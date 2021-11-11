"شرهاب"

كنت فى حوار مع صديق على صفحات التواصل الاجتماعى ووصف أحدهم بـ "الشرهاب"

التقطت الاسم ولم أكن حينها أدرك معناه على وجه الدقة وقد حاولت تبين معناه حتى جاءت هذه السطور.



فى اللهجة المحلية لبعض المناطق

فى ليبيا، كلمة "شرهاب" تعني الشخص البشوش عند الترحيب بالناس وتستعمل شرهابة للمرأة..

أي كل من يلقى الناس ضاحكا مسرورا متهلل الوجه، مشرقه يوصف بالشرهاب.

ووجدت شعرا شعبيا يقول :

(‏الصاحب إن ما تم شرهاب

ويقول مرحبا كان جيته

ما تفقده كان هو غاب

ولا يفرحك كان ريته )

وإذا كانت طلاقة الوجه والبشاشة

غير حقيقية وتخفي سوء النية

فهناك شعر شعبي يعبرعن الحالة:

اتحقه رحاب وشرهاب

عزيز ونيته كي لغراب

الشخص البشوش فى تقديري عادةً ما يسعد الناس ببشاشته ويشركهم معه في فرحه ويضفي عليهم جواً من المرح ويستبشر به البعض حيث إنه ينقلهم لذات الإحساس بالبهجة الذي يعيش فيه.. فطلاقة الوجه وإشراقه حين مقابلة الخلق وهو ضدُّ العبوس الموحي بالكأبة .

اللافت للنظر أن معنى اسم شرهاب بالعربية الفصحى مختلف بشكل كبير وربما يستغربه البعض وهو كالتالي:

الشرهاب هو الأسد

والشرهاب هو الليل المظلم

والشرهاب هو اليوم البارد كثير الغيوم .

ولكن هنا نتناول المعنى الذى أشرت إليه فى رأس المقال أي "الشخص

صاحب الوَجْهِ الضحوك البشوش دائم الابتسام حسب لهجتنا المحلية.

وما دام الحديث عن البشاشة فيمكن القول أن ابتسامة الإنسان هي عنوان بشريته، فالحيوان لا يضحك، والإنسان حيوان ضاحك.

والضحك يُعد تعبيرًا عن التعاطف والتفاهم المتبادل بين البشر، وهو إحدى وسائل التواصل البشري على مدى التاريخ، كما أن طلاقة الوجه تثمر المحبَّة بين الناس، وتدعم التآلف بينهم؛ وذلك هو الأثر الذى يتركه الإنسان "الشرهاب" لمن حوله.

طلاقة الوجه والبشاشة عند اللقاء، والإقبال بالوجه، والبسمة الحانية، والكلمة اللطيفة، والترحيب الصادق، يعد من الأخلاق الحميدة، وفى موروثنا الديني أن ذلك كان سلوك وعادة النبي عليه السلام وهو أن يتبسم في وجوه أصحابه عند لقائهم.

والضحك من أشكال التعبير الصريح عن التسلية والمرح، وهو رد فعل طبيعي للإنسان السليم علي المواقف المضحكة كما يمكن أن يكون وسيلة دفاع نفسية ضد مواقف كئيبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة وشيجة بين الفرح والضحك بما يسمى "هرمونات السعادة"، رغم أن هناك من يقول.. هل يعقل أن تكون لمجموعة من المواد الكيميائية في الجسم القدرة على أن تؤثر على مدى السعادة في الحياة؟

الحقيقة نعم .. ولك أن تتخيل أن شعورك العظيم بالسعادة ما هو سوى مواد كيميائية في جسمك؟ وبما أن الأمر كذلك فقد تكون السعادة أقرب إليك مما تتخيل.

في الواقع هناك مجموعة من الهرمونات والنواقل العصبية الكيميائية المسؤولة عن شعورنا بالسعادة، أهمها: السيروتونين، والإندروفين، والدوبامين، والأوكسيتوسين.

ويرتبط هرمون "الدوبامين" بشكل وثيق مع شخصية الفرد، حيث تشير الأبحاث إلى كون الشخص ذي الشخصية المنفتحة "الشرهاب" يحظى بمستويات أعلى من الدوبامين من أولئك الانطوائيين.

ولذا فالقول بأن الضحك هو أفضل دواء مقولة صحية، إذ يعد الضحك من الأسباب التي تؤدي إلى إطلاق مادة الإندورفين في جسم الإنسان، مع التأكيد على أن ذلك لن يعالج المشاكل الصحية العضوية، ولكن يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر القلق أو التوتر، وتحسين الحالة المزاجية المنخفضة عن طريق زيادة مستويات الدوبامين والإندورفين.

اخيرا:

تحية إلى كل إنسان "شرهاب".