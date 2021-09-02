قلقون على منجزات الغزو والاحتلال

نور الدين السيد الثلثي

هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان، ومشاهدُ انسحابها منها، تعيد إلى الذاكرة انسحابَها من فيتنام سنة 1975، وتَـعِد بمراجعةٍ لحسابات حروبٍ باهظة التكاليف من مالٍ ودم، متقلّبةٍ في غاياتها، ومُذِلّة في خواتيمها.

رافق الانسحابَ قلقٌ على مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تحت الاحتلال، ومن عودة البرقع وانتكاس تعليم المرأة تحت حكم طالبان، كما هو متوقّع؛ بينما لم يكن ارتداء البرقع أو حرمان المرأة من التعليم مثارَ اعتراض عندما كان الجهاد مشروعاً أمريكياً ضدّ التواجد السوفييتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.

لم يكن تحرير المرأة أو إقامة نظامٍ ديمقراطي وحقوق الإنسان أهدافاً للحرب في أفغانستان؛ الحرب كانت انتقاماً من طالبان على توفيرها ملاذ آمن لتنظيم القاعدة المتّهم بهجوم 11 سبتمبر 2001. لكنْ للحروب منطقها ومنتفعوها والدافعون نحوها، ولها أيضاً صانعو ذرائعِها والصورِ المتخيَّلة لغاياتها النبيلة. في حالة أفغانستان، قليلاً ما يُذكر أنها تملك ثروةً معدنية طائلة، منها ما قد يكون أضخم مخزون في العالم لعنصر الليثيوم، عمادِ صناعة البطاريات من الهاتف المحمول إلى السيارة الكهربائية، والنحاسِ والأحجار الكريمة والعناصر النادرة، التي تُـقدَّر قيمتها بترِليونات الدولارات. لكنّ خسائرَ الحرب والنّزفَ المستمر إلى ما لا يُعرف مداه، كانت أكبرَ من أن تُحتمل.

تستثير الحروب المشاعرَ القومية والعصبيات الفاشية، وتصطفّ وراءها، متى لاحت نُذُرها، الحكومات والبرلمانات والأحزاب، ومعها الصحافة والإذاعات المحافظة والليبرالية والشعبية في آنٍ واحد. توجد مع ذلك أصواتٌ قليلة قد تُـشِعُ بصيصَ أملٍ في غدٍ بعيد، مثل ’باربرا لي‘ عضو الكونجرس الوحيد التي عارضت التفويض بالحرب على الإرهاب الذي مهّد لغزو أفغانستان.

الانسحاب العاجل والمُهين للولايات المتحدة وحلفائها، وإعطاب ما تركته وراءها من معدات عسكرية ومركبات وطائرات، بعد عشرين عاماً من الاحتلال، وآلاف القتلى، وأكثر من تريليونين من الدولارات، تلحُّ في السؤال عما حققته الولايات المتحدة من احتلالها لأفغانستان. الجواب سيتضمّن قائمة طويلة وثقيلة من الخسائر المادية والمعنوية، التي ربما أدّت إلى كبح الاندفاع نحو التدخلات العسكرية على المدى القريب، رغم احتمال عودة أفغانستان ملاذاً لتنظيماتٍ إرهابية.

بناء الدول من قِبَل الأجنبي - كما في أفغانستان والعراق بعد احتلالهما - ونقلُ الديمقراطية إليها، ورسمُ خرائط الطريق نحو استقرارها، أنتجت ديمقراطياتٍ ممسوخة وانقساماتٍ وفساداً. مشهد المتعلّقين بالطائرات المغادرة لأفغانستان على عجل، وسقوط بعضهم منها، يعكس هشاشةَ إنجازات الاحتلال والثمنَ الباهظ الذي ينتظر المتعاونين معه، فالتغيّرات التي يفرضها الأجنبي فرضاً تغيّراتٌ مصطنعة ومعرّضةٌ للانحسار متى غابت حمايته لها وللمتعاونين معه.

مثالً شبيهٌ بالحالتين الأفغانية والعراقية نجده في إدارة الأزمة الليبية من أطرافٍ أجنبية، من بعثةٍ أممية ومجتمعٍ دوليٍّ ودولٍ عظمى وأخرى وريثةٍ أو شقيقة، واقتران ذلك بالتنافس بين ليبيّين للفوز بشرعيةٍ دولية يمنحها الأجنبي لمن يختار. الحقيقة التي لا مِراءَ فيها هي أن بناء الأوطان لا يُترك أو يُسلَّم لغير شعوبها. للمجتمعات ثقافاتها ورؤاها الكفيلة بإحداث التغيّر والتطوّر في الاتجاهات التي تريد وتستحق. لن يتحقق تحت إدارة الأجنبي بناءٌ حقيقيّ مُستدام. على العكس من ذلك، ما حدث تحت الإدارة الأجنبية للشأن الليبي حتى الآن، وبأيدي ليبيين يسعوْن لتحقيق المنافع لأشخاصهم، هو انقسام البلاد ودوْس القانون وانهيار الدولة ونهب المال العام وفسادٌ عظيم.

استعادة الليبيين لمقاليد إدارة أزمة بلادهم وإحلالُ الاستقرار فيها وإعادةُ بناء دولتهم - متى تمّت - ستثير هي الأخرى قلقاً لدى الأطراف الأجنبية، ولكنه سيكون قلقاً على مصالحها التي حققتها في ظلّ الفوضى وغياب الدولة وتقديم الفائزين برضاها لمصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن.