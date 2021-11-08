7- وكأن النصف لم يعد أعور

مضى الآن أكثر من عشر سنوات منذ أن بدأت في قراءة كتاب الروائية الرائعة (إيزابيل الليندي) الذي انتقت له (أفر وديت) عنواناً، وهو الذي قلت لكم من قبل أنني ظننت أنه رواية، ثم تعجبت من موضوعه فهو مجموعة من حكايات تأسست على وصفات طهي لأطباق غريبة تقول إنها ترتبط بـ (الأيروسية) بمعنى الإثارة الجنسية، التي ترتبط بالباءة، او بمعني آخر الفحولة. ولأنه يتناول طهي أطباق متنوعة، أعرف قليلاً منها ولكن أغلبها لم يمّر عليَّ أبداً ناهيك عن غرابتها ولكن أسلوب السرد والحكايات المصاحبة شائقة وخفيفة، ولذلك كلما وجدت فرصة أو خطرت عليَّ حكاية منها عدت إليه. ولا شك أنكم فهمتم أنني لم أتم قراءته حتى الآن، فالكتاب موسوعي جداً، فلقد قرأت الكاتبة له الكثير من المراجع التاريخية، فابتدأت بالثقافة المصرية القديمة، ثم العربية الإسلامية مروراً بالهندية واليابانية واليونانية والرومانية، وقدمتها بأسلوبها الساحر فجاء قطعة أدبية رائعة بعيدة عن الإسفاف، فالوصفات المفيدة لما يحتاجه الكهول هي على نحو ما كتلك التي يتناولها «شياب الشارع» على مصطبة الجامع من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب، وكذلك في المقاهي وأيضاً في السهرات الليلية، وفى الجلسات الخاصة حيث يربط الأكل بالباءة، أعنى الرغبة والفحولة التي تحضر وتغيب بتواصل سنين العمر.

ولكن معلومات (أفروديت) تأتي، في الغالب، إلى المتلقي بنصوص جميلة عبر مواقف مسلية، ومعلومات عجيبة، وحقائق تاريخية عن مجتمعات نعتقد أنها تختلف عنا ولكنها في الغالب لا تختلف في أساسيات حياتية كثيرة، تربط الذكر بالأنثى، ناهيك عن معلومات سلوكية اجتماعية. وفي الغالب كثيراً ما أدون معلومات مفيدة لا أعرفها من قبل، فمثلاً وهي تصف زوجها، الذي يعشق الطهي، وهو يتحرك في المطبخ تقول:

"لا بُد أن ذلك المشهد سيفزع أية امرأة عادية، لكنني لا أملك وقتها عينين إلا لذلك الرجل، وهو يتحرك بمرونة بين قدوره. قليلات هنّ النساء الأميركيات الجنوبيات اللواتي مررن بتجربة كهذه، لأن فحول قارتنا يعتبرون كل نشاط منزلي خطراً على رجولتهم المهددة دائما».

حسنا! حتى ستينيات القرن الماضي، كنا نتفق مع رؤية رجال أميركا الجنوبية! النشاط المنزلي، خصوصاً أن الطهي لا علاقة له بالرجال، عندما قدم (مطعم بوعشرين)، في بنغازي، طبيخة الفاصوليا بالكرشة كإفطار ليبي صباحي، وقدم الأرز بالكلاوي في المساء. سمعت خالتي، التي تسكن بشارع البلدية، قريباً من سوق الحارة حيث يقع ذلك المطعم. تقول لأمي، متباهية: «راجل - يا حنا ـ طبائخه ما ذقت كيفها!». الرجال الليبيون يطهون في رحلاتهم الربيعية الذكورية فقط، ويندر كثيراً أن يطهوا لأسرهم في مثل تلك الرحلات.

كان في بنغازي، حتى مطلع الستينيات مطعم شهير، يتولى الوجبات الرسمية لضيوف الحكومة، وللمناسبات الخاصة، كعقود القران، وهو مطعم الفردوس الذي يملكه ويديره الحاج هويدي بالروين. وكان يقع مكان عمارة كانون، ولا يفصلها عن مبنى الجامعة الليبية سوى شارع ما زال قائما حتى الآن. وكان هناك مقاه تعد وتبيع الحلويات، الكيك أو (الباستي). أشهرها المقهى الرياضي، لصاحبه مصباح بووذن وأخيه خليفة، ثم مقهى دمشق ويملكه ويديره صالح الموهوب. ذات يوم حكي لي سي عقيله، من بعد أن تباهيت بالمقهيين أمامه، فأخبرني أنهما عملا معا مع إيطالي كان معمله بالقرب من الكنيسة، ومنه تعلما الصنعة، تماماً مثلما تعلمها هو. ولما سألته إن كان يستطيع أن يعد مثلما يعدون، أكد لي أنه يعرف. وسألته لماذا لم يستمر؟ أجابني:

- "إنها ليست صنعتي، الطبخ صنعة الصبايا!" فأجبته:

- "ولكن الصبايا لا يعرفن كيف يصنعن (الباستي)". قاطعني:

- "شغل المطبخ للصبايا".. ثم سألته:

- "تعرف تعد كيكة؟" .

- "نعم .. نعرف، نعرف" ولا أدرى كيف شعر أنني أسخر منه، أو أنني لا أصدقه. وبالفعل هذا كان في بالي حينها، ولكنه لم يعقب، وإنما صرها في نفسه.

بعد الزيادة الكبيرة التي غيرت حالة بنغازي الاقتصادية، اشتريت بالتقسيط من محل عوض المحرصي، فرن، وجئت به إلى بيتنا، وكادت أمي أن تضعه في (المربوعة)، يعني حجرة استقبال الضيوف! فقد كان حينها أفخم وأغلى قطعة في بيتنا.

بعد أيام من الاحتفال بالفرن، عاد سي عقيلة ظهراً، وكانت والدتي في بيت شقيقتها، لسبب لا أذكره تماماً. وكان سي عقيلة نادراً ما يعود إلى البيت وقت الظهر. كان يحمل كيساً أخرج منه ثلاث بيضات وكيس دقيق، وبضعة حبات لوز، وعلبة أنصاف مشمش أو خوخ، وقليل من الفول السوداني، عجن الدقيق مع أكياس صغيرة، أعرف أن مثلها تستخدمه والدتي أثناء إعداد كعك الأعياد، وحمص اللوز والفول السوداني، وانتقى صحنا وعجن الدقيق مع الأكياس الصغيرة، والسكر، وسكب من زجاجة صغيرة شهية الرائحة، مواصلاً العجن، ثم غطاه بقماشة ، فقلت له ساخراً:

- "باهي!" أجابني:

- "ستتذوق كيكة (سيشيليانيه)، لم ولن تذوق مثلها أبداً!" ثم استطرد: "رأيت في عينيك أنك لم تصدقني زمان، عندما قلت لك أنني أستطيع أن أعد الكيك، والباستي". سألته ببراءة:

- "ولماذا لم تخبرني؟ ثم لماذا لم تعدها أمي وإخوتي في البيت". أجابني:

- "لا ينبغي أن يطهو الرجل شيئاً في حضور زوجته، أو أي أنثى. الطهي للصبايا. لهذا السبب لم أستمر في عملي مع الطلياني". وبالفعل بعدما أخرج الكيكة من الفرن وصقل جوانبها بسكر وحليب فيما أظن والصق اللوز، ووضع قطعا من علبة الفاكهة المعلبة. ووضعها أمامي كانت بالفعل فخمة، ولما تذوقتها كانت شهية.

وهكذا قال لي ذلك اليوم، ما يؤكد ما قالته الروائية إيزابيل الليندي، عن ترفع ذكور أميركا الجنوبية عن القيام بمهمة الطبخ، التي التصقت بالنساء منذ خروج الذكر للصيد، وبقاء أنثاه في الكهف ترعى الأطفال وتعد لهم الطعام. وإلى مطلع الستينيات ظل الحال كذلك، في موقع رأسي بمدينتي التي عاصرتها أيام كانت تحجب الفتاة، وتختفي من الشارع ويزوجونها وتتحرك أسفل خيمة تغطيها بالكامل، فيما يؤكد والدها ويغلظ القسم أن بناته، يخرجن من بيته إلى بيت الزوجية على طول! ومنه إلى القبر مباشرة. وللأسف سمعت مثل هذا القول سنة 2014. صحيح أن التعليم رفض تلك الأفكار المتخلفة، ولكنه ظل كالمظاهر الخارجية، سلوكاً أمام الناس، ولكن (سي السيد) لم يتغير ظلت عقلية التسلط الذكوري تحت الجلد.

وصلنا الجامعة سنة 1967 بتجربة حياتية حقيقية وخبرة، ومعرفة لنواحي الحياة كافة وتجارب عاطفية، وحسية كاملة، ولذلك لم نكن مثل كثيرين ينظرون إلى الجنس الآخر، وكأنهن من كوكب آخر. أحدهم في محاضرة للدكتور محمد علي العريان، أستاذ علم النفس سنة 1967 المتحرر من القيود التي تحول والصحة النفسية، والذي يؤمن تماماً بأن المرأة ليست دمية للمتعة، وإنما بالفعل نصف المجتمع، إن لم نقل أساس المجتمع. في تلك المحاضرة رفع أحدهم يده وطلب الإذن بالكلام، فاستهل كلامه قائلاً: "نحن نعرف أن المرأة عورة...". قاطعه في الحال وقال له بانفعال: "أمك عورة أختك عورة، إنما أمي أنا وابنتي ليستا عورتين" ثم أشار إلى الصف الأمامي، حيث تصطف زميلات دفعتنا واستطرد: "زميلاتك وصلن إلى هذا المدرج تماماً مثلما وصلت أنت.. بل أكثرهن بنتائج أفضل بكثير مما حققته أنت! فمن هو الأعور. اطلع بره!" وأعتقد أن ما حدث في هذه المحاضرة هو ما جعل القذافي يمنحه 48 ساعة لمغادرة ليبيا!

كانت ليبيا مطلع سنة 1969 تسير نحو رخاء وهناء، ولما وصل القذافي إلى السلطة، خرج الناس مرحبين مبتهجين، وبدأ حكمه بما يبشر أننا نسير نحو قيام دولة كبيرة ومؤثرة في شمال أفريقيا، ولو أن القذافي استمر بالوتيرة نفسها التي استمر بها خلال الثلاث السنوات الأولى، أي قبل إعلان حربه على من خالفه الرأي من الطلبة، ثم مغبة خطاب زواره لكان لليبيا شأن آخر.