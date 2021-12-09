صنّاع الأزمات وصنّاع الدولة

من هم صنّاع الدولة؟ وكيف يمكن التمييز بينهم وبين صنّاع الأزمات؟ ومن يستحق هذه التسميات؟ وهل المتصدرون المشهد السياسي الليبي هذه الأيام، صنّاع دولة أم صنّاع أزمات؟ لعله من المناسب لمعرفة الفروق بين هذه المصطلحات أن نذكر أهم الخصائص التي تميزها عن بعضها البعض.

أولا: من هم صنّاع الأزمات؟

قبل التعرف على هؤلاء الصنّاع، لعله من المناسب الإشارة إلى أن صناعة الأزمات هي صناعة كغيرها من الصناعات الأخرى، لا يفهمها ويجيدها الكثيرون من المواطنين. فصنّاع الأزمات أُناس على العكس تماما من صنّاع الدولة، وأنهم أناس مثيرون للتساؤل والجدل. ويمكن حصر أهم ما يميزهم عن الآخرين في الآتي:

1. فن خلق الأزمات، بمعنى أنهم أُناس يرون في اختلاق الأزمات والتفنن فيها وجودا ذاتيا لهم، واستمرارية لمصالحهم وتقوية لنفوذهم.

2. التأقلم مع الصراعات، بمعنى أنهم لا يستطيعون العيش إلا في ظل الصراعات والتوترات المتواصلة والمتتالية.

3. تبني أفكار متضاربة، بمعنى أنهم يحملون أفكارا ومقترحات متضاربة ومتناقضة في أغلب الأحيان ولا يرون غضاضة في ذلك.

4. حل الأزمة بأزمة، بمعنى أنهم لا يجيدون الخروج من أي أزمة إلا بصناعة أزمة أخرى أكبر منها وأكثر تعقيدا.

5. أنانية المصالح والمكاسب، بمعنى أنهم اُناس تسيطر على عقولهم مصالحهم الضيقة، وهدفهم الوحيد في العملية السياسية هو جني المكاسب.

6. إباحية أدوات الصراع، بمعنى أنهم يعتقدون بأن كل شيء مباح من أجل تحقيق أهدافهم.

7. عدم الثقة في بعض، بمعنى أنهم في صراع دائما (علني وخفي) مع بعضهم البعض، مما ينتج عنه المزيد من الأزمات الجديدة والمعقدة.

8. استخدام أساليب شعبوية، بمعنى أنهم يجيدون النقد وإظهار العيوب، ويملكون مهارات عديدة وعالية في الغوغاء وتهييج البسطاء من الجماهير.

9. تفقير المؤسسات، بمعنى أنهم يصنعون باحتراف فقرا وإفلاسا مؤسسيا في الأماكن التي يعملون بها، أو التي يملكون نفوذا فيها.

10. فن الفساد، بمعنى أنهم لا يعتبرون أن الفساد مشكلة، بل هو جزء من الحل لبعض مشاكلهم، وأداة مهمة وضرورية وناجحة لتحقيق أهدافهم ومطامعهم.



ثانيا: من هم صنّاع الدولة؟

في مقابل صنّاع الأزمات هناك صنّاع الدولة، وهم سواء كانوا صنّاع القرار أو أعيانا في المجتمع، أو ناشطات ونشطاء المجتمع المدني، هم من لهم رؤى مستقبلية وتحليلات ايجابية للأحداث الشائكة والمعقدة على الساحة السياسية، فقد يكونون شخصيات سياسية، أو إدارية، أو نشطاء مدنيين، أو عسكريين، أو رجال دين، أو رجال أعمال، أو رؤساء تجمعات وأحزاب، أو شخصيات إعلامية ومهنية، أو غيرهم من القوى الحية والفاعلة في المجتمع. هؤلاء جميعا هم من يصنع الأحداث، ويجدون الحلول المناسبة للتحديات، وبذلك يصنعون المستقبل والتاريخ.

فالمؤرخون، في كل المجتمعات، دائما يستدلون على نجاح الأمم وفشلها بصنّاعها، وخصوصا الذين وجدوا خلال الأزمات والحروب التي تمر بها هذه الأمم، وهم الذين يسهمون في بناء دولة حديثة ومتحضّرة، وجعل شعوبهم تعيش في حرية وأمن وأمان واستقرار، ويتحقق ذلك بسعيهم الحثيث إلى بناء نظام سياسي يقوم على مباديء العدل والتعددية واللامركزية والتداول السلمي على السلطة. ويمكن وصفهم بأنهم:

1. مصلحة المواطن، بمعنى أنهم منشغلون دائما بهموم المواطن واعتبار مصلحته من أهم مصالح الدولة.

2. الاستقلالية والنزاهة، بمعنى أنهم يعملون دائما على أن يكونوا مستقيمين ونزيهين.

3. القدرة على الإقناع، بمعنى أنهم يمتلكون القدرة على الإقناع وتوجيه أكبر عدد ممكن من المواطنين لرؤيتهم.

4. مشاريع وبرامج، بمعنى أن لديهم مشاريع وبرامج واضحة ومحددة بخطط وتوقيت تنفيذها وجميعها تصب في مصلحة المواطنين.

5. الرأي والرأي الآخر، بمعنى أنهم يؤمنون بآراء الآخرين ويقبلونها ويتحملون النقد ولا ينظرون لمعارضيهم على أنهم خصوم أو أعداء.

6. مصالح الدولة وسيادتها، بمعنى أنهم يسخرون كل إمكانياتهم لحماية مصالح الدولة والحفاظ على أمنها وتقدمها وازدهارها، والمحافظة علي سيادتها.

7. رجال سياسة، بمعنى أنهم رجال السياسة الحقيقيون، الذين يتقنون فنونها، ويجيدون استخدام أدواتها، ويستطيعون توظيفها بنجاح لخدمة الصالح العام.

8. مهارات القيادة، بمعنى أنهم يمتلكون المهارات اللازمة للقيادية القادرة على إدارة الدولة.

9. شفافية العمل، بمعنى أنهم رجال يؤمنون بالوضوح والشفافية في كل شيء، ولا يعدون أنصارهم إلا بما يستطيعون القيام به.

10. التغيير والأمل، بمعنى أنهم صُناع للأمل والتغيير الإيجابي والمستقبل الواعد.



الخلاصة في اعتقادي المتواضع، ما ذكرته أعلاه يمكن اعتباره أهم ما يميز صنّاع الأزمات من صنّاع الدولة. فإذا سلم القاريء الكريم بذلك، فهل يمكن للمرء أن ينظرة للمشهد السياسي الليبي هذه الأيام ويسأل: هل تفتقد بلادنا هذه الأيام إلى وجود صنّاع للدولة؟ بمعني آخر، هل يمكن أن نقول إن جل السيدات والسادة الذين يقودون المشهد السياسي هذه الأيام، مع احترامنا الشديد لهم جميعا، هم في الحقيقة صناع للأزمات؟ وبالتالي لا يستطيعون تحقيق الاستقرار وتأسيس دولة ديمقراطية تقوم على نظام سياسي عادل وتعددي ومتوازن، ولن يسمحوا لأحد بإنجاز ذلك؟! وعلى هؤلاء السيدات والسادة الكرام في المشهد السياسي أن يدركوا أن الأغلبية العظمي من الأزمات التي يعيشها شعبنا منذ 2012، هي أزمات مُفتعلة ومن فعل صنّاع الأزمات!

وعليه، فدعوتي لكل من هو في المشهد السياسي، هذه الأيام، أن يعي خطورة الأوضاع وأن يتخذ موقفا تاريخيا، إما أن يكون من صناع الدولة الليبية الحديثة، وبالتالي سيكتب التاريخ اسمه بحروف من نور، وإما أن يستمر في المشاركة مع صنّاع الأزمات، والإصرار على إفشال قيام الدولة التي يحلم بها كل المواطنين البسطاء في هذا الوطن الجريح!