8- السوق القبلي

يقول صديقي، الكاتب الكبير محمد علي الشويهدي، في رائعته «السوق القبلي»، التي وددتُ أنه جعلها راوية طويلة بحجم تجربته، التي عاصرتها بحكم رفقتنا منذ مطلع ستينيات القرن الماضي حتى الآن، فهو «شاهد عيان» على التحولات الاجتماعية في العالم العربي عامة، وليبيا بصفة خاصة، وهو الذي تمكن من الحُروفِ، وعشق الكلمات فكتبها أغاني، وقصصا، ومقالات منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

في تقديري أنه خير من يكتب عن هذه التحولات، ذاكرته قوية وتجربته متفردة، ورؤيته ثاقبة، ناهيك عن أنه ابن منطقة سيدي حسين، التي توسطت مبكرًا مدينة بنغازي؛ ومنذ بداية عملي بنظارة الأشغال، وارتباطي بصديقين عزيزين رحمها الله هما: عمرعبد الله بن حميد، وإبراهيم سعد الربع، الذي ربطنا بشلة السوق القبلي، في سيدي حسين؛ فأصبحتُ من رفاقها. كانت تلك الشلة تلتقي يوميًا في ركن من أركانه، ثم يتفرقون، جماعات نحو أحياء بنغازي حسب مصالحهم وارتباطاتهم، ولكنهم غالبًا ما يعودون في المساء، ويتحلقون جماعات في سيدي حسين. كنت أصغر الشلة سنا، فأصبحوا لي أخوة كبارا يخافون عليَّ مثلما أخاف الآن على أبنائي من بعد أن «شموا صنانهم». كنت أرى فيهم أبطالا، وظلوا يرون فيّ أخاهم الصغير، لم يبخلوا عليّ لا بالتوجيه، ولا بالنصيحة، وكنت كلما أتمادى فيما قد يضرني أجد أحدهم ينصحني، ويقنعني، ويوقفني. جميعهم كانوا ينصحون ويتوعدون، وكنت أرى فيهم أبطالا، فعندما عاد ذات يوم المرحوم مصباح الشعافي يحمل عينته التي صنعها في ورشة النجارة بـ (الجينيو)، وهو لمن لا يعرف ورشة كبيرة لعدد من التخصصات الحرفية أقامتها حكومة الانتداب البريطانية بعد الحرب، في المنطقة التي تتوسط راس عبيده وسيدي حسين، وهو الذي أصبح فيما بعد يستقطب الشباب وبدربهم على مختلف الحرف اليدوية، وكان النجاح في اختباراتها بمثابة شهادة تؤهل المرء للعمل في مجاله، ثم أصبحت لاحقا مخازن نظارة الأشغال.

وكنت مبهورًا بدماثة ونشاط عمر التهامي ووظيفته في ديوان المراجعة، ومعجبا بأخية المرحوم محمود التهامي الذي عمل صبيًا في مقهى بجوار قهوة سي عقيلة، وهو طالب بالمرحلة الثانوية التي ما إن أنجزها حتى اختير ضمن من درسوا الطيران في الكلية العسكرية بأثينا، ثم تولى قيادة السلاح الجوي فيما بعد، وإبراهيم زوبي، وجمعة الفلاح الذي كان مثلاً لجيله في كفاحه واجتهاده في دراسته، ومصطفى حمدوا، ومحمد حسن و(الوفد) وعبدالسلام البرعصي، ومحمد مجاور، ومحمد المهدي، وسعد الشريف، وعمرعميش، وفتح الله النهوي، وكيف كنا جميعا ننتظر عودة على المقصبي – علي كاكاوية مثلما كنا نسميه- من أحد معسكرات التنقيب على البترول في الصحراء، لأنه كان يعود محملاً بمختلف المعلبات الغذائية، من تن وسردينه وحلوى طحينية وبضعة علب لم نكن نعرفها، وكان يتقاسمها معنا، وصالح الشريف - السدرة- كانوا جميعًا أكبر مني سنًا، أمّا إبراهيم الريس، وكمال عزالدين، وعبدالله الشويهدي، وعوض الشعافي، ومحمد الفسي من جيلي. كثيرون رحل منهم من رحل والبقية مثلي ينتظرون. جميعهم كانوا من شباب تلك الحقبة، وقد وصف محمد الشويهدي بعضهم في السوق القبلي.

منذ تلك الفترة ومحمد الشويهدي يكتب، وينشر، ولما أوفد للدراسة في العراق لم يطل بقاؤه هناك، وعاد سريعًا للكتابة في جريدة الحقيقة، إلى أن انتقاه رئيس تحريرها ليكون ضمن إدارتها وكتابها، ولم يتركها أبدًا حتى تولى رئاسة تحريرها، وحتى من بعد أن تغير اسمها، وخط أفكارها. ثم تولى الثقافة العربية قبل، وبعد تأسيس مجلة الموقف العربي في قبرص، ومن هناك توثقت صلاته بالعديد من الكتاب والمفكرين العرب.

لم تنقطع صلتي به أبدًا حتى الآن. وهو الذي عالج خجل صديقي، وصهري المرحوم إبراهيم الربع، فخطب مني شقيقتي، نيابة عنه، وأصبح من أقرب أصدقاء عائلة إبراهيم ولم ينقطع أبدًا عن زيارته بعدما أقعده المرض إلى أن رحل، رحمه الله.

أخي وصديقي الأستاذ محمد علي الشويهدي لديه الكثير مما يقال، ولذلك كان بودي أن تكون روايته القصيرة «السوق القبلي» رواية بحجم «قصة مدينتين»، أو «أوليفر تويست»، اللتين تعدان من أهم مراجع الحياة في لندن خلال القرن التاسع عشر، رواية عن بنغازي كلها، فروايته «السوق القبلي» هي مجرد فصل من تاريخ بحجم مجلد، يكون بالتأكيد من فصول رواية مدينة بنغازي الرائعة.

ما سبق وأن كتبته في الفصول السابقة عن المجتمع الذكوري، لخصه بإيجار وبلاغة في الأسطر التالية، التي وظف لها ثلاثة من أسماء رفاقنا في ذلك الزمن الجميل. يقول:

«حالة الحب التي تنتاب مصباح كانت متفشية في مجتمع الذكور، آنذاك، فلا تكاد ترى الإناث إلاّ إذا كُنّ: أما أو أختا أو خالة أو عمة أو إحدى الجدتين، وعلى استحياء، الشوارع قاحلة لا تنبت ورودا، ولا زهورا، ولا تعبق أنفاسها بعطر. ترابية يعلوها الغبار متى عصفت رياح القبلي، متيبسة تتشوق إلى فيض مطر يرطّب الثرى حتى الارتواء، تشوق الفتيان إلى غيث نافع يسقط كل رتاج يوصد أبواب البيوت دون البنات القابعات في البيوت منذ الطفولة، رهينات جور الذكور، وكأن الله شاء«.

حالة مصباح هذه هي حالة سي محمد الذي أحب فوزية، وحالة عوض الذي أحب عزيزه، وحالتي التي أحببت فيها زينب وسالمة و(ديمترا) اليونانية، و(أنجلاء) الإيطالية التي عملت معي في شركة السيل، والتي أخذتها ذات مساء إلى سينما ركس، التي كانت حينها سينما راقية بحجز مسبق وانتظام، يشرف عليه بدقة متناهية مسؤولها (سي سالم شتوان)، الذي كثيرًا ما يرفض حجز ودخول من يراه لا يليق بفخامة السينما، في حفلاتها، رأينا بعجب كيف قدم اللاعب القدير الأهلاوي أحمد بن صويد، والهلالي ديمس الصغير في وصلة دعائية استمرت لأشهر تسبق العرض، وهما يعلنان ويثمنان، حليب (النيدو) تلك (البودرة) التي لم نكن نعرفها قبل ذلك الوقت، والعرض يبرز انتباه ومتابعة وذكاء تجارنا الشرفاء في ذلك الوقت بمجاراة العالم. كان وكيل السلعة في ذلك الوقت هو التاجر النزيه مصطفى الشيباني.

ذلك المساء، وفيما كنت أنتظر ورفيقتي (أنجلا ميولا) أمام مدخل السينما، خروج رواد الحفلة الأولى، وما إن اجتازت (أنجلاء) حائط المبنى عند الشارع الذي يفضي إلى بحر القبطنارية، حتى ارتعشت من لفحة برد الريح القادمة من البحر، فحلقت بكفي على ظهرها، فسمعت صرخة: (واوو) فالتفت نحو الشاب الذي أطلقها بعفوية، وكادت أن تتسبب في منعه من الدخول لحضور العرض ولما التقت عيناي بعينيه، التفت إلى الناحية الأخرى وأخذ يصفر نغمًا، وكأنه لم يكن هو من أطلق هذه (الووواو)!!

وأذكر أن (أنجلاء) أصرّت على أن ترى أمي، فلقد كانت تتوقع أن تجد بيتًا كبيوت جيراننا، (حيشان النصارى) في شارع محمد موسى، وبقية شوارعهم النصارى، مثلما كانت تسمى تلك المنطقة. ولم أر أنها صُدمت من بساطة بيتنا وخلوه تقريبًا تمامًا من الأثاث، ولكنها أُعجبت ببساطته، وبشكشوكة أعدتها أمي لنا، لأنه لم يكن في البيت سوى بيضتين وقرن فلفل وطماطمتين وكسرة خبر من اليوم السابق سخنتها أمي على الكانون، وقالت لها كلمتين أو ثلاثة إيطاليتين: «وافيه منجريا بونو» وهي جملة تحفظها، أخبرتني أن الإيطالي الذي كان يعمل معه سي عقيلة قالها لها عندما جاء ذات يوم ليأخذه لأمر ما، فوجده يأكل، فأكل معه!

وأكلنا معا. أنا وأنجلاء وأمي، التي أعدت لنا الشاي، وودعتني أمي وهي تردد جملة أصبحت تكررها كثيرًا ولأيام: «أجعنها من قسمك!» وحزنتْ، وحزنتُ أنا أيضًا من بعد رحيل عائلة أنجلاء المفاجئ، أثناء هوجة ترحيل اليهود الليبيين من بعد (نكسة) 1967.

كنتُ وأنجلاء، نعمل معًا في شركة السيل الإيطالية، أنا طباع الرسائل العربية وهي سكرتيرة المدير، و(ميكيلي ليفادرس) وهو أحد شباب الجالية اليونانية وكان يسكن معنا بشارع محمد موسى، مع عمته المصورة (أنجلينا ليفادارس) الشهيرة ذلك الوقت، ولقد قال لها: «لو تستمري معاه سوف يلبسك (البركانو)» وكان يقصد العباءة، التي كانت ترتديها نسوان ليبيا.

في ذلك الوقت كان يعمل بالشركة كل من المراحيم: سعيد جربوع، ورزق الله نبيق، وإبراهيم بالخير، الذين وجدوا في علاقتي بالفتاة فسحة للتسلية، وتولوا ترجمة الكلمات الصعبة لنا، كنت حينها استجمع شجاعتي واستخدم لغتي الإيطالية البائسة وأيضًا الإنجليزية الأكثر بؤسًا، وكانت هي تستخدم العربية. لا أقول إن علاقتي بها تجربتي الأولي، فلقد كانت قبلها تجارب ليبية، ولكنها لا تتعدى كتابة الشعر والوله، وبضعة مغامرات أخرى فيما أسمع أغنية، كغيري، من الشباب الأغاني الشعبية الأكثر انتشارًا وحزنًا، في ذلك الوقت لعل: «حلال الجلاء منك يا بنغازي» و«باب الحديد وفوقنا عساسه» أكثرهما شهرة إلى أن اشتهرت أغنية «ودعناك عدي بالسلامة» التي طورها وغناها حسن بشون في رثاء أحد رجال بحر الشابي، الذي طعن بسكين، فكانت جريمة مرعبة ظل الناس يتحدثون عنها أشهر، فمجتمع بنغازي ذلك الوقت كان مسالما حد الوداعة. ثم ألحق حسن بشون أغنية أخرى، هي «غدار البحر» التي غناها في رثاء أخيه الذي رحل غرقا في بحر الشابي.

أنا أقص عليكم هذه الحكايات الخفيفة، المسلية والمضحكة أحيانا، لأؤكد على أنه لا شيء يقف أمام الطبيعة التي خلق الله عليها البشر، لا البنات في سجنهن ولا المراقبة اللصيقة حالت دون معرفتهن للشباب، ولا الشباب توقفوا عن السعي الحثيث نحوهن، هكذا خلق الله الإنسان. ولعلني أكون على صواب إن قلت إن سطوة التسلط الذكوري، بدأت تخف تدريجيًا من بعد الرخاء، الذي بدأت تهاليله واضحة منذ تصدير أول شحنة بترول، فلقد دشن الملك إدريس رحمه الله أول شحنة من البترول الخام يوم 25 أكتوبر 1961. يعني قبل ست سنوات من وصولي إلى الجامعة الليبية، وتزامن النشاط التجاري وتوفر المال، مع توالي تصدير شحنات النفط، ولم يعد السداد (على العوايا) فالدين كان يسدد بمجرد وصول السفن التجارية، التي تعلن وصلها بصفير البواخر، باعتبار أن نشاط تفريغها يتم يدويا والسداد حال إتمام العمل.

وهكذا، وفيما يبدو، لم يعد الفراغ وحالة الكساد، وبالتأكيد قلة المال، هي التي تسببت في بقاء الذكور في شوارعهم، أو بالقرب من منازلهم، غالبا أمام محلات البقالة، أو مصطبة المسجد، أو ما شابه ذلك، وهي التي ساعدت وفرضت مهمتهم في المراقبة اللصيقة لإناثهم، ناهيك عن أن سوق العمل اتسع، وفتحت أبواب المكاتب للفتيات ووجد أرباب العائلات أن الفتيات أفضل من الذكور في توفير مرتباتهن، والإنفاق على تأثيث بيوتهن لإبهار الأقارب والجارات خصوصا أمهات الشباب!