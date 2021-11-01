5- فقر وتسلط ذكوري

أمي كانت تعاملني كسلطان، لأن والدي كان يعاملني كمشروع ملك على مملكة تكونت عندما وعيت الدنيا، من أربع شقيقات وأخوين وجدة مقعدة، وأختها الصارمة في الحق التي لا تخشى فيه أحدًا، وهي التي سبق وأن حكيت لكم عنها، في قهوة سي عقيلة، عندما حاولتُ أن أصالح بينها وبين زوجها، الذي كانت تسميه «أمزرع». كان باسمًا ودودًا، وكان فيما يبدو يعشقها، ولكنه بغتةً تزوج عليها! فتركت بيته وجاءت لتعيش مع أختها جدتي زمزم، وقلت لكم كيف أنها قالت لي، عندما حاولت بناء على طلب (أمزرع) أن أصلح بينهما: «وراسك يا حميدا ما عاد يشمُ لي عقوش» وكانت تقصد عقوص، ولكن سقوط قواطعها جعلها تنطق حرف الصاد (شين).

والعقوص، مثلما قد لا تعلمون هما ضفائر سلفي الأنثى، التي كانت النسوة في ذلك الزمن تغمرهما بمعجون القرنفل ورائحة (البارزيتي) وهي زجاجة صغيرة تحوي رائحة مركزة، كانت تباع لدى العطارين، وأيضا تحت أقواس الفندق البلدي. كانت جدتي عائشة لا تعرف أحدا في الدنيا سوى شقيقتها وافية، التي ترى فيها أروع الشقيقات، تماما مثلما أرى أنا أمي أروع الأمهات، فنزحت إليها. وفي تلك الأثناء أخذت (التراكوما) تعتصر عدستي عينيي سي عقيلة و (قل الشبح عنهما) وبدأ الظلام يتسيد قدرتهما على الإبصار، فيما استئصل جزء من معدة وافية، كنا ننتقل من بيت مؤجر إلى آخر. كان والدي قد تزوج قبل والدتي من سيدة قريبته تسمى (عالية) ولكنها لم تنجب له ذرية، وهي التي أصرت أن يتزوج عليها: «أنت يا (عقلي) -هكذا كانت تدلعه - وحيد لا أخوة لك ولا أخوات، فحرام ألاّ يكون لك ذرية». وأصرت على أن يتزوج، وما إن تزوج أمي حتى أصرت على الطلاق. وبالفعل طلقها، ولكنه لم يغب عنها كان يكن لها محبة واحتراما، وأذكر أنه كان يأخذني إليها صبيا، حيث استقرت مع ابن أختها (حمد عصيبينه) في شارع سيدي عبدالجليل.

كان سي عقيلة يضعني أمامه على دراجته وينبهني، طوال الطريق، ألّا أخبر أمي أبدًا عن مشوارنا هذا، وكانت أمي عالية تغدق عليّ بسكاكر حلوى الديك، وتذكرني طوال الوقت ألّا أخبر أمي، وظللت إلى أن رحلت عنا، أتطلع إلى زيارتها بشوق محنتها وأيضًا الحلويات! ولما تزوجتُ، بعد ربع قرن، أنجبتُ خمس بنات وخمسة صبية من زوجتين، وكانت والدتي على قيد الحياة، استأذنتها في تسمية ابنتي الثالثة (علياء)، وعندها فقط سألتني مستغربة

- «ولماذا علياء.. تقصد (عالية) مرات عقيلة؟» أجبتها متبسمًا مداعبًا:

- «نعم ضرتك..». ولما حدثتها أنه كان يأخذني إليها. نظرت إليَّ باستغراب ورفعت حاجبًا وأنزلت الآخر، وقالت:

-«يعني تعرفها؟ كان يأخذك إليها، ولما سألتك زمان نفيت ذلك.. (صكيت لزرق يا عكروت!)»

كانت أمي غاية في الحنان والرعاية ولا أدري إن كانت قد تفوقت عني في صرامة التربية والالتزام بأخلاقيات مجتمع يقدر العلم وسلوكيات خلق شخصيات يتعين أن تحاول قدر الإمكان الانضباط الشديد ومراعاة علاقة المرء بمجتمعه، وصدقه مع نفسه، أكثر من اهتمامه بقناعاته بمباهج الحياة ومظاهرها الشكلية.

وعلى الرغم من تأصل قناعاتها في تكويني، أعترف أنني عشت حياتي، منذ صبايا، منطلقا «طولي وطول عصاتي» وعندما أعود بذاكرتي لطفولتي وصباي أستغرب كثيرًا كيف صرت أنا على من هو عليه الآن، فلم يكن هناك رقيب صارم، في وقت كانت الصرامة فيه أساس تربية الرجال، وأعترف أنني راضٍ تمامًا عن حياتي، على الرغم من شطحات، وتهور واندفاع لازمني حتى الآن! ولكنني راضٍ تمام الرضى عن نفسي فلقد عشتها مثلما أردت، ولم يقابلني بابٌ إلاّ وفتحته، ولا حياة إلاّ وعشتها ولجت الحانات والمواخير، في هانوي وبانكوك وصعدت عمارة (أمبيار ستيت) في نيويورك، وصليت في تاج محل ومكة، وزرت كنيسة (نوتردام) في فرنسا و (دي أمو) في ميلانو. وسهرت لياليَ في أوبرا القاهرة مع الموسيقى الشرقية و (عمر خيرت) وفي (المولان روج) وزرت كازينوهات لندن والقاهرة، و (لاس فيغاس).

وسهرت في نواد ليلية من (الريفيرا) في بنغازي، إلى (البولارينا) في طرابلس، وفطرت «بكبد البط مع صلصة الريحان» في موناكو و «حرايمي بوذراع في سوق الحوت»، و«كرشة» سوق (أثيناس) بأثينا. ودرست في جامعات، وفي الشوارع الجانبية لتلك الجامعات، وعملت صبي مقهى، وغسلت أطباقًا في كباريه اللوكس ببنغازي، وفي بارات بورنمث، وقاريء عدادات، في نظارة الأشغال، كما عملت موظفًا، ومدرسًا، ومقاولاً وتاجر أحذية، ومورد معامل طبية وأثاث، وحواتًا، وطباخًا.. وكاتبًا وصحفيًا ومحللاً سياسيًا! وعبر ذلك نلت كفايتي من كل شيء، ومن بعد ذلك كله كنت، وما زلتُ، أنام ملء جفوني؛ لا يقلقني شيء لأنني ظللت طوال حياتي صادقا مع نفسي، لم أخدعها، ولم أتحايل عليها مطلقًا.

طفولتي وصباي كانت في مجتمع ذكوري تمامًا، أعرف صديقة تسنى لها أن تصل جامعة بنغازي، وفيما نحن نتحدث عن التسلط الذكوري الذي بدأ حينها ينقشع - إلى حد ما- عن مجتمعنا، أخبرتني أن خالها، الذي قال لها عن جدتها، أن أخاها، رجل العائلة، رفعها من شعرها وهي تلعب مع صبيات الجيران أمام بيتها: «النقيزة»! التي كانت حينها لعبة البنات المفضلة، وهي مخطط تلك المربعات التي تشبه الطائرة الرابضة على الأرض بجناحين مقسمين إلى مربعات، وتلعب بالتناوب برمي قطعة حجارة مسطحة، ثم الوصول إليها بوثب تستخدم فيه رجل واحدة، وهي لعبة صبيات، في الغالب أمام منازلهن. قالت لها: «دخل بي على أمي وقال لها: «انتهى لعبها، لقد أعطيت فيها كلمة لأبي بكر القصاب!»، ثم توعدني: «لا تخرجي إلى الشارع بعد اليوم!».

قالت صديقتي: «كانت أمي فرحانة، زواج يعني طبلة ودربوكة ومزمار وحناء وأكل فقط! فهي لا تعرف شيئًا عمّا سيحدث، بل والأدهى أنها لم تحضَ بعد! ومع ذلك أنجبت خمس رجال وابنتين. وكان لها ضرة أنجبت هي الأخرى، وكان زوجها يأتي لها بعشيقاته، وكان ذلك أمرا متعارفا عليه في ذلك المجتمع الذكوري جدًا.

فإناث أربعينيات القرن الماضي، لا عزاء لهن، ولا مدارس، ولا تعليم، ولا حرية، أو ضحكة بريئة من بعد مرحلة الطفولة؛ فمن الصبا، وقبل النضج تكون مشروع أنثى مهمتها الإنجاب وخدمة الذكر.

عزة نفس، وتمسك شديد بالعفة والشرف والسمعة الطيبة، وفقر حقيقي. من كانوا يملكون ومعروفين بالغنى يمكن حصرهم في أقل من مئة شخص لا أكثر، ومع ذلك لم يكن الفساد منتشرا بصورة لافتة حتى ستينيات القرن الماضي.

كان ببنغازي ماخور عبارة عن شارع معروف تكتري فيه نسوة غرفة، من يدفعها الفقر، أو الظلم الاجتماعي، نحو الرذيلة، يبعن أجسادهن مقابل ربع جنيه! الشارع معروف ولا أحد يستطيع من ذلك الجيل أن يحدد لك أسر تلك النسوة، أغلبهن نزحن من قرى ومدن أخرى، ولم تكن لهن وسيلة للعيش سوى هذا الدرب المؤلم، وعلى الرغم من فقر الحكومة المدقع، كانت هناك عيادات تفحصهن باستمرار وشرطة وأمن. كان المجتمع ذكوريا بامتياز، ونتيجة لذلك كانت هناك تشوهات أخلاقية، ولكنها محدودة، فغلمان انحرفوا، واتجهوا نحو القيام بأدوار النساء في الأفراح، والحفلات ومعروفون في البلاد، ولكن لا أحد يتطاول عليهم.

العجيب أن هذا المجتمع المنغلق الذكوري الضيق، ظل خيّرًا محاولاً بالسبل كلها أن يستر عما جنح، ويقّوم السلوك المخجل، كل ذلك مع إصرار أن يظل المجتمع ذكوريا، والتناقض المرعب أنهم سمحوا لبناتهم بالتعليم، ولكن وفق النظرة الذكورية. لقد وصلتُ الجامعة سنة 1967 وعاصرتُ زميلات طالبات معي، يصلن الجامعة ببيشة – خمار أسود – يغطى الوجه، ولا ترفعه إلاّ بعد دخول الحرم الجامعي. كما لو أن الذكور خارج أسوار الجامعة يختلفون عن الذكور داخل أسوارها.

في ظل هذه التناقضات كانت – بعض – التجمعات الشبابية كالنوادي الرياضية، تقوم بدور فعال، في خلق جيل رياضي مثقف، ونجحت بالفعل، وكانت تجربة النشاط المتكامل سنة 1964 من أنجح تلك المناشط الرياضية والثقافية التي تواصلت بطول وعرض المملكة الليبية. كانت بالنوادي كافة رموز شريفة ممتلئة وطنية وأخلاقا وحرصا على شباب البلاد. الهلاليون، على سبيل المثال، يعرفون جيدا الراحل الكريم فتحي بوكر، والأهليون يعرفون ويذكرون بالخير كله عبد العالي العقيلي، أما أستاذنا طاهر الشريف فترأس أول مجلس لإدارة نادي التحدي، وإن كان مفتاح بوزيره أحد أنشط أعضائه، والنصراويون، ما زالوا يذكرون المراحيم ونيس صوان، ومحمد النوال، وفرج العريبي.

ونادي النجمة العريق ما زال الذين عاصروه يذكرون ما قدمه عمر وخليل قزح وعمر الغرياني. نواد قامت وقت الحاجة للاهتمام برعاية شباب دولة فتية، نواد أخرى في مختلف المدن الليبية، ولكن نوادي بنغازي هي ما عاصرت وكنت شاهد عيان عليها. ومع ذلك مازال معاصرو تلك الفترة يعرفون جيدا أنه كان بعض من رواد تلك النوادي، مؤهلاتهم ابتكار النكتة، والتعليق المضحك، يتبارون في تشويه أي شاب يرون فيه ضعفا، بسبب فقر أو ضعف شخصية؛ ويخشون، في الوقت نفسه، من يملكون سلطة أو مالاً أو طول لسان بل يتزلفون إليهم. ولكن الجوانب الخيّرة هي التي بقيت، وهي التي تبقى على الدوام.

وعلى الرغم من أن حديثي مقتصر عما عاصرته في بنغازي – أستطيع أن أقول المجتمع الليبي ظل معتزًا بانتمائه محاولاً بالسبل كافة أن يعزز كيانه على الرغم من فقره المدقع، فليبيا صنفت عند إعلان استقلالها ثالث أفقر دولة في العالم! حينها، لم يمكن من ثغرة يخرج منها المرء من قبو الفقر، وينطلق نحو الهناء ونفض أسماله سوى التعليم، واسمحوا لي أن أعيد عليكم ما سبق وأن تناولته، وهو أن عدد الذين أرغمتهم الظروف، خصوصا المادية، للدراسة الليلية، بسبب ضرورة عملهم في الفترة الصباحية، اقترب من التساوي مع طلبة الفترة الصباحية سنة 1965 و1966 والأروع أن عددًا منهم تفوقوا عند إتمام دراستهم الثانوية. سنة 1967التحقت وصديقي عبد المجيد طالبان بالجامعة الليبية. وسأخبركم لاحقًا، عما حدث بعد ذلك.