عودة (دجانغو) الأمريكي

من الممكن أن يمر خبر تعيين ممثل أو مبعوث للأمين العام للأم المتحدة في أي مكان من العالم دون أن يثير أي اهتمام، غير أنه في الحالة الليبية المتأزمة والخارجة عن أي تصنيف، من المستحيل أن يمر نبأ تعيين الأمريكية ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، دون أن يُسيل الكثير من الحبر، ليس في ليبيا فحسب، وإنما في كافة الدول المتدخلة في الشأن الليبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ناهيك عن أن هذا التعيين يأتي على خلفية استقالة مبعوث الأمين العام، رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، الذي لم يؤخر أو يقدم أي شيء في ملف الأزمة الليبية المثقل بالدماء والدمار والآلام والمؤامرات والتدخلات الأجنبية السافرة واستباحة الأراضي الليبية من قبل القوات والقواعد الأجنبية وحشود المرتزقة.

لم يعد الشأن الليبي شأنا محليا منذ تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 وقام بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وفكك المنظومة العسكرية والأمنية الليبية، قبل أن يرفع حقائبه ويرحل دون "خدمات بعد البيع"، لتغرق ليبيا في فوضى أمنية غير مسبوقة، وفي مزيد من التصحر الفكري والظلام، وفي صراع محموم على السلطة والموارد، وحروب عبثية خلفت آلاف القتلى والجرحى وعشرات آلاف المهجرين والنازحين علاوة على نهب ثروات الليبيات والليبيين وتهريبها إلى الخارج.

تعود ستيفاني ويليامز التي سبق وأن شغلت خطة نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، واستمرت في قيادة البعثة الأممية بالإنابة عند استقالة اللبناني غسان سلامة لأسباب "صحية" كما قيل، إلى المشهد، على خلفية قيامها بترويض متصدري المشهد الليبي، أصل الأزمة وسببها، والذين حنوا ظهورهم ليركبها حتى أقزام السياسة، ولتتحول ليبيا بعد أن فقدت بسببهم إرادتها إلى مجرد ملف أزمة عند المخابرات الأجنبية، وأجبرتهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي مهدت إلى إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة في 24 ديسمبر.

لقد استبقت ويليامز، "ديجانغو" الأمريكي، قرار تعيينها مستشارة للأمين العام بشأن ليبيا والذي لا يتطلب موافقة أعضاء مجلس الأمن، ليسقط فيتو الدب الروسي عاجزا مستسلما في هذا الشتاء الساخن جدا على حدوده، بتصريحات يوم السبت الماضي على هامش المنتدى المتوسطي الذي استضافته إيطاليا، لتؤكد أن "ليبيا البلد الشمال أفريقي، يُمثل أولوية للإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن".

ولفتت ويليامز النظر إلى أن "ليبيا عانت من أزمة شرعية لا يمكن علاجها إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وتوقفت ويليامز بنفس المناسبة عند تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن الخميس الماضي الذي أكد على أن "هذه الانتخابات يجب أن تكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة".

وقد تبنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما يبدو، هذا الموقف الأمريكي الواضح الذي جاء على لسان بلينكين، عند إعلانه قرار تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، حيث كشف عن رؤيته بأن الانتخابات في ليبيا يجب أن تكون "جزءًا من الحلّ وليس جزءًا من المشكلة".

وكان غوتيريش قال في مؤتمر صحفي سابق: "سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية التي يمكن أن تقسّم ليبيا، وإجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حلّ المشكلة الليبية".

بعيدا عن كل المزايدات، يعرف الليبيون قبل أي أحد آخر كافة الذين يشكلون جزءا من المشكلة في ملف الأزمة الليبية عموما، وفي ملف الاستحقاق الانتخابي خصوصا، والذين حولوا ليبيا إلى مجموعة كنتونات متصارعة متناحرة على المال والنفوذ واستسلموا في سبيل مصالحهم الخاصة إلى أجندات خارجية ومشاريع نيوكولونيالية مقيتة.

إن قادة الميليشيات وأمراء الجماعات المسلحة في غرب البلاد، جزء من المشكلة، المشير خليفة حفتر جزء من المشكلة، سيف الإسلام القذافي جزء من المشكلة، عقيلة صالح جزء من المشكلة، باشاغا جزء من المشكلة، المنتمون إلى جماعة "الإخوان" والمحسوبون على مختلف تيارات الإسلام السياسي جزء من المشكلة، مزدوجو الجنسية جزء من المشكلة، الذين يتقاضون إلى اليوم مرتباتهم التقاعدية من مخابرات أجنبية جزء من المشكلة، الذين تصدروا المشهد منذ عام 2011 جزء من المشكلة، الذين أخرجوا من الأحداث جزء من المشكلة... نخشى لو نستمر سنصل إلى أن الشعب الليبي المنقسم بين هؤلاء جميعا، رغم معرفته بما فعلوه بليبيا طيلة الـ 10 سنوات الماضية وبخاصة جلبهم للقوات والقواعد الأجنبية، وحشود المرتزقة، وبيع ليبيا للأغراب، وسفك الدم الليبي، ونهب المال العام، وسرقة ثمن الدواء وحليب الأطفال والكتاب والكراسات، وتعطيل الحياة السياسية في ليبيا، جزء من المشكلة.

تُدرك ويليامز كما نُدرك نحن، أن طابور المرشحين لرئاسة ليبيا يعتقدون أن السياسة ودهاليزها عملية بسيطة، كما تعرف جيدا خيوطهم الخارجية و "اليد التي تؤلمهم"، وبالتالي نعتقد أن معظمهم سيسقطون دون أن يجمعوا من الأصوات ما يؤهلهم لإدارة دكان مواد غذائية.

ومن هنا، نعتقد أن المشكلة تنحصر في أولئك الذين يتوهًمون أنهم "أرقام صعبة" في خارطة المشهد الليبي، وهم قلة، ونقدًر أيضا أن إزاحتهم ستكون أسهل مما نتصور خاصة وأن "بطارياتهم" تُشحن من "الخارج"، ذلك "الخارج" الذي تديره الولايات المتحدة، رغم محاولة روسيا رهن الكثير من بؤر التوتر في القارة الأفريقية ومنها ليبيا لحساب حربها الباردة المستمرة مع الناتو والغرب عموما والتي باتت اليوم على مشارف حدودها في أوكرانيا.

لا شك أن ويليامز تعرف أكثر من أي دبلوماسي أجنبي آخر "المعرقلين" لخروج ليبيا من عنق الزجاجة والذين سبق وأن وصفتهم بـ "الديناصورات المتمسكين بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يُتيح لهم الوصول إلى خزائن الدولة"، والذين "يرون أي تغيير عبر إجراء انتخابات وطنية نهاية حتمية لامتيازاتهم"، ويبقى السؤال: هل سيتمكن "ديجانغو" الأمريكي الذي عاد إلى المشهد الليبي في صورة ستيفاني ويليامز من إطلاق رصاصة الإزاحة وانتهاء الصلاحية تحت أقدام هؤلاء جميعا ليخرج "رئيس ليبيا المنتظر" كما يخرج الحمام الأبيض من قبعة الساحر؟