وقد تدخل في سباق مسلح مع المغرب، من خلال طلب شراء أسلحة ومعدات عسكرية متقدمة من روسيا والصين.