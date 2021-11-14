التدخين على مشارف السبعين

لم تكن الوشائج التي تربطه بالتخين قوية. في صغره كان يخشى المتاعب البالغة التي ستترتب، حتما، مع أسرته إذا ما انكشف انخراطه في عادة التدخين. وكان، من جانبه، يتجنب تمكن عادة التدخين منه لأنها تمثل عبئا ماليا يتجاوز موارده المالية شبه المعدومة. فأجل الأمر إلى الزمن الذي سيصبح فيه موظفا مستقلا ماليا.

أيام الجامعة كان أحيانا يشتري علبة تبغ اسمها Lark قبرة، كانت لفافاتها تتميز بطولها الواضح والمصفي القطني أطول من المعتاد تتوسط طرفيه حبيبات كربون من أجل درجة تصفية أعلى. كانت العلبة تظل معه أكثر من أسبوعين أحيانا. وفي بعض الأحيان كان يشتري نوعا من السيغار. وفي جميع الحالات كان ما يمتصه من الدخان لا يتجاوز فمه.

في السجن آثر عدم الانجذاب إلى التدخين. ولكن عندما نقلوا إلى السجن العسكري وسمح لهم، بعد فترة، بدخول التبغ في الزيارات، أو بتولي إدارة السجن شراء التبغ لهم بنقود من كان منهم له رصيد في الأمانات، تعدل الأمر، بالنسبة إليه، قليلا. إذ كان نزلاء القسم الذي به هو اتبعوا نظاما تكافليا ناجعا. كانت المواد التي تحضرها أسر سجناء القسم، باستثناء الملابس الداخلية والجوارب (إذ كانت الملابس الأخرى ممنوعة)، تجمع لدى شخص معين وهو الذي يقوم بتقسيمها على الزنازين حسب عدد نزلاء كل زنزانة. وهذا الإجراء كان يسري أيضا على التبغ.

كان يُجمع لدى شخص يتولى إحصاء محصول السغائر ويقسمها على عدد الأيام الفاصلة عن موعد الزيارة القادم، الذي يمتد عدة أشهر. وكانت تقتطع حصة للمدخنين "غير الرسميين" الذين هو من ضمنهم، ونسمبهم في اللهجة الليبية "الِّي يطاقشوا"، أي الذين لا يستهلكون عددا كبيرا من السغائر يوميا.

كان "برنامجه الدخاني، أو التخيني" اليومي تدخين لفافة في اليوم، يمتصها ويمج دخانها بعد الدوش الليلي الذي كان حريصا عليه (لأنه في الصباح يكون هناك طلب على استخدام الحمام، ومن غير الملائم حجز الحمام وقتا طويلا للاستحمام). يكون قد احتفظ برشفات شاي قليلة يترشفها مع امتصاص الدخان ونفثه.

بعد خروجه من السجن وتحصله على وظيفة، لم يكن راتبه يتحمل عبء أي مصروف ترفي. إذ كان لا يتوفر من التبغ إلا نوع واحد محلي الصنع لا يعرض في قنوات التوزيع الرسمية، إنما كان يباع في السوق الموازية بما يساوي اثني عثر ضعفا من سعره الرسمي.

لذا أخمد جذوة تطلعه إلى التدخين.

منذ حوالي شهرين، وهو على أعتاب التاسعة والستين، قرر أن يصبح مدخنا رسميا وسطيا، أي يستهلك معدل علبة تبغ كل يومين. أكثر من ذلك صار يفكر في تدخين الغليون.

لكن ما هو تاريخ التدخين، ولماذا لجأ إليه الإنسان؟.

* التبغ tobacco ومنتجاته يعود استعمالها إلى زمن غابر يقدر بـ 6000 سنة قبل الميلاد. ونبتته تقع ضمن الطائفة النباتية المسماة نيكوتيانا nicotiana التي هي من الأقارب المباشرين لنبتة ظل الليل nightshade السامة، التي كانت سابقا لا توجد إلا في الأمريكتين. كان رجال الدين، المسمون شامان، عند المواطنين الأصليين يستخدمونه في طقوسهم الدينية، وكذلك كان يستعمل في أغراض طبية. وبعد اكتشاف أمريكا انتقلت عادة التدخين، في القرن السادس عشر، إلى كوبا ثم أسبانيا والبرتغال، ليعم، من ثم، أوروبا، وكان يُدخن أو يستنشق (يُنف)، وزعم بعض الأطباء أنه يعالج من بعض الأمراض. وبعد ذلك استحدث السيغار واستحدث الأتراك الأرقيلة، واستحدث الغليون في أوروبا.