عيون المعري المضيئة!

- 1

تنسج العنكبوت خيوطها، ما تبدو لغيرها واهنة، ولفرائسها القوي، كذا تنسج الذات سيرتها، فتوقعنا في حبائلها، حيث لكل ذات نوافذ، كعيون العنكبوت، تحصى لكن لا حد لها، والسيرة خارطة هذه المتاهة. وإذا كنا نتغيا الولوج، بين ظفري الذات وسيرتها، فإن ذلك يعني التوهان في المتاهة. وقد حرصت منذ وقت، الاشتغال بهكذا موضوع، لكن شُغلت عن السيرة بمشاغل الذات، بيد أن الانغماس في الكتابة، يجعل المرء مشغولا، بموضوعة السيرة الذاتية، لأن الكتابة حالة سيروية، والكتابة منزع ذاتي – كما فعل العنكبوت - للحياة.

قرأت، في ما انصرم من أيام، سيرا ذاتية عدة منها: سيرة الشدياق والسيرة الساخرة للمفكر السوري "أبو على ياسين"، ومذكرات خير الدين التونسي والشاعر الشابي، وسيرة غوما المحمودي ووقدات عبد الله القويري وكتبت سيرة بنى غازي.

هل السيرة الذاتية: وثيقة موضوع، صورة أشعة " X "، خطاطة "اسكتش"، وبالتالي مستند ومرجع، كما خيوط العنكبوت، دليل قاطع، لكل محقق علمى بحث وقانوني؟، أم لوحة تشكيلية، ولعبة مخيال، تستمد قوتها، من تماسكها الداخلي، وليس كمرجع ومستند، أو كما هي الرواية، وكما كل لعبة فنية، غش وخداع، يخفي شيئا أكثر أهمية؟.

تبدو هذه الموضوعة شائكة، لهذا اشتبكت، فيما طالعت من سير، التي ظهرت لى، مرة وثيقة دامغة، وفي مرة أخرى كريستال:في لحظة ما تبين لي، وعلى حين غرة!، وبشيء من الذهول، أنه كان يستحضر عيني المعري، الذي فقد البصر وهو في سن الرابعة. وقد تبين لي، أن الخيام نظر إلى العالم، وأنشأ شعره، بعيني أبي العلاء، لقد حذا حذوه، ومشى على أثره، ووطأ بلطف جسده المسجى، مع الإيماء إلى العينين الغائبتين. فكأني وجدت، في عيني المعري، كل سيرة ذاتية: الظلمة المضيئة، أو بصيغة جوته: كلما اشتد الضوء اشتدت الظلال.

كأني نهجت غير نهج، فالتبس الموضوع، وأن ما صح فيما نهجت، ينضح فصيحا، بأن السيرة الذاتية، كتابة إبداعية سردية، فلم نتبين فروقا محددة بين الرواية، خاصة الرواية السيروية، وهذه الكتابة السيروية الذاتية. هناك تداخل ما، كما هناك تقاطع، دون جزم مغلق، فيما هناك من تباين، فالكتابة كتابة، غير أن كاتب السيرة، محبوس في الوقائع، وإن كان طليقا في نسجه، وما يختار من الوقائع، والكيفية التي يعاد بها، نسج هذه الحبائل، المنتقاة بعناية ظاهرة، أو مسكوت عنها، محبوس في أن ما حدث، قد حدث ببراهين ذاتية، يمكن التحقق منها، لكن لا يمكن توكيدها قطعيا، فهي ليست مسلمات أولى. كأن السيرة الذاتية، توكد أنها الواقع، في عيني المعري، وأن الرواية / الأدبية، الواقع في مخيلة المعري.

سيبدو للمتأمل، أن في هذا التشبيه، شبهة صلب المسيح وحتى قتله، ولن يعفينا من هكذا اشتباه ما تقدم، فما هي استدلالات، ما يبدو من وثوقية، في التباين بين كتابة السيرة الذاتية والأدبية، ما بين عيني المعري ومخيلة المعري، وإن أقر نهجنا بهذا الفصل، ألا تكون في الكتابة السيروية، شبهة الوثيقة، ما يمكن القانوني أو السيكلوجي، من استكمال أوجه التحقيق؟.

لن أكون، محامي الشيطان المتوكد، لكن سنتحقق، مما طلع كتوكد، متخذين كعكاز، قولة الروائي جوستاف فلوبير: "مدام بوفاري هي أنا".

- 2

انشغل الكاتب والمفكر عبدالله القويري، ومبررات ذلك الانشغال، ذاتية محض، كان مهجوسا بأنه بين بين، مهاجر عن وطنه وفيه أيضا. فكانت كتابته للسيرة منولوجا، حديث الذات المحبوسة بين البين. وهذه الذات المحصورة، تفكك مكونها، بالانفلات من كل حد، بالكتابة، لكن كتابة السيرة الذاتية: المطهر والخلاص. وهكذا تبدو "وقدات"، السيرة الذاتية لعبد الله القويري، كما تشريح نفسي، فلقد انشغل الكاتب، بالكتابة عن هذه الذات، كي تتحقق هذه الذات موضوعيا، وهذا التحقق العاري، لا تمنحه أي كتابة أدبية، تشدها قوانيها الداخلية. ولأنه من المستحيل، أن نقول الحقيقة حول الذات، أو أن نكون باعتبارنا ذواتا كاملة، فإن السيرة الذاتية، هي ذلك العمل المستحيل.

وكان عبدالله القويري، جديرا بفعل المستحيل هذا، فكانت "وقدات" ومكملاتها سيرته الذاتية، سيرة التميز، تشف عن خفياها، كما تطرق موضعة غربة الذات الوجودية، الذات المفردة بصيغة الجمع، فاضحة كل قولبة ممكنة وغير ممكنة، متعالية في فصاحة النسر: "هنا تتعالى دوحة النفس، فلنبن لنا عشا بين أغصانها، فتجيء الينا العقبان، حاملة لنا الغذاء، نحن المنفردين" كما قال نيتشة.

أو كما قال فيليب لوجون: "إن السيرة الذاتية، ليست مجالا ضيقا أو محدودا، بل نوعا يدفع إلى الانفتاح، على مجالات أخرى، على التحليل النفسي وعلم النفس، والسوسيولوجيا والتاريخ، مما يؤدي إلى وجود عدة اتصالات وعلاقات، تجعل الاهتمام بالذات، ممزوجا في نهاية المطاف، بالإنصات للآخر".