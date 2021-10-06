الحرب الباردة على الجمال

حين كنت مقيما في شقة مؤقة في المدينة القديمة بدرنة، أكتوبر 2012، خرجت صباحا إلى إحدى مقاهي البياصة الحمراء، وفي الشارع شاهدت أطفالا في طابور أمام قالون بلاستك مثقوب على رافعة خشبية يضعون به أوراقا، راقبتهم قليلا ثم سألت أحدهم عن اللعبة وماذا يفعلون؟ فقال ننتخب رئيس الزنقة (الشارع). أحسست بنوع من الطمأنينة والحبور والأطفال يقلدون أول انتخابات في ليبيا بعد ثورة فبراير، لأني مازلت أتذكر تلك المشاهد المرعبة في العام 1996حين كنت أمر بالشوارع فتصادفني حواجز يقيمها الأطفال كلعبة، يربطون على ظهورهم بنادق من ألواح خشبية، ويعترضون المارة طالبين منهم أوراق ثبوتهم. تلك الفترة حصل الصدام بين أجهزة الأمن ومجموعة إرهابية تسللت إلى درنة، وبدأ الأطفال بتقليد تلك المشاهد عبر الحواجز التي غالبا ما تتحول إلى معارك شوارع رمزية.

الأطفال هم ذخيرة الوطن ومستقبله وهم أدوات تنفيذ أي مخطط استراتيجي لبناء الوطن ونهضته، وصفحات بيضاء من الممكن أن يكتب عليها أي شيء، والمجتمعات المتحضرة وضعت خططها لتكتب على هذه الصفحات كل ما يجعلها تتعلق بالجمال وتنتمي إلى وطنها وتنافس في بناء مستقبله.

بعد ذلك المشهد الساحر للعبة انتخاب الرئيس عادت من جديد محاكاة الأطفال للعنف، إنهم يلعبون فقط وما يملي عليهم اللعب هو الظاهرة الشائعة، ومع احتشاد القنوات الفضائية بالحروب وأصوات الرصاص، وأجهزة الموبيل بمقاطع العنف وقطع الرؤوس، كانوا يجدون أنفسهم في قلب هذه الاستعارة الكلية لطريقة الحياة كي يحاكوها، يحولوها إلى لعب، وحين يكبرون تصبح الألواح على أكتافهم سلاحا حقيقيا، وتتحول بنادق ومسدسات البلاستيك إلى أسلحة فتاكة.

العام 2015، وفي فترة الصدام الذي حصل بين مبايعي البغدادي ومبايعي الظاهري، دخلت محلا في أحد أحياء درنة، وفجأة دخل أطفال يركضون حاملين مسدسات بلاستيكية أشهروها في وجه صاحب المحل وسألوه: داعش أم بوسليم؟ فرفع يديه يجاريهم وقال لهم أنا مع الله يا عويلتي. وحين خرجوا قال لي: ريت هالحالة!. وسبق أن كتبت عن هذه الواقعة في وقتها متطرقا لذاك الزمن الذي كان فيه السؤال الدارج في درنة: أنت دارنيسي أم أفريقي؟

حين كنت أمر بالبوابات التي نصبها ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة وفي ما بعد داعش بين قريتي والمدينة، كنت أرى على الطريق صبية تتدلى من على أكتفاهم بنادق طويلة حتى تلامس الأرض، ينظرون إلى الناس شزرا وهم يحسون أنهم يملكون الأرض ومن عليها، ويختلط عندهم اللعب بالجد بشكل يفضي إلى مشهد هزلي لكنه مؤلم حد البكاء. كان أولادي يعرفون بعض هؤلاء الصبية من كانوا أطفالا في شارعنا يلعبون كل عيد بالأسلحة البلاستيكية، لكنهم كبروا في قلب هذا اللعب وكبرت ألعابهم.

أطفال خارج تغطية التربية الجمالية، لم يجدوا نشاطا مدرسيا، ولا من يعلمهم الموسيقى أو الرسم، أو كيف يزرعون بذرة ويراقبون نموها كما كنا ندرس في حصة الفلاحة التي ألغيت من المدارس، مثلها مثل حصص الموسيقى والرسم أو كل ما يمت للجمال ورونق الحياة بصلة. واستبدلت جميعا بالتدريب العسكري في المدارس التي تحولت إلى ثكنات، أو بمادة الثقافية السياسية التي تحاول شرح متاهة السلطة الشعبية والمؤتمرات واللجان بشكل يصعب فهمه حتى على الضالعين في السياسة.

كل يوم نودع في محيطنا معلما جماليا، وكل يوم تجرف أطنان من التُرب الخصبة في درنة التي سرقها الظلاميون لسنوات من الحلم الليبي، وهي لا تحتاج فقط إلى مقاولين وآلات معدنية تضج فيها طوال النهار، تحتاج إلى رؤى وإلى مسؤولين يفهمون روحها، ويعرفون مسحة الجمال فيها التي يجب ان تُنمَّى ويعاد ترميمها أو ابتكارها، ويعرفوا من أين جاء القبح ليقفلوا دروبه.

لا يمكن أن ننجز في مدننا وقرانا ما يبهرنا في العالم الذي نسافر إليه: شوارع نظيفة، حدائق، أماكن ترفيه، حركة منظمة، مدارس أنيقة، خدمات صحية راقية، فضاءات للمعرفة والبحث والفنون، إلا إذا أحببنا الحياة وآمنا بها كمهمة مقدسة فوق هذه الأرض تجعلنا نبذل قصارى جهدنا كي نجعلها أفضل، وكي نحس بالأمان في كل جوانبه، أمان أن نسير في شارع نظيف، وأمان أن لا تغوص أقدام الأطفال في القمامة ومياه الصرف في طريقهم إلى المدارس، وأمان أن نتناول طعاما آمنا ومراقبا ونشرب ماء نقيا، وأمان أن نقصد وجهة صحية موثوقا فيها حين نمر بوعكة، وأمان طرق معبدة ومخططة وبها وسائل الأمان ومعدات مراقبة السرعة، وأمان أن أتاكد من أن أطفالي في المدرسة يتلقون تعليما له علاقة بالمستقبل وبروح البحث والاكتشاف والجمال، ولا تُحول أدمغتهم الذكية إلى أوعية تحشى فيها المعلومات التي لا تفيد في شيء، وأمان أن يعبر كل شخص عن رأيه بحرية، وأن يتنقل بحرية، وأن يتظاهر ضد الأخطاء والفساد بحرية، وآمان أن يجد الشاب فرصة للعمل حين يكمل دراسته، وأن يجد سكنا ودعما كي يبدأ حياته، وأمان أن لا يتعرض أطفالنا وصبياننا وشبابنا لكل ما يجعلهم يمقتون الحياة وينتمون لثقافة الموت.

البحث عن روح المدينة والاستثمار فيه هو ما يحقق كل ذلك، وفتح فضاءات للجمال في كل ركن، وإعادة النشاط المدرسي عبر رصد ميزانية مهمة له من أجل فرز المواهب والذهاب بها إلى أقصى أحلامها هو ما يحقق كل ذلك.

فطفل يبدأ حياته بعزف الموسيقى أو الرسم أو ممارسة الرياضة أو أي ضرب من الفن لا يمكن إلا أن ينتمي للمكان، ويحب الحياة، ويسعى لجعلها أجمل.

ولهذا أتساءل أين هم خريجو كلية الفنون والعمارة في درنة التي خرجت دفعات طيلة اكثر من 20 سنة، وهي كلية نوعية تدرس الهندسة المعمارية في إطارها الجمالي والثقافي، وليس مجرد هياكل اسمنيتة تظهر كل يوم متبجحة ببشاعتها، وبنشازها مع روح المدينة وسيرتها.

لماذا لا ينشيء هؤلاء الخريجون جمعيات أهلية من أجل تجميل الفضاءات الناجية من الخراب، ورسم الجداريات، واقتراح خطط إعادة الإعمار التي تتناغم مع تاريخ وروح المدينة، التي أصبحت تتشوه معالمها بالبناء العشوائي، ويختنق هواؤها الذي طالما تغزل فيه الشعراء بالعوادم مع ازدحام سيارات مجلوبة من خردة أوروبا لا تتوفر فيها أي معدات لسلامة البيئة، ومع تقلص يومي للمساحات الخضراء التي اشتهرت بها المدينة، ومع جرف تربتها الخصبة بآلاف الأطنان يوميا.

كل ما يجري في درنة الآن، وعلى طول الوطن وعرضه، شبيه بالعمل في مخيمات اللاجئين المؤقتة، لا خطط مستقبلية، لا رسومات أو تصميمات، ولا تصور جمالي، ولا حس بمزاج المدينة الذي تشكل عبر سنوات طويلة.

في سياق تقويض النظام السابق للحواضر والمدن التي هجاها القذافي في كتاباته ووصفها بأقذع الصفات، بدأ التجهم يطغى على مدينة درنة كغيرها من الحواضر منذ عقود، ومنذ أن أمم القطاع الخاص الذي كان نشطا فيها إبان الستينيات، ومنذ أن قفلت دور السينما فيها، وحلت الألوان الرمادية محل ألوان الزهور والثياب.

ثقافة التجهم تلك التي أحرقت الآلات الموسيقية والكتب، وأصبحت تتغنى بالموت في هتافات جشاء دون موسيقى، وتعبئ المناهج بنصوص العنف ورموزه في التاريخ، فعلت فعلها في محاصرة وقتل الجمال وحب الحياة. ودون أن نمزج حب الجمال مع الحليب الذي يرضعه الأطفال، ودون أن نحب الحياة ونجعل الجمال أسلوبا لعيشها لن نخلق حضارة أبدا.