الانتخابات الانفصالية

صدق حدس مقالي "صلابة الانتخابات الهشّة" 02 .12 . 2021 الذي لمحت فيه لجدارة المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، لأن تتولى مهمة إكمال ما أنجزته في توصيل ليبيا لانتخابات الـ 24 ديسمبر 2021. وبإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، 06 .12 . 2021 تعيين الدبلوماسية الأميركية مستشارة خاصة له في ليبيا، يصير حدس مقالي حقيقة واقعة.

التعيين الذي يدخل ضمن صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة، لا يتطلب موافقة رسمية من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلافًا لمنصب المبعوث، فهو قد أخذ صيغة شبه روتينية، وبذلك جنب آمانة الأمم المتحدة إجراء تصويت آخر مثير للجدل في مجلس الأمن تنجح فيه روسيا بالإعاقة مرة أخري حيث منع اعتراضها تعيين الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وأن تكون الاعتراضة الأولى بمثابة سابقة للاعتراض عليه بديلاً للمبعوث المستقيل يان كوبيتش كما منعت أيضًا قبله تعيين الدبلوماسي الأميركي- الألماني، ريتشارد ويلكوكس، وهو مسؤول كبير في برنامج الغذاء العالمي لكونه عمل ذات مرة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. بل إن موسكو قد أوقفت في السابق خطة الأمين العام لجعل ويليامز ممثله الخاص الرسمي، واعترضت على خطته الطارئة لتمديد تفويضها كرئيسة للبعثة بالإنابة في ليبيا.

التعيين صدر ليس بناءاً على وظيفة، بل على مهمة حددها الأمين العام للمنظمة الدولية في نقطتين: 1- أن تسهل المستشارة وليامز إجراء حوار يتيح حلّ الإشكالات المتبقية المتعلقة بالعملية الانتخابية المزمع انعقادها في موعدها 24 ديسمبر 2021 والتي ممكن أن تعرقلها وتلافي تداعياتها بإعادة الحالة الانقسامية الليبية إلى المربع السابق لملتقى الحوار الليبي في جنييف الذي أدارته وليامز بجدارة أوصلت إلى رئاسة وحكومة وحدة وطنية. 2 ـ إجراء الانتخابات على أن تكون جزءًا من الحلّ للمشكلة الليبية وليست جزءًا من المشكلة التي تقف عائقاً للوصول إلى الحلّ.

في الحلقة النقاشية التي التأمت بروما 2021/12/04 بعنوان "ليبيا في مفترق الطرق.. ما يمكن أن تفعله أوروبا والمجتمع الدولي" ذكرّت المبعوثة بالإنابة السابقة، والمستشارة الحالية في مداخلتها أن "ليبيا عانت من أزمة شرعية لا يمكن علاجها إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة".

أزمة الشرعية ما قبل مؤتمر جنيف تمثلت في الثنائيات الانقسامية بمؤسستي البرلمان بطبرق الطرفية ومجلس دولة بطرابلس المركزية وحكومتين توافقية لها شرعية دولية وغير شرعية ومصرفين مركزي في العاصمة يوزع الريع النفطي مرتبات لليبيين وهامشي في البيضاء يصرفها على العاطلين عن العمل، وميليشات باسم الجيش الليبي، وغيرها بمسميات إسلامية وجهوية وقبلية وحرابية.

بروسس (عملية) الخروج من الثنائية المغلقة على شرعيتين، كان باستحداث جسم ثالث هو ملتقى الحوار السياسي أنتج رئاسة وحكومة وحدة وطنية. هذه الثلاثية أرهصت لتقسيم ثلاثي لما قبل الدولة حيث الشرق الليبي تحكمه الثكنة العسكرية والغرب الليبي تسيره الحكومة الغنائمية، والجنوب الليبي يتعاد صياغته بالرمزية القبائلية.

اللافت في المضاف الثالث للثلاثية الانقسامية الجديدة أنه تهيمن عليه حالة فصامية تشبه في علم الأمراض النفسية: اضطراب الأنا واحد من الاضطرابات النفسية الانشقاقية، وهي أمراض عقلية يعاني مُصابها من اضطرابات في هويته تبدد شخصيته، وتصيب شعوره ووعيه إدراكاً وذاكرة. ويسمى أيضاً اضطراب الغربة عن الواقع عندما يشعر المُصاب به بشكل دائم أو متكرر بأنه يراقب نفسه من خارج جسمه أو يشعر بأن الأشياء التي حوله ليست حقيقية، أو كلا هذين الشعورين. وقد يكون الشعور بالغربة عن الواقع وتبدد الشخصية لمصابة مزعجًا وقد يُشعره بأنه يعيش في حلم.

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل أن تباشر عملها في طرابلس أجرت اتصالًا هاتفيًّا باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أثناء وصولها إلى روسيا وذلك للوقوف والاطمئنان على سير عمل اللجنة وما وصلت إليه في ملف إخراج المرتزقة، والسفيرة البريطانية لدى ليبيا، التي هنأت وليامز على مهمتها الجديدة في ليبيا ضمها بحضور الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا في مصراتة اجتماع وصف بالهام مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، حيث تتواجد قوات المرتزقة الروسية فاغنر في حقول النفط وموانئه.

هذا الاهتمام بموضوع المرتزقة فاغنر، في يوم واحد بتاريخ 07 ديسمبر 2021 يأتي رّد فعل إزاء ما كشفته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، من أن عناصر تتبع مجموعة "فاغنر" قد رافقت المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وأمنت موكبه حين انتقاله لإعلان ترشحه في مفوضية الانتخابات بسبها. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها حول الوضع الليبي، أن تأمين "فاغنر" لتنقل سيف الإسلام يأتي في إطار التدخل الروسي في ليبيا الذي يعطل، إضافة إلى التدخل التركي وتدخل دول أخرى، المسار الديمقراطي في البلاد الذي يقوم على انتخابات حرّة ونزيهة.

في الشرق الليبي القبيلة تقاسم الثكنة على أصوات الناخبين، وفي الجنوب تتحرّك الثكنة لعرقلة بروز القبيلة حتى وإن كانت مريضة بذات وهم الانفصال عن الواقع، حتى لا تكسب منها أصوات الناخبين المجبرين على ترشيحها. بينما حكومة الغنيمة تؤكد كل يوم حضورها في شراء الناخبين في كل ليبيا بالمال.