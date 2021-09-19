لفتة بدوي ليبي خاطفة اختزلت إبداع أليكزوبري في (أرض البشر)

- التفاتة لا يتجاوز زمنها نصف الثانية قد تصبح على يد المبدع قبلة الحياة لمن أوشك أن يموت.

- شاعر سورية الصديق، نزيه أبوعفش دلني على عالم الطيار الروائي الفرنسي، أنطوان دي سانت إلكزوبري

قدرة المبدع وعبقريته تتجلى أحياناً في تحول العادي على يديه – وإن كان حركة تصدر بفعل العادة أو الضرورة عن أجسادنا أكثر من مئة مرة في اليوم - إلى ما هو فوق العادي؛ بل الأقرب إلى المستحيل أو المعجزة، نصف التفاتة على سبيل المثال لا يتجاوز زمنها نصف الثانية، قد تصبح على يد المبدع قبلة الحياة لمن أوشك أن يموت؛ بل هي خلق للحياة، كما يصفها الروائي الفرنسي الطيّار أنطوان دي سانت إكزوبري (1900- 1944)، في روايته الكلاسيكية الرائعة «أرض البشر» في سياق سرد مذهل لحال المُشارفة على الموت، حين سقطت طائرته في الصحراء الليبية بصحبة رفيقه الميكانيكي بريفو، ولم يعد يرى من حوله سوى كثبان الرمل والسراب وما يجسده الهذيان، قبل أن يرسل القدر ذلك البدوي الليبي، ليخلق نهاية أخرى، هي بداية لحياة أخرى لدى إلكزوبري الذي كان قبل قليل يلحس الندى عن الحجارة ليصنع شيئاً من الريق فقط، وفي رأسه فكرة كتابة رسالة لما بعد الموت، ثم يصف حاله ورفيقه: «نحن نقاط سوداء ممزوجة بألف نقطة سوداء في الصحراء» ويقول: «سيبدو المنقذون لي وكأنهم يحلقون في كوكب آخر»، لكنّ إطلالة البدوي مع جمله تقلب كل شيء، وهنا يتجلى إبداع إلكزوبري في القبض على تلك اللحظة ووصفها: «ها هو على مهل ينعطف ربع انعطافة، في الثانية ذاتها التي يدير فيها وجهه صوبنا يكتمل كل شيء، في الثانية ذاتها، التي ينظر فيها نحونا يكون قد محا فينا العطش، الموت والسرابات، لقد بدأ ربع استدارة غيرت وجه العالم.. بحركة من قامته الوحيدة، بنزهة من نظرته الوحيدة، يخلق الحياة، ويبدو لي شبيهاً بإله».

من دلني على عالم الطيار الروائي الفرنسي، أنطوان دي سانت إلكزوبري، هو شاعر سورية الصديق، نزيه أبوعفش، وكان ذلك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عندما كنت أعمل مراسلاً صحفياً بدمشق، تحدث الصديق نزيه، وكأنه يحاول أن يعيدنا بتلك الدهشة التي لا تراها حين تكون برفقته إلا إذا كنت أمام ما هو مذهل، وجدير بدهشة نزيه، استذكر رواية «الأمير الصغير»، ثم «طيران منتصف الليل» و«بريد الجنوب»، وتوقف كثيراً عند رواية «أرض البشر»، وأكثر عند تصوير إلكزوبري المبدع لالتفاتة البدوي الليبي، صاحب الجمل.. لكن قدر الطيار الفرنسي كان أعد له لحظة أكثر درامية، لم يكن مكانها يتيح لبدوي أن ينتشله من موت محتم، ولم تكن الصحراء مسرحها؛ بل كانت المشهد الأخير في حياته هو فضاء بين السماء والبحر، حين أصيبت طائرته، بينما كان في مهمة حربية، مدافعاً عن بلاده أمام النازي الألماني، لتختفي جثته، وقد بلغ من العمر 44 عاماً، قبل أن يعثر عليها بعد 44 عاما، أي في العام 1988، وهذه مفارقة أخرى تكمل النسيج الدرامي لسيرة أحد أهم كتاب الرواية الذين عرفتهم فرنسا، في القرن العشرين.