بين المقهور والمهدور. الأصولية الاسلامية ترفض الراديكالية

على مستوى التسمية والمصطلح باعتبارها مصطلحا وليد الغرب، الذي تجاوز التقليد بعيداً جداً، وتعاطى مع الميتافيزيقيات انطلاقاَ من الفيلسوف الانجليزي فرنسيس بيكون، الذي أسس للمعرفة الميتافيزيقية بالقرن الـ 17 بتحليل العقل الإنسي ، ومن بعده بعقود الألمانى كانط الذي تحدث عن العقل المحض الذي تتولد عنه الأفكار الميتافيزيقية.

نحن رغم كل استهلاكنا للمعاصر والمستجد، لازلنا في حلقة العقل المحض، ولم نتجرأ بوضع ميتافيزيقيتنا موضع القراءة والتأمل والتفكيك والتحليل، كعماد للنهضة الحديثة، وضمن مقاييس العصر. فالحضارات القديمة بلت لأن الفكر في مواجهتها تجدد بمنطلقات فكر حر مختلف، ونقد تأسيسي مغاير. أصوليتنا، أو راديكاليتنا، ترفض الجميع من منطلق اعتقادها أن الله سبحانه ومتطلباته تكمن في رؤياهم الميتافيزيقية، ويكمن في فكرها المتوارث العتيق كونها "الفرقة الناجية". الدكتور محمد عمارة، كمفكر إسلامي وسطي، لم يرض بأفكار غارودي حينما انتقد الأصولية الإسلامية واعتبرها "ثورة على الحضارة" بكتابه الأصوليات المعاصرة، ولم يقبل عمارة - كوسطي أيضاً- بمنطلقات جارودي بذات السياق، رغم تهليله لاعتناق الثاني للإسلام بمراحل عمره الأخيرة، فلنا مع ذلك أن نتخيل رأي المدرسة السلفية بكل ثقلها، وأقرانها في التشدد، حين التعاطي مع النقد للأصولية في الإسلام كخطوة في نقد الذات، فالأصولية بيننا لازالت تمارس التقوقع أمام أي قراءات جديدة للنص القرآنى، كما يقترح محمد شحرور، وترفض أيضاً التعاطي مع مستجدات الحياة والفكر النقدي كما يفعل أركون ويوسف الصديق وطرابيشىي على سبيل المثال، والمنطلقون من مبدأ لا شيء ثابتا علي مستوى المباديء والأفكار، بحيث تبدو الحركة والشك والتغيير منطلقات متجددة في مرحلة ما بعد الحداثة.

لازالت لاهوتيات الإسلام - "علم الكلام"- بكل فروعها حالة تراوح دون تحقيق خلاص للإنسان، رغم منح علم مقاصد الدين الحنيف الإنسان الأولوية، عبر توفير سُبل عيش كريمة ترفع الحرج والمشقات، إذ صار "حفظ النفس" مقدما علي مقصد "حفظ الدين". فالراديكالية في الإسلام لازالت بعناد تتمسك بالنص، وعلى الواقع أن يطوع نفسه معه، في حالة إنكار للثابت والمتغير في أزماننا. لقد بات من المهم أن نفهم أن الحاجة قد باتت ملحة لأن تكون العلاقة مع الله، كغاية سامية، ضمن أيقونة العلاقة "من الإنسان إلى الله"، وليس كما تصّور التيارات الأصولية، بتعنت، بأن العلاقة تنطلق من "السماء إلى الأرض" وليس العكس. فواقعنا المعاش يختلف عن حالة التنظير الطوباوي الكائن في خطاب المنابر المتباكية على "الماضى الجميل"، بلا أن تعمل لخلق "حاضرها الباهر"، وفق مفاهيم متطورة، وأخرى جديدة تناسب روح محنتنا. فالمؤمن في عالمنا العربى ، بكل طوائفه، يظل إنساناً مقهوراً، وعلى كل المستويات، من الفقيه والسلطان والعصبية كما يوضح مصطفى حجازى*.

الفكرة التقدمية التي تعكس العلاقة الكونية بأن تصبح العلاقة من الارض إلى السماء، أو "من الإنسان إلى الله" جاءت لتضع الإنسان في أولوياتها بشكل واضح، ولتجعل منه مخلوقاً متحرراً من القهر الاستبدادي والظلم الهادر لطاقاته، عبر احترام فكرة ان يكون مؤمناً سعيداً على الارض يعمل وينجز. لاهوت التحرر الذي قدمه في أمريكا الجنوبية اللاهوتي جوستافو جوتييريز سنة 1967 كان يقصد رفع القهر والظلم عن الضعيف والمهمش امام ترسانة الدكتاتوريات والفساد بتلك القارة، ولم يقدم لاهوت التحرر نفسه كبديل لأي نظام سياسي حينها، رغم الترويج الدعائى للأنظمة الحاكمة بأن لاهوت التحرر ايدولوجية شيوعية تمارس السياسة في الحديقة الخلفية لواشنطن حينها. جوستافو قدم لاهوت التحرر على أنه ليس حالة تنظيرية، بل موقف عملي يتجه للإنسان لخلاصه الدنيوي من كل الاستبداد والقهر في الأرض. حلمى القمص يعقوب يشرح فكرة لاهوت التحرر للعرب بأنه نظرة محايدة عن الدين والايديولوجيا في وجه الطغيان وأدواته في قهر الشعوب، بما يخدم الإنسان ويصون كرامته**، فرجال الدين منهم من يهادن الديكتاتوريات، ويمارس الصمت جراء أفعالها المشينة تجاه العباد، ومنهم من يدعمها في تحالف سلطوي ضد الناس. فالفقيه، بعالمنا العربي، لا يهدف لخلق دولة بل لحماية مذهبه وجاهه فيها، والسلطان لدينا يسعى، أولاً وأخيراً، لحماية نظامه، وصاحب العصبية يتحرك وينشط لأجل هيبة قبيلته ونفوذها. فأمام هذا المثلث من المُقهِرات، يكون المرء في عالمنا العربى طاقة مهدورة*** كقيمة تقوم عليها الدول المحترمة. "إن الهدر يبدأ من هدر الدم إلى هدر الوقت مروراً بهدر الفكر والوعي والإبداع"، أمام تعاظم المحظورات أمامنا، وعلى كل المستويات، فالفكر والنقد لازالا رهيني اليوم العربى المشحون بالأزمات.

هامش.

*التخلف الاجتماعى: مدخل الى سيكولوجية الانسان المقهور. مصطفى حجازى. المركز الثقافى العربى.1976. المغرب

**كتاب النقد الكتابى مدارس النقد والتشكيك والرد عليها. حلمى القمص يعقوب.

St-takla.Org/books/helmy-elkommos/bibical-critivism

***الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية. مصطفى حجازى. المركز الثقافي العربى. 2005.المغرب.

***كتاب النقد الكتابى مدارس النقد والتشكيك والرد عليها. حلمى القمص يعقوب.

St-takla.Org/books/helmy-elkommos/bibical-critivism