دعوة إلى نظام شمولي؟!

في مقاله "الانتخابات.. الانتخابات" بوابة الوسط http://alwasat.ly/news/opinions/335462?author=1) يضع سالم العوكلي، أمام وعينا، إشكالية بالغة التعقيد والأهمية. وهي كون الانتخابات (التي هي أهم "إجراء" ديموقراطي) تفضي، في دول الأنظمة الشمولية السابقة، إلى أزمات تشارف حدود الكوارث، إن لم تصبح في قلبها، معتبرا الدعوة إلى الانتخابات في مثل هذه الدول "تشكل قفزة في ظلام".

وهذه معضلة (كي لا أقول: مأزق) لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها. وعلى هذا الساس أرى أن مقال سالم العوكلي فائق الأهمية، ليس فقط لأنه يجبرنا على التوقف عند هذه الإشكالية أو المعضلة، وإنما لأنه يمكن أن يفتح فروعا ومسارب أخرى يودي بنا سلوكها إلى هاويات. لذا أتمنى من المثقفين الوطنيين الجادين أن يعقدوا العزم على مناقشة هذا المقال في محاولة لسد التفرعات والمسارب المنبثقة عنه، التي يشكل سلوكها (ولا أقول: يمكن أن يشكل) "قفزة في ظلام"، مثلما يعبر العوكلي.

بداية لا يشكك العوكلي في جدوى "الانتخابات التي تنتج عن ميثاق وطني يُتوافق حوله، وتنبثق عنها السلطات الشرعية." ذلك أن مثل هذه الانتخابات "تعتبر حتى الآن أنجع وصفة سياسية لمبدأ الحوكمة التي تستمد شرعيتها من الشعب الراشد أو الناخبين".

إلا أن المعضلة (مثلما أحب أنا أن أعبر) تتمثل في أن "مظهر الانتخابات أو صناديق الاقتراع الذي تحول إلى شعار في العالم الثالث لا يمت بصلة لشروطه الدستورية المفترضة، ولما يجري على الأرض، وأصبح تعويذة رائجة تتشدق بها النظم الديمقراطية والدكتاتورية على حد سواء كوصفة علاج للدول النامية، أو روشتة (ستاندرد) توصف لمرض لم يشخص جيدا".

وبما أن هذا واقع دامغ فـ "لماذا يصر العالم على أن الحل في الانتخابات بينما يدرك أن في ما يسميه العالم الثالث لم تؤدِ الانتخابات سوى إلى كوارث لا تحصى؟، ولماذا ارتبطت في هذا الجزء من العالم الديمقراطية بالفساد؟".

لا أريد هنا أن أدافع عن العالم الذي "يصر... على أن الحل في الانتخابات" ولكن أعتقد أن العالم يرى أن تبني منهج ومسلك، غير منهج الانتخابات ومسلكها يقود، حتما، إلى نشوء ورم نظام شمولي استبدادي يدمر جسد الدولة والشعب.

يعود العوكلي إلى التأكيد على أهمية الانتخابات وعلى أنه "لا سبيل لنيل الشرعية سواها". إلا أنه يتساءل "لكن لماذا دائما تخذل معظم المجتمعات التي بقدر ما تنتخب دوريا تتراجع أوضاعها للخلف، ويزداد فيها الفساد وعدد الفقراء، وتُضيق فيها الحريات؟". ويضيف "علينا أن نطرح هذا السؤال بقوة". لأي غرض؟!. يجيب العوكلي " كي لا نستسلم لوهم أن الانتخابات هي الحل الوحيد، وعلينا أن نطرح أسئلة كثيرة حيال هذا المأزق". إذن، ثمة حل آخر، أو حلول أخرى، تقضي على الفساد وتجعل عجلات أوضاع المجتمعات لا تتحرك إلا إلى الأمام.

يخلص العوكلي في مقاله، بعد عرض نظري واستشهاد بالمفكر الإيراني داريوش شايغان، إلى أنه "في هذا السياق الذي تتهشم فيه مفاهيم كثيرة للسلط التقليدية، تصبح الدعوة إلى الانتخابات [...] كحل وحيد؛ شبيهة بترتيلة معبد، أو بعبارات المواساة في المآتم التي نقولها مع يقيننا أنها لن تغير من الأمر شيئا، لأننا مازلنا نتعامل معها كحل وليس كفائض حضاري عن حلول جذرية لأزمات أجتماعية واقتصادية وسياسية تطحن تلقائيا كل نزوع إلى الانتماء لنادي العالم الديمقراطي.

ذلك أن "الانتخابات مجرد إجراء تقني لا يغير من واقع الحال شيئا إذا لم يكن ملحقا بالنزاهة وحرية الاختيار والأهم من ذلك قبول النتائج بروح ديمقراطية تجعل المرشح الخاسر يتصل بالفائز ليهنئه، خصوصا في الانتخابات الرئاسية التي مازالت تتحول في الدول المقلدة إلى نوع من طبول الحرب الأهلية في كثير من التجارب". ورغم كل هذا الجهد الذي بذله العوكلي في التأكيد على لا جدوى الانتخابات في بلداننا، لم يشر إلى البديل الأفضل الذي يمكن أن يؤدي بنا إلى الخروج من هذه المعضلة.

أنا أيضا ضد قيام الانتخابات في الحالة الليبية. لكنني ضد قيامها في ظل مشروع الدستور الداعشي، ولست ضد قيامها بالمطلق وانتظار إلى أن تصبح (فائضا حضاريا).

مقال العوكلي هذا يشعرني بأنه يضمر دعوة إلى قيام نظام شمولي استبدادي، شريطة أن يكون قيادته من جهة محددة من جهات ليبيا، وليس من أية جهة كانت.

أحب أن أختم مقالي هذا بأنني أرفض، رفضا جليا لا لبس فيه، أي نظام لا ديمقراطي، حتى ولو كان رئيسه أخي أو ابني.