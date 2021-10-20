سفنزة لكل مواطن

فى أحد إدراجاتي على «الفيسبوك» كتبت (سفنزة لكل مواطن حق دستوري) مع أيقونة ضاحكة، ولقي ذلك الإدراج الكثير من التفاعل والقبول مما أحدث الكثير من النكات والقفشات، مما دفعني هنا إلى تناول المغزى وراء تلك العبارة وبالطبع لا بأس من التعريج على بعض تفاصيل هذه الأكلة الشعبية السائدة.

تقول «الويكيبيديا» أن السفنز في ليبيا هو عبارة عن نوع من المعجنات الطرية المقلية اللذيذة، يشبه الفطائر، وقد يتم قلي بعض البيض معه، يحضر في فصل الشتاء ويقدم كفطور أو عشاء، ويحضر كذلك في الأعياد وخصوصاً عيد الفطر، وكذلك يتواجد على سفرة الفطور في شهر رمضان. ويوزع على الأحباب والجيران والأقارب ابتهاجاً بقدوم مولود جديد.

أنا من عشاق السفنز ولي ذكريات كثيرة معه خصوصاً في طفولتي.. الأمر الجديد الذي ورد على عقلي هو علاقة السفنز بالدستور!!



بداية وقبل الدخول في صلب الموضوع أريد أن أقر بخطأ الاعتقاد أن السفنز مضر بالصحة، فالحقيقة التي أراها أنه بريء من كل تلك التهم المجحفة.. فمكوناته بسيطة ولا ضرر منها إذا التزم صانع السفنز «السنفاز» ببروتوكول النظافة وعلى رأسها جودة الزيت ونظافة اليدين والمكان والحفاظ على سمعة طيبة «لفوطة السنفاز» التي يضرب بها المثل في عدم النظافة.. ونلاحظ أن كل هذه التدابير تتعلق بالعامل الإنسان ومدى التزامه بمواصفات الجودة ولا علاقة مباشرة للسفنز بالمضار التي يدعون أنه يسببها.

«ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» قول أراه صحيحاً فالقصد من ورائه وباختصار هو ضرورة أن يتمتع الإنسان بالحرية وممارسة حياته الروحانية.. ولكن ذلك لا يعني أن الخبز غير ذات قيمة للإنسان.. فأحكام الغريزة واجب احترامها أيضاً كما يجب احترام حرية الإنسان وضمان استقرارها كقيمة عليا في المجتمع، وهنا اجترحت الذاكرة السفنز- بدل الخبز- والإشارة إلى ضرورة تضمينه في الدستور من باب المزح للتعبيرعن حقوق المعيشة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.. ولا شك في صحة مقولة السيد المسيح «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الخبز أو «السفنز» ـ والمقصود هو كل الحاجيات الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة للإنسان ـ هي قاعدة المجتمع الأساسية ودون أن يتوفر الخبز لكل الناس لا نستطيع إقناع الناس بكل القيم الروحية والمعنوية في غياب أساسيات البقاء على الحياة!.

فمن دون تحرير الإنسان من حاجته المعيشية لا يمكن الحديث عن القيم المعنوية التي يمكن لهذا الإنسان أن ينتفع بها، وفي حضرة الجوع

لا يمكن للإنسان الالتفات إلى باقي الضرورات لأنها تبقى عاجزة عن سد رمق هذا الإنسان حين يجوع.. ألا تلاحظون امتعاض وغضب الناس وحنينهم لتذكر أيام (العشر فردات بربع).. ولذا.. فبعد أن يتوفر الخبز لكل الناس نستطيع القول عندها «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان».

فالحق في مستوى معيشي لائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان.. وهو جزء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قبلته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والتحرر من الحاجة حق أصيل، فالمادة 25-1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول:

«لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم لصحة ورفاهية نفسه وأسرته، بما في ذلك الحق في (الغذاء)، والملبس، الحق في السكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية والحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من عدم توفر سبل العيش في ظروف خارجة عن إرادته».

وفي الكليات الكبرى من الناحية الدينية يأتي حفظ النفس ضمن الضروريات الخمس وهي: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل.. ولا شك أن حفظ النفس مرتبط ارتباطاً عضوياً بضرورة توفير الغذاء للإنسان حتى تستمر حياته بل وفي تقديري يفترض أن توفير الغذاء لأجل حفظ النفس يقع في ترتيب سابق على حفظ المال والدين والعرض والعقل.

واخيراً ولو تمعنا في مكونات السفنز سنجدها تحتوي على العناصر الأساسية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين مما يجعله غذاءً معقولاً بالحد الأدنى ..

ومن ذلك جاءت عبارتي.. «سفنزة لكل مواطن حق دستوري».