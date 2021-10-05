تأتي الانتخابات بما لا تشتهي السفن!

1- ثمة مثل ليبي بما معناه: املأ البطن تستحي العين، وعله ملخص للاستراتيجية الأولى، لكسب البشر، التي فعلها الإنسان، بعد تورط قابيل، في خلق استراتيجية حصوله، على مراده، بقتله أخيه. وهكذا في هذا لم يأتِ الليبيون بجديد، فبعد أن سكتت المدافع، ظهرت الطريقة الاعتيادية، في حرب السلام، أي شراء الناس بالمال.

ولكن المفارقة، أن تأتي الطريقة، في حالة فيها الرؤية غير واضحة، عند من يتم شراؤهم على الأقل، فإن كان الهدف الانتخابات، فلا أحد لديه اليقين من الناخبين: هل ستتم، وهل أن الموعد الموكد، 24 ديسمبر 2021م، ما يعني في العيد السبعين للاستقلال؟. ومن هذا فالناخب لا يقين لديه، وحتى لو كان من يرشح نفسه، دون إعلان حتى الآن، لديه يقين، فإنه كما يقين سري.

السرية والغموض حتى الآن، من المسارات الانتخابية الليبية الواضحة، فالأسلوب المتبع في الآن، شراء الناخبين بالترغيب والترهيب، ما يتم عبر التوكيد، على أن الانتخابات تعني: التصويت للمدافع. وأيضا مرصد ما قبل الانتخابات، يلاحظ أنه:

1- يتم مخاطبة الناخبين عبر حجاب.

2- أن المرشحين، مرشحون وغير مرشحين، في نفس الوقت.

3- - حتى كتابة المقال، توكد مفوضية الانتخابات، أن ليس ثمة قوانين موكدة ونهائية، للانتخابات المزمع القيام بها.

4- أن المتوفر حتى الساعة توكيدات دولية، وتواجد أمريكي مباشر، لأجل قيام الانتخابات في موعدها.

5- - التواجد الأمريكي، وصل من خلال تصريح المندوب/ السفير الأمريكي: إلى أن موعد البدء، في الحملات الانتخابية، سيكون بين أسبوع إلى الأسبوعين القادمين.

وقبل هذا فإن المسألة الليبية، أولا: مسألة مؤتمرات دولية، ثانيا: مسألة ملتقيات ليبية ليبية في الخارج. ويحدث هذا، حتى مع التوكيد الدولي على: أن الحلّ انتخابات 24 ديسمبر2021م. فأما من جهة المؤتمرات، فكثيرة فيما مضى، لكن قبيل الانتخابات أُعلن عن مؤتمرين: أولهما في أكتوبر 2021م، يعقد للمرة الأولى بطرابلس، بدعوة من دولة ليبيا، والثاني في نوفمبر 2021م، بدعوة من دولة فرنسا. وقد تم في الأول من أكتوبر الجارى، لقاء بين المجلس الأعلى، "مجلس المشري"، ومجلس النواب، في الرباط، برعاية دولة المغرب، وكانت نتائجه بيانا إنشائيا، عقبت عليه مندوبية وسفارة الولايات المتحدة في ليبيا، الراعية أيضا للقاء: بأن لا أحد يملك في ليبيا "فيتو"، ضد الانتخابات الليبية، والقوانين التي تصدر بالخصوص.

وفي هذه اللحظة الإستثنائية، ظهرت دولة روسيا كمعترض، يهدد باستخدام الفيتو، فيما يخص التمديد لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة، ثم الاتحاد الأوربي في نفس الوقت، يصرون على القول، بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، المتواجدة في ليبيا، مُفصحين باسم روسيا، ودون ذكر لغيرها.

وقد علق وزير خارجية الاتحاد الأوربي، على هذه الأجواء، التي تخص المسألة الليبية، بأنها تسير نحو الأحسن، وإن بشكل بطيء.

2- يبدو أن ما كتبت، كما تقرير إخباري، غبّ الانتخابات الليبية، التي يفترض أن تحصل عقب الانتخابات العراقية مباشرة، وكل منهما انتخابات حساسة، في ظرف شائك بالنسبة لكل الأطراف، وبالنسبة للولايات المتحدة، بعيد خروجها من أفغانستان المربك.

لكن المسألة، الليبية السهل الممتنع، فالانتخابات ملحة ومطلوبة، كما أنها قبعة الساحر، من ليس لديه قبعة!، فيكون من الغرابة أكثر، أن يخرج الأرنب.

فالانتخابات السابقة في ليبيا، حدثت دون أي نجاح يذكر، بل كانت نتائجها، عسكرية حربية انشطارية، ومن نتائجها الغرائبية أيضا: تقسيم الشرعية، بين مجلس رئاسة طرابلسي، ومجلس نواب طبرقي.

والآن يوضع البيض مرة ثالثة، في سلة الانتخابات، مع زيادة سكر: انتخاب رئيس للبلاد، دون أي تحديد يذكر، لاختصاصات ذا الرئيس. وقبل هل دولة ليبيا، بالانتخابات القادمة رئاسية، كما فرنسا مثلا أو الولايات المتحدة، أم دولة مختلطة، كما خلطة تونس، ما نتائجها ما نرى، من تفاقم لأوضاعها، أم دولة ليبيا نيابية، فيها الرئيس، كما مجلس الرئاسة الحالي، من لا يربط ولا يحل؟....

كمراقب أسمع قعقعة، ولا أرى طحينا، وليس عندي، سوى يقين أعمى: أن ما من طريق، وليست ثمة طريقة، غير 24 ديسمبر 2021م. وعلى هذا ثمة إجماع، محلي إقليمي دولي، لكنْ أيضا ثمة أجماع آخر، أن وسيلة الجميع: تلمس الطريق دون عكاز حتى، فهل هذا ما عناه أرسطو، وأنها العلامة الليبية، منذ أكثر من ألفي سنة، حينما قال: من ليبيا يأتي الجديد؟.