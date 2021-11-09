خطاب استعلائي بنكهة الاستشراق

عطفا على المقالة السابقة، مازلت أحاول أن أخفف من السعار الموجه تجاه القبيلة والقبلية كأدوات معطِّلة لبناء الدولة أو للشروع في مستقبلها الديمقراطي، لأن هذا التشخيص ربما يكون خاطئا أو على الأقل غير دقيق. بمعنى، أننا حين نركز على هذا الجانب قد نغفل عن جوانب أخرى أكثر تأثيرا وخطرا، مثلما يحدث في التعامل مع مرض السرطان مثلا، فكل التحذيرات تتوجه إلى التدخين وكأنه السبب الوحيد أو الرئيس للإصابة به، بينما أظهرت الدراسات أنه أحد الأسباب من جملة أسباب أخرى أكثر خطرا وأقل التفاتا لها، مثل الدهون والمواد الحافظة والمبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية والزيوت المهدرجة وعوادم السيارات والمصانع... إلخ، ويثبت هذا أن سرطان الرئة الذي يسببه التدخين أقل إحصائيا من أنواع السرطانات الأخرى، وأن معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء غير المدخنات أضعاف أضعاف الإصابة بسرطان الرئة الناتج عن التدخين، لكن الناس الذين تم توجيه اهتمام أبصارهم صوب التدخين كسبب رئيس للسرطان، يتعاملون مع الأسباب الأخرى بشكل طبيعي في حياتهم اليومية.

هذا مثال قد يساعد في ما يتعلق بتشخيص الأزمة أو المشكلة، ولكن فلنحور هذا المثال بشكل قد يفيد من زاوية أخرى: ثمة غير مدخنين أصيبوا بسرطان الرئة (ونحن مازلنا في صدد التمثيل على التركيز على القبيلة والقبلية كسبب وحيد للأزمة) دون أن يكونوا مدخنين، ويُرجع المختصون هذه المشكلة لما يسمى التدخين السلبي، بمعنى التدخين غير المباشر عبر وجود الشخص وسط مدخنين واستنشاق الدخان دون أن يقصد، وهذا ينطبق على القبلية ــ إذا ما اعتبرناها اعتباطا سبب المشكلة ــ بتأثيرها السلبي أو غير المباشر، بمعنى أن ثمة من لا ينتمي لقبيلة ولا يمارس القبلية بشكل مباشر، لكنه يُحّول جماعته الجديدة: حزب أو منظمة مدنية أو حكومة أو شركة، إلى قبيلة ــ وقد يقال لا بأس طالما انتمى لقبيلة مختلفة لا تربطها علاقات الدم، وهذا ما جعلنا نرفع في فترة لافتة تقول (ليبيا قبيلة واحدة) في ظل شعارات تزدري القبلية من أساسها ــ وهنا يتضح المقصود بالقبلية السلبية التي وضعناها في مقابل التدخين السلبي، فلا تكمن المشكلة في كون شخص جعل من انتماءٍ جديد قبيلته، لكن في كونه يديرها بعقلية القبيلة أو بأسلوب قبلي (وأنا هنا أقصد بعقلية القبيلة الرعوية التقليدية التي ماعادت موجودة بهذا المفهوم) والتي كان فيها الشيخ شيخا مدى الحياة، ولابد أن تطاع أوامره، والمشيخة وراثية غالبا، وما يفعله الشيخ بشكل منفرد ينسحب على كل القبيلة، وهي المواصفات التي من الممكن أن تنطبق على رئيس أو مؤسس الحزب، أو رئيس المنظمة المدنية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس السلطة النيابية، أو مدير الشركة أو المصنع أو حتى الجامعة، ورغم تغير بنية القبيلة التقليدية ومنظومة العلاقات داخلها، وتغير شيوخها الذين أصبح بعضهم حاصلا على شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع أو القانون، وتغيرت عقيدة أعضائها ومصادر معرفتهم ، إلا أن أسلوبها القديم المنمط يصبح العقلية التي تدار بها المؤسسات المعاصرة، بما يشبه الحزب السياسي الذي يتبنى عقائد دينية عتيقة رغم أنها تغيرت حتى داخل المؤسسة الدينية التي تخرج منها. (حزب النهضة كمثال في تونس وتخلفه عن جامعة الزيتونة).

شُتمت وخُوِّنت القبلية في السنوات الأولى من حكم الانقلاب، ثم عادت في ثوب الولاء الأيديولوجي وعبر تحالفات يحكمها "الولاء الثوري" ، وعبر أشخاص يحررون وثائق المبايعة للقائد، هم في الواقع لا يمثلون قبائلهم التي لا تستطيع التبرؤ من مواقفهم في ظل العسف، وهذا التوظيف السيء مع جعل البدونة شعارا للنظام السابق ومؤسساته وحتى فنونه رغم أن القبيلة نفسها تقوضت بداوتها مع دخول تقنيات العصر ومعارفه، وأشهر الخطاب الأيديولوجي الخيمة في وجه القصر، رغم أن العصر كان يسمح بأن تتحول الخيمة إلى قصر وليس العكس، مثلما بنت المجتمعات المتحضرة قصورا للمزارعين وزودتهم بكل وسائل التقنية والمعارف. حين قررت المدينة أن تصدر نفسها للمحيط، لا أن تنطوي وتزدري هذا المحيط الحيوي والضروري للتنمية والتعايش وبناء الدولة.

من ناحية، أصبح العداء الموجه للقبيلة أو البداوة من منطلق ردة فعل ضد لافتات النظام السابق التي لا تعكس الواقع الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، أصبح هذا الخطاب الموجه ضد القبيلة والبداوة خطابا استعلائياً شبيها بالخطاب الاستشراقي (وأعني الاستشراق الدوغمائي الموجه وفق أحكام مسبقة وليس العقلاني الباحث عن المعرفة) والمفارق أننا جميعا في الشرق أو في الجنوب يضعنا هذا الخطاب الاستشراقي في سلة واحدة للتخلف والبداوة، بباديتنا وريفنا ومدننا وحواضرنا وصحرائنا، بمعنى أن هذا الخطاب التمييزي ينتقل من مستوى إلى مستوى كما هي عادة الخطاب العنصري، فالمديني الذي يصف القرية المجاورة بالتخلف، هو متخلف بنسبة لمديني آخر في الشمال وهكذا.

القبيلة مسألة وجودية لهذه المجتمعات متجذرة من قرون طويلة وستستمر قرونا طويلة، والسياسة الرشيدة هي التي ترسم خططا لإدراة خصائص المجتمعات وطبائعها وليس لمسخها عنوة وعبر الشعارات، مثلما فعلت الشيوعية المتطرفة مع الأديان والمذاهب والمعابد، ووضعتها في سياق الماضي الواجب انقراضه في الأراضي التي سيطرت عليها، وهي تحاول أن تنزع أمما كاملة من خصائصها الروحية ومن تقاليدها الدينية ومما يشكل محور هويتها ووجودها، وبمجرد أن تفككت هذه المنظومة الماسخة لهوية الكائن الإنساني عادت تلك الخصائص الروحية والعرقية تعلن عن نفسها من جديد.

في فترة النظام السابق أدمجت الولاءات القبلية في أيديولوجيا الحاكم كتكنيك للتمكن من السلطة واستغل انتهازيو القبائل هذا الظرف، مثلما حدث بعد ثورة فبراير حيث هيمنت أيديولوجيا الإسلام المسيس على المشهد. وإذا ما لمسنا مظهرا لتراجع السلطة الهرمية للقبيلة أو نظامها الأبوي التقليدي باعتبارها منظومة اجتماعية مرنة يطالها ما يطال المجتمع من تغيرات ويمكن استيعابها في مشروع الدولة الحديثة، فإن ما يسمى الإسلام السياسي بكل تفرعاته يشكل لب النظام الأبوي أو الهيراركي المضاد بنيويا للديمقراطية وللحداثة، فهي منظومات أصولية متعصبة وجامدة ويشكل الأمر والطاعة جوهر عقيدتها. وهذا ما يجعل اتهام هذا التيار للقبيلة بأنها معطلة للديمقراطية مفارقة ونوعا من التعمية ويشبه توجيه النظر إلى (التدخين كخطر وحيد).

في أول انتخابات شهدتها مدينة درنة، كنت أخشى دخول القبيلة في العملية الانتخابية مثلما كانت تفعل في آخر تصعيد جماهيري، لكن ما شد انتباهي غيابها الكامل عن التأثير في هذا الاستحقاق، وكأن شعورا تسرب إليها بأن مهمتها التي كانت تمارسها في غياب البدائل انتهت، وأنه حان الوقت مع هذا التغيير الجذري للنظام للبدائل كي تستلم المستقبل، ومع إخفاق البدائل أو انحرافها عن مهمتها: الأحزاب الهشة التي شكلت كما تُشكَّل التشاركيات التجارية، والمنظمات المدنية التي انهمك معظمها في البزنس على حساب دورها المدني، هيمن تيار الإسلام السياسي، المتناقض بنيويا مع المناخ الديمقراطي، على الجسم المنتخب رغم خسارته للانتخابات عبر تكتيكات مختلفة تتعلق بصياغة قانون انتخابات يخدمه، أو عبر المجموعات المسلحة، والإعلام التعبوي والإغراء والابتزاز والاغتيالات مثلما كان يفعل النظام السابق لفرض أطروحته. ومن جديد عادت القبيلة في مواجهة هذا التيار ولتملأ الفراغ، عبر إجراء المصالحات الاجتماعية للحفاظ على السلم الاجتماعي، أو عبر الدخول في تحالفات عسكرية لمواجهة أذرع هذا التيار الفاشي المسلح وجماعاته الإرهابية، دون أن تتخلى بيانات اجتماعاتها على الدعوة للعودة إلى المسار السياسي للدولة المدنية (وهذه المرة الثانية التي تتحالف فيها القبائل في غياب البدائل ضد فاشية غازية).

أما ربط الاستقطاب الجهوي، وما تمخض عنه من مركزية، أو دعوات لنظام فيدرالي، أو نزوع متطرف لتوجهات انفصالية، فهو أمر معقد عابر للقبيلة ومرتبط بشجون تاريخية وثقافية وجغرافية طاعنة في الزمن، كان محور الجدال إبان تأسيس الدولة الليبية بداية الخمسينيات، وكان منبعا للمخاوف للنظام السابق الذي كان يعتبر شرعيته نابعة من الحفاظ على الوحدة الوطنية وحذر من تقوض هذه الوحدة إذا أطيح به، كما كان هاجسا خفيا يعكر صفو ثورة فبراير نُضِبت في مواجهة وسواسه مقولات وهتافات وشعارات وحدوية متحمسة، من ضمنها مقولة "ليبيا قبيلة واحدة" التي انتشرت على كل الجدران بجانب "لا للقبلية"، ما يعكس هذه الهواجس المبكرة والتي كانت تبتلعها في البداية حمى ثورية تسعى لنزع ليبيا من مخالب النظام السابق، ومع انتهاء أعراض هذه الثمالة الثورية، بدأت هذه الهواجس تعمل وتنشط من جديد مثلما حصل في فترات تغيير أو انتقال أو تأسيس سابقة، لذلك يجب أن نعرف أن ليس للجهوية أو الإقليمية علاقة بالقبيلة أو القبلية، ومن ناحية أخرى لن يجدي إنكارها، لكن يجب التعامل معها بإستراتيجية مناسبة، تفرغها في دستور وتشريعات وقوانين تخفف من غلوائها، لأن مبدأ الانصهار الوطني لا يمكن أن يتحق إلا مع إنفاذ ميثاق وطني يضمن التعايش واللامركزية ويتيح الفرص للجميع، وإطلاق برامج تنمية مكانية مستدامة، وبناء جهاز إداري فعال لهذه الخصوصيات التي يتميز بها المجتمع الليبي، بما فيها الإثنيات التي مازالت تقصى من المشهد في سياق إقصاء التعددية كمبدأ يضمن التعايش الليبي والمشاركة.

فتح فضاء يستوعب التعددية وهذه المكونات التي تنضج مع الوقت، وفحص المتغيرات العميقة في المجتمع، وإدماجها في متطلبات العصر، أفضل من تخوينها أو شتمها أو وضعها خلف الأداة النافية (لا)...