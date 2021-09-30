الزعامي وحجمه الطبيعي

تتداول منصات التواصل الاجتماعي صورة ساخرة تنتقد رئيس البرلمان الليبي في طبرق معلقةً عليه بأنه "أخذ أكبر من حجمه". أداء الرئيس المشمول بالتهكم الذي تواصل من 2014 إلى الانتخابات الرئاسية التي يُزمع الترّشح لها في 24 ديسمبر 2021 امتد طوال السنوات السابقة في حجمه الطبيعي. للتفريق بين الحجم السياسي والحجم الطبيعي نعود للسوسيولوجيا التي تنتهج الرؤية الأنتروبولوجية في تحديد السياسي في المجتمعي .

مركز دراسات الوحدة العربية، الذي كانت أكبر مموليه الدولة القومية البعثية في العراق أنجز مشروعه السوسيولوجي لاستشراف مستقبل الوطن العربي فأصدر منتصف ثمانينات القرن الـ 20 سلسلة من الكتب تحت عنوان "المجتمع والدولة في الوطن العربي". اقحم ليبيا تعسفاً تحت المنهجية الثنائية الباحثة في الدولة القُطرية والمجتمع، وأدرجها بقلم السوسيولوجي التونسي عبدالباقي الهرماسي ضمن البلدان المغاربية التي تختلف خصائصها الاجتماعية والدولنية عن ليبيا. ففي المنظومة الجغرافية المغاربية التي تنتمي إليها ثقافياً وتاريخياً ليبيا فالمغرب الأقصى نجح في إقرار تقاليد السلطنة أو العرش مع الزمن بالتوازي مع القوالب المؤسسية الحكومية القارّة فيما عُرف بالمخزن الذي تطور في حكومات الأحزاب الاستقلالية. الدولة الباتريمونيالية التي جكمت تونس والجزائر في القرن الثامن عشر نموذجها الليبي سيطر على إقليم طرابلس، ولكن الأسرة القرمانلية لم تسبغ شمول سلطتها على ليبيا. كما أهّلت التجربة الاستعمارية الطويلة ومخاض حربها الاستقلالية الجزائر رغم الانتكاسات لصياغة المؤسسة الحاكمة بمكوّنيها الجيش والحزب الواحد المستخلص من جبهة التحرير، وفي تونس تمكن "العمران البشري" في حصر القبائلية في نسق عائلي فيما سُمّي بـ "العروش"، وساهم في تكوين بيئة حكم منذ القرن 18 قادتها طبقة عسكرية أجنبية ذات أصول علجية أسّست لبيروقراطية دولة توفّرت فيها المعايير المطلوبة للدولنة، التي تابعها المشروع العلماني لدولة الاستقلال وتجربته المؤسسية الدستورية التي لم تنقطع استمراريتها السياسية بالتحديث وبسط نوع من الهيمنة الناعمة على المجتمع الأهلي .

كان يمكن لليبيا، لتشابه الخصائص البيئية والبشرية، أن تندرج بحثياً في كتاب المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية حسب المنظور السوسيوسياسي المختلف، الذي اقترحه مؤلف الكاتب السوسيولوجي الكويتي من أصول عراقية خلدون حسن النقيب. ولكن ليبيا تشابه إلى حدٍّ ما وفقط مع بلدان الخليج التي يحكم سياستها ريع النفط السعودي وإن اختلفت عنها حسب توليفة العلاّمة ابن خلدون. ففي السعودية هيمنت القبيلة البدوية الكبرى التي تطورت بإدماج القبائل الصغرى إلى إمارة على الطريقة الإصلاحية الوهابية شبه الحضرية، أما في ليبيا فقد أدمجت الطريقة السنوسية فقهاً وتصوّفاً سنيّاً القبيلة البدوية الهشّة في برقة وفككت بنياتها في ايديولوجيتها الدعوية .

مع الأسرة القرمانلية الحاكمة، والتابعة صوريا لمركز الخلافة العثمانية، يمكن الحديث عن مجال موازٍ للمجال القبائلي، ونعني المجال الزعامي الذي مثلته باشوية يوسف القرمانللي. فقد استقل الباشا بحكمه عن الضغوطات القبلية، ولم يعد يضع اعتباراً كبيراً، لاعتبارات النسب العشائري أو القبلي. فقد نجح في أن ينفرد بسلطته في السرايا الحمراء في أن يوّظف بما توفر له من ريع القرصنة المضاف لتجارة القوافل الأفريقية جيشه النظامي المأجور. ولكن ذلك لم يغنه عن الحاجة إلى القبائل التي أعفاها من الضرائب، حتى تضمن أمنه وأمن تجارة القوافل الصحراوية، ويستعملها أداة إخضاع للقبائل الطرفية االمتمرّدة على السلطة في المركز .

لقد ترّكزت الزعامية القرمانلية في الداخل الليبي باتباع مبدأ السياستين 1 ـ الناعمة بالإعفاء والإغراء المادي لشيوخ القبائل الكبيرة وإعفائهم من الضرائب مثلما فعل يوسف باشا القرمانللي مع أحفاد عشيرة (أولاد نوير) شيوخ قبائل المحاميد في الجبل الغربي و (عائلة حدّوث) من قبيلة البراعصة في الشرق الليبي، وعائلة (سيف النصر) شيوخ قبائل أولاد سليمان في الجنوب الفزاني 2 ـ الخشنة بالعقاب والتشتيت كما فعل بقبائل الجوازي في برقة وعائلة أولاد محمد في فزان. أما في الخارج، فقد أحكم باشا طرابلس سلطته على خطوط التجارة الأفريقية ـ الأوروبية، بالغزو الداخلي والقرصنة البحرية في المجال المتوسطي التي باءت أخيراً بالهزيمة.

انهيار حكم الأسرة القرمانلية، وإعادة طربلس الغرب إيالة عثمانية تتبع الباب العالي في إسطنبول هو في حقيقته فشل الزعامة المحلية، التي مثلها يوسف باشا القرمانلي، في أن تحوز لنفسها مجالاً زعامياً مستقلاً .

في حقبة النضال ضد الغزو والاستعمار الإيطالي توزعت الزعامة في أنماط متعددة 1 ـ السنوسية العثمانية التي متلثها جهادية أحمد الشريف السنوسي في برقة 2 ـ الزعامة الإسلامية التي مثلها سليمان باشا الباروني بعضويته في مجلس المبعوثان العثماني، وما أشيع عن طموحه في تأسيس إمارة بربرية في الشمال الأفريقي 3 ـ الزعامة الجهوية التي مثلها في مصراتة رمضان السويحلي ،4ـ الزعامة القبلية التي مثلها عبد النبي بلخير في قبيلة ورفلة. وسيف النصر في قبيلة أولاد سليمان في فزان، والأطيوش في قبيلة المغاربة في الوسط .

انحاز الأمير السنوسي محمد إدريس رمزياَ إلى بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الثانية،بعد الانتصار كافأته بإمارة برقة، على أن يتخلى عن المورث الجهادي للسنوسية الذي اصطدمت به في الحرب العالمية الأولى على الحدود الليبية ـ المصرية وهزمته. الأمير إدريس توافق مع الاقتراح البريطاني ففصل إمارته عن الطريقة السنوسية لتكون وراثتها مشاعاً للسنوسيين المنافسين له في الإمارة. ليحصر ولاية عهده في نسل أخيه الأمير الرضاء. وفي معركة المطالبة بالاستقلال دخل الأمير إدريس منافساً زعامياً سياسياً لزعماء طرابلس المتعددين بدون موروثه السنوسي، كأمير برقة الذي توفر له الدعم البريطاني والغربي ليكون ملكاً على دولة الاستقلال التي تحققت دولياً بصعوبة في 24 ديسمبر 1951 .

حكم الملك إدريس ليبيا من 1951 إلى 1969 بزعاميته المنقوصة، من الموروث السنوسي، والمنافسة من عائلته، والمشكوك فيها من زعامات السياسة والأعيان في الغرب الطرابلسي، والمُزايد عليها من المشاريع العربية القومية البعثية والناصرية وفلولها في ليبيا شرقاً وغرباً. إلا أن العنصر الداخلي الحاسم الذي مهد لانقلاب ملازمي الجيش في 1 سبتمبر 1969،عدم حسم الملك إدريس ولاية العهد لابن أخيه الأمير الحسن الرضاء وأبناءئ من زوجته الطرابلسية، الذي كانت مساهمة العامل القبائلي الممثل في قبيلة البراعصة المتحالفة مع حاشية القصر فيه واضحة. هذا الانسداد في الوراثة هو ماعملت عليه القوى الخارجية التي لها مصالح نفطية في ليبيا بأن تستعيض عن مشروعية الملك بمشروعية انقلاب الجيش .

الزعامية الثورية التي تبوأت السلطة في الجمهورية العربية الليبية 1969، قفزت فورياً على مشروعية الجيش الوطنية إلى المشروعية القومية وتبنت بمزاجها المتطرف مشروعها الوحدوي والتحريري لفلسطين، استبعادها من حرب أكتوبر المصرية ـ الأسرائيلة 1973 صدمها، وضيعت زعاميتها الثورية العربية الراديكالية اتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية 1978بكامب ديفيد، وأنهت مشروعيتها المتعسفة فيما بعد اتفاقية أو معاهدة أوسلو للسلام الفلسطيني الإسرائيلي 1993.

تم تجاوز الإحباط النفسي من السياسة العربية، بمشروع الكتاب الأخضر وإيديولوجيته المؤسسة على العامل الطبيعي والاجتماعي، وهو ما أسس للانكفاء على القبلية وتلاشي الوطنية في المشهد الانقسامي الليبي السائد في ليبيا اليوم .