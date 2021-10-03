رهانات وآفاق

يعد القرآن الكريم منبرًا أساسيًّا للقيم الإسلامية، لما يشمله من أخلاقيات تنظم حياة المجتمع المسلم انطلاقًا من الجماعة بقصد خلق الإنسان الرحيم بذاته وبمجتمعه وبمحيطه اللصيق به. فالرحمة كقيمة أخلاقية في الإسلام تجد مكانتها الجذرية من خلال تجاوزها حالة الفطرة الإنسانية والحالة التعبدية. فالرحمة كفطرة، تتعلق بالأخذ بيد الضعيف ومعاونته وبالرأفة بمصيره من حيث موقف القوي تجاهه.

والرحمة كقيمة تتعلق بالعبادة، يقتنصها الفرد من ربه من خلال ما يعرف بـ«أخلاق الخلاص»، أي كسب رضا الرحمن والفوز بالآخرة، وهي نقيض «أخلاق الواجب»، التي يُتفق على أنها أخلاق وضعية تنظمها الأعراف والقوانين الوضعية.

فالمسلم، علاوة على ذلك، مطالب بالرحمة حتى ضمن تواصله مع الطبيعة، التي يثبت واقعنا الحاضر أهمية احترامها، والكف عن ممارساته الهمجية تجاهها، فهي سلوكيات مطلوبة في الرفق بالحيوان والنبات والجماد، بما يوضح أن الرحمة قيمة أخلاقية متجذرة في أخلاقنا الإسلامية، إلا أن منظومتنا منذ عصور طويلة لا تستنطقها بحرص جلي ومكثف في خطاباتها المختلفة، وكأنها ليست من الأولويات، أو الملحات الراهنة. فالرحمة، بمفهومنا العام، لازالت تقتنص تعبدًا وفقط.

فالقرآن، رغم ذاك الاقتناص الضيق منا، تُقرأ سورهُ مسبوقة بالبسملة المتواترة والمعروفة، التي تتضمن «الرحمن الرحيم». والرحمة في مضمونها الواسع والمفتوح من العالي سبحانه، موجودة للجميع أساسًا، وبلا أي أسبقية الاستحقاق التفضيلي وليد التعبد والتمسك بطقوس الدين، فالرحمة «تتحرك كمفهوم قيمي وجودي للإنسانية عمومًا»، لكنها تكتسب تمايزًا وتفاضلًا حسب منظومات الكتب السماوية ووفق تأويلات الأديان حالة الإيمان والتعبد فيها. فالفرد في الإسلام يرنو لرحمة ربه عبر العبادة وعبر ممارسة الحسن ونبذ القبح مع ذاته، ومع الأخوة في الوجود بكل ما يحتويه.

منظومتنا الفكرية الراهنة، لا تسلط الضوء على قيمة الرحمة، كقيمة أخلاقية بهذه الوضعية الجديرة بالاهتمام ضمن محنتنا المعاصرة أخلاقيًّا على أقل تقدير، وكل التركيز ،خطابيًا، الآن منصب على تقوى الله، إلى حد أن التقوى أضحت هوية اجتماعية للتباهي والرياء، توظف في براغماتيات وميكافيليات تسود حياتنا الراهنة.

المستعرب الياباني توشيهيكو إيزوتسو في تعاطيه مع الدلالات القرآنية في فهمنا كمسلمين للوجود، يطرح أفكاره بخصوص أخلاقنا وقيمنا بشكل موضوعي مشهود له فيه، إلا أنه لا يركز على قيمة الرحمة، ولا يمنحها حيزًا رئيسيًّا وواضحًا، لأنها كقيمة أخلاقية ليست قيمة بارزة في منظومتنا، لها كيانها المستقل عن قيمة التقوى مثلًا، التي يتشبع بها الخطاب الدينى والتربوي والمجتمعى البسيط بالشارع. كما أن إيزوتسو يطرح في تناوله للتعابير والمفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن الكريم أنها قد واجهت تحولًا في مدلولاتها ومضامينها من عصر الجاهلية إلى ظهور الإسلام بسبب منهاجيته الأخلاقية الجديدة، كما أن ذات التحولات المفاهيمية قد وقعت حتى ضمن القرآن المكي والقرآن المدني*، كما في مفهوم التقوى على سبيل المثال.

فالتقوى وردت في القرآن بشكل مكثف وغزير جدًا، وجاءت بمعانٍ مختلفة ومتنوعة، كالخوف والخشية والهيبة منه سبحانه «البقرة 41»، وبمعنى الطاعة والعبادة «آل عمران 102»، أو تأتي للمطالبة بتنزيه القلب عن الذنوب «النور 52». فالتقوى كقيمة أخلاقية عرفها العرب قبل الإسلام، إذ جاءت في أشعار وأقوال الحنفاء كما عند أبي السلط وزهير بن ابي سلمى، بل وتصرح بذلك سورة النساء في الآية الكريمة، 131 إذ تقول: «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله».

عبد الرحمن الحللي في ورقته البحثية المقدمة للمؤتمر العاشر لسؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، يرى فيها أن التقوى، كقيمة أخلاقية قرآنية، تتجاوز حالة التعبد الصرف الغارق في السطحية البحتة، بالامتناع عن الشر وتجنب الشبهة فيه حتى ضمن المحلل ذاته، بحيث إنها، التقوى، مبدأ وجودي أساسًا، يتمركز حول «الفلاح» الذي ينادي به الإسلام ضمن سياق نداء للمثول بين يدي الخالق، أو ضمن تزكية النفس تجاه الآخر، كما هو بيِّن في الآية «قد أفلح من زكاها»، وبهذا تكون التقوى عنده لا تقف عند حالة الزهد بالمعنى الصوفي باعتبار الصوفية تتمركز حول ذات الصوفي كصوفي، لا حول كل أطياف الأفراد في «الرعية».

فالتقوى في منظومتنا الراهنة لازالت مرتبطة بالتعبد، ولا نعتبرها قانون سلوك عام خارج الطقس الديني، رغم أنها حالة إلهام مجرد بإقرار القرآن ذاته «فألهمها فجورها وتقواها»، فهي كحالة إلهامية هنا، جاء التنظير للتهذيب الروحي عاملًا بشريًّا لاحقًا لتعزيز وجودها كقيمة عليا في منظومتنا الأخلاقية العربية والإسلامية التي لازالت تتصارع فيها السلفية مع الصوفية حول تأطيرها، كل حسب منهاجه وأسلوبه، عبر رحلتنا مع الدين الحنيف في دنيانا هذه التي تتجلى فيها أوثان جديدة هي المال والنجاح العابر والمظاهر التي تضيّق الخناق على حرية التصرف والاختيار، ما يستوجب الرجوع للعقل والروحانيات لخلق ثغرة في عالمنا المثخن بـ«المعرفة المعلبة» من جهة، وشائبة الاجترار التي تقوض ثقافتنا الإسلامية من جهة أخرى. فالعقل كما يرى ديكارت، صاحب مذهب الشك، أفضل الأشياء قسمة بين الناس، إلا أن ديكارت يشدد على أن العقل لا يكفي للخلاص أو النجاح، إذ الأهم هو حسن التدبير**.

إلا أن المفكر المعاصر يوسف الصديق يرى أن علينا اللجوء إلى قراءة القرآن بطريقة حديثة ومعاصرة نرفع فيها الأقفال عن قلوبنا، بحيث نكتشف القرآن بإعجازه العميق المتضمن المعرفة بشكلها الواسع، بعيدًا عن نمطية الاكتفاء بالقول بالإعجاز اللغوي فيه، الذي يعتبره حالة تقصير في إدراك عظمة القرآن الكريم، ككتاب سماوي رفيع القيم، عوضًا عن الاكتفاء بالإعجاز اللغوي، عنده، يعتبر تقصيرًا منا، كمسلمين، في فهم هذا الكتاب الرفيع، الذي ما جاء إلا ليرفع من شأن المؤمن عقلًا وروحًا ليكون الإنسان الباني للخير والجمال، والكاره للقبح والجمود، والساعي للحرية عماد الاعتقاد الإيماني***.

إن الاكتفاء بالقول بأن القرآن الكريم قد راهن منذ بزوغه على اللغة، وأن الحضارة الإسلامية انطلقت بمجرد أن نطق سبحانه بقرآن عربي، يُعد، بنظري المتواضع، دفعًا غير كافٍ لي كمسلم في عصرنا الراهن، القائم علي سبر أعماق أي منطق مطروح معرفيًّا وعلميًّا بما يفتح آفاق الغد وفق منطق المعرفة والعلوم والروح الساعية لكسب رهاناتها مع عصرها، لأن تكون وتتجدد، وفق مفهوم نسبية الثابت والمتحرك في سيرة الإنسان ذاته، لا لمن يعيش، واهمًا، بأنه امتلك اليقين لمجرد أنه بشر.

الهوامش:

*مفهوم التأويل في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية. د. فريدة زمرد. الرابطة المحمدية للعلماء. 2014.المملكة المغربية. Www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DS=2.1

**لورانس فانين. لماذا نتفلسف... سُبل الحرية، دار الروافد الثقافية، بيروت ترجمة وتقديم محمد شوقي الزين.

***هل قرأنا القرآن؟ أم على قلوبٍ أقفالها، يوسف الصديق. الطبعة العربية. دار محمد علي للنشر، صفاقس، تونس.