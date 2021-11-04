المانويات الليبية

في أحداث التاريخ الفارقة، يعم الاستقطاب الذهني ويتواتر فيصبح سمةً أيديولوجية جمعية تميز الجماعة، إحدى آليات هذا الاستقطاب "المانوية" وهي: الذهنية القائمة على القسمة الثنائية للعالم على مبدئي النور ومُضاده الظلام، والتي لا تورِث للجماعة إلا العجز والجمود.

نطرح مسألة "العلمانية" ليس بالمعنى السائد في التقليد الأنجلوساكسوني لكلمة علمنة (secularization) التي أرتبطت بالمجتمع وتمثلت في حركة تاريخية داخلية تطورية وتلقائية تهمه، حيث تكون الكلمة الأقرب في المجال اللغوي العربي، باشتقاق المفهوم من كلمة الزمن أو الدنيا فتكون العلمانية بذلك زَمْنَنَة أو دنيوة. ولكن لدواعي المنازعة تم تتبيث بدل كلمة secularization اللفظ التطرّفي الفرنسي laicization الذي يعني الفصل القانوني بين المؤسسة الدينية والدولة كما أقره في فرنسا قانون سنة 1905. بل تمديده إلى جملة "فصل الدين عن الدولة" التبسيطية والمتداولة في أدبيات حزب الأخوان المسلمين المصري المُستمدة من اصطدام المصلحين المسلمين بتفوق الغرب وإنتشارها كملمح محرّض للجماعات الإسلامية المتطرّفة والسلفية في مضادتها للديمقراطية والدولة المدنية.

إن المنطق الحجاجي يبين لنا كيف يقعُ المحاجج في مغالطة "الإحراج الزائف" أو القسمة الثنائية الزائفة عندما يبني حجتَه على افتراضِ أن هناك خيارين فقط أو نتيجتين ممكنتين لا أكثر، بينما في الواقع هناك خيارات أو نتائج أخرى، فالمُغالط يغلق عالَمَ البدائل الممكنة أو الاحتمالات الخاصة بموقفٍ ما، مبقيًا على خيارين اثنين لا ثالث لهما، أحدُهما خياره الذي لايأتيه الباطل والثاني هو الواضحُ بطلانه .

أول إحراج زائف شق بالثنائية مؤسسة المؤتمر الوطني العام المنتخبة في ليبيا الثورية سنة 2012 بتقسيم المرشحين إلى مجموعتين المجموعة الإسلامية، التي سمت بتجمعية مُبسطة المجموعة المنافسة لها بالعلمانية. وهذا الإحراج الزائف صار حالة عصابية تلبست التيار الذي لم يفز بأغلبية أصوات المنتخبين رغم اتكائه على شعار الإسلام لتمرير مصالحه في السلطة والغنيمة، ولكي يشيطن التيار المنافس له ويغلّط إرادة الأغلبية الشعبية التي انتخبته كونه غير متأسلم، وصفه بالتيار العلماني.

يقايس آرون بك رائد العلاج المعرفي العٌصاب الجماعي بالعُصاب الفردي: "فالعصابيُّ يميل إلى التطرف والشطط في التفكير حين تكتنفه مواقفُ تمس الجوانب الحساسة من نفسه، مثل تقديره لذاته في حالة الاكتئاب، واحتمالات الخطر الشخصي في حالة عصاب القلق، والشطط أو "التطرف الفكريthinking in extremes" الذي قد يقتصرعلى جوانب محدودة، يُبدي شططه بأن يسِمَ الأحداث والوقائع بأنها بيضاء أو سوداء، حسنة أو سيئة، رائعة أو فظيعة، وقد أُطلِق على هذه الخاصة اسم «التفكير المنقسم» dichotomous thinking أو «التفكير ثنائي القطبية» bipolar thinking، ومن شأن المقدمات الأساسية كبنية تحتية لهذا النوع من التفكير أن تصاغ في حدود مطلقة مثل «دائمًا» أو «مطلقًا».»

للوصول لحلّ الانقسام الذي صدع المؤتمر الوطني العام بين التيار الإسلاموي المُصنِف ومنافسه التيار التحالفي الواقعة عليه وصمة التصنيف. تم اللجوء لإطار معارضة سابق ضم لفيف الليبيين الإسلاميين وغيرهم من القوى المعارضة في خارج ليبيا للنظام الدكتاتوري الساقط في 2011 والمتمثل في الجبهة الوطنية فتولى أمينها العام رئاسة المؤتمر بمساعدين من التوجهين، بينما تسلم مهمة الحكومة تكنوقراطيون من التوجهين الرئيس ومساعده.

المانوية برد تأججها تحت قبة المؤتمر الوطني العام بالحفاظ على المصالح المكتسبة لكل الأطراف المترشحة، والمصنفة نفسها وهماً بإسلامية وعلمانية ولكن أوارها اشتعل في نسيج المجتمع بالانقساميات الحقيقية وليس المصطنعة والمستوردة تلك المتمثلة في الثنائيات القبلية، البوادي والجهوية الحضور والآقاليمية شرق /غربية الضاربة في عمق النسيج الليبيى الذي لم يرتق خرقه بالوطنية الاستقلال الليبي 1951، ولا بالقومية العربية انقلاب ضباط الجيش الريفيين صغار الرُتب في 1969. بل فاقمت تمزيقه أوتوقراطية الدكتاتور الحاكم. التي حولت ليبيا في ثلاثة عقود إلى جماهيرية فوضوية فارقة في التاريخ الإنساني المجتمعي والسياسي.

يحيل الإرهاق المتمثل في الثنائية المانوية أو جدلية الفرق بين الشيء وضده، المتجلي في الحرب الليبية ـ الليبية 2014 ـ 2020 إلى اللجوء إلى التسوية بتمييع الفوارق الجوهرية بين المباديء بالتسويات المصطنعة من قبل المصالح المتنافسة بالتنازلات. ولمعالجة مغالطة "الإحراج الزائف" تقدم الفلسفة التي جمعت بين العلم التجريبي والمنطق الصوري بما قدمه لودفيغ فتغنشتين بمسمى"الوضعية المنطقية" logical positivism بمناهضة الثنائية والتفكير الثنائي باقتراح ترسيمة تصنيف جديد على أساس التشابهات بين المصنفات المختلفة. إلا أن تمييز الوضعية المنطقية الثنائي بين الحقائق التجريبية التركيبية والحقائق التحليلية الصورية عرّضها للنقد في كتاب توماس كون الشهير "بنية الثورات العلمية". وهو النقد الذي أفضت إليه أيضاً اتجاهات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة والتأويلية بالتوجه الى خلخلة استقرارية المعنى المتعارف عليها، بما في ذلك الثنائيات المتعارضة، ومالت الى نسبية الحقيقة. فيما تحدى دريدا التعارضات الثنائية والتراتبيات الهرمية في الفكر البشري، وإذا كانت ثنائية الدال/ المدلول ظلت فاعلة في نسقه الفكري، فإن المدلول نفسه لا مستقرا نهائيا له، وهو بدوره دال لمدلول آخر يحمل أثرا من ذلك المدلول في حركة مستمرة لإرجاء المعنى. فلنأخذ من خلاف الفتنة الكبرى الإسلامي توجه الفرقة الكلامية السياسية بمُسمى "المرجئة" القائم معناها في اللغة على الإرجاء: وهو التأخير والإمهال، ومن الرجاء، مايكون ضد اليأس وهو الأمل في دولة ليبية مدنية ديمقراطية قادمة.