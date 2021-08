فرض مسارات الدساتير ومضامينها

عند تعرضه لنشأة الدساتير، يميز الفقه التقليدي بين الطريقين الديمقراطي وغير الديمقراطي، وعند تفصيله في الثاني يكتفي بذكر أساليب محددة، منها أسلوب المنحة الذي تغيب فيه الإرادة الشعبية، وأسلوب العقد الذي يقوم على تلاقى إرادة الحاكم مع إرادة هيئة من الشعب، ودون إدراج حالة فرض الدساتير أو مساراتها من دول أجنبية محددة، أو من المجتمع الدولي. ولو اعتمدنا على معيار دور الإرادة الشعبية في نشأة الدساتير؛ لوجب تصنيف هذا الأسلوب من ضمن الأساليب غير الديمقراطية في نشأة الدساتير، إذ إن الدستور فيها يخرج من الولاية الوطنية.

وبالاطلاع على عدة تجارب، نجد أن هناك دساتير كانت نتاج اتفاق دولي، لا دور فيه للإرادة الوطنية، وأخرى كانت من عمل هيئات أقامها المجتمع الدولي، أو فرض عليها مبادئ توجيهية، وأصبحت تحكم شعوبا، لم يكن لها دورٌ في نشأتها.

ومن ثم؛ فإن الطريق غير الديمقراطي الذي يوصف بأنه من الماضي، قد تم بعثه بوجه آخر، فبدل حلول إرادة الحاكم محل إرادة الشعب، نحن أمام حلول للإرادة الدولية محل الإرادة الوطنية.

فدستور كدستور قبرص هو اتفاق دولي أبرم سنة 1960، ووقعت عليه تركيا واليونان وبريطانيا، التي اختارت بناء دولة على أساس عرقي، ودون مشاركة من الشعب القبرصي. وقد انهار هذا الدستور سنة 1963م؛ بسبب الخلاف بين مكوني الدولة القبرصية، ووقع الانفصال.

الدور الدولي الحاسم كان – أيضا- في دستور البوسنة والهرسك، الذي صمم على التركيبة العرقية، ومن مجلس رئاسي بثلاثة رؤوس، في مؤتمر تزعمته الولايات المتحدة، في مدينة دايتون سنة 1995م، وتحول إلى دستور للبلاد؛ دون تدخل من الشعب الذي يخضع اليوم لأحكامه.

أما بالنسبة لدستور أفغانستان، فالبداية كانت باتفاقية بون سنة 2001 م، ثم تتابعت العملية تحت إشراف البعثة الأممية والولايات المتحدة الأمريكية، التي فرضت بشأنه توجيهات غير قابلة للتفاوض، وفتحت الأبواب لأمراء حرب للعب دور مؤثر على مجلس لويا جيرغا الدستوري. وقد دخل هذا الدستور حيز النفاذ دون رجوع إلى الشعب الأفغاني، واستمر العمل به إلى أن انهار في هذا الشهر من هذه السنة.

وليست التجربة الدستورية العراقية ببعيدة عن الأفغانية، فالناظم لهما واحد، فقد كان للولايات المتحدة الدور الرئيس فيها، مع تبعية البعثة الأممية لها. فالسفير الأمريكي هو من تولى المفاوضات بين زعماء الطوائف، وأبرم الصفقات بينها، وفرض توجيهاته عليها. ونتج عن ذلك بناءٌ دستوريٌ آيل للسقوط، ومنتج لعديد الأزمات.

وإذا رجعنا إلى التجربة الليبية، فإننا نجد أن مسار دستور الاستقلال قد رُسم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 لسنة 1949، الذي نص على أن يكون لليبيا التي تتكون من برقة وفزان وطرابلس دستورٌ، يصدر عن جمعية وطنية، تتألف من ممثلين عن المناطق الثلاث. ثم جاء- تنفيذا له- قرار تسمية أدريان بلت مفوضا ساميا للأمم المتحدة في ليبيا، يساعده مجلسٌ استشاري مكونٌ من عشرة ممثلين من مصر وفرنسا وإيطاليا والباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وممثل عن كل منطقة من المناطق الثلاث، وممثل عن الأقليات. وتحولت؛ عبر الجمعية التأسيسية؛ نتائج مشاورات المفوض السامي التي أودعها في تقاريره إلى بناءٍ دستوري قائمٍ على الملكية والفيدرالية، وعلى سلطة تشريعية من مجلس للشيوخ يقوم على المناطق الثلاث، ومجلس نواب مبني على السكان. وبهذا دخل دستور الاستقلال حيز النفاذ؛ دون أن تكون هناك هيئة تأسيسية منتخبة، ودون أن يكون هناك استفتاء. وقد استمر العمل به إلى أن انهارت دعامته الأولى بالتعديل الدستوري بالقانون رقم 1 لسنة 1963م، الذي ألغى النظام الاتحادي، ثم هدمت دعامته الثانية بإسقاط الملكية في الأول من سبتمبر 1969م. ويبدو أنه ما كان لأحدهما أن تحتمل البناء وحدها، فالحل كان في التلازم بين الملكية والفيدرالية، ولم يكن بالإمكان أن تظل إحداهما قائمة دون الأخرى.

تغير الوضع تماما عند تصميم المسار الدستوري الحالي؛ بموجب الإعلان الدستوري لسنة 2011 وتعديلاته، فقد تم الاعتماد على الإرادة الشعبية، ابتداءً بانتخاب الهيئة التأسيسية، وانتهاءً بالاستفتاء. وبهذا كانت الهيئة التأسيسية التي تألفت بالاقتراع العام أول هيئة منتخبة في تاريخ البلاد، كما أن الاستفتاء سيكون أول استفتاء في تاريخ ليبيا، لو قدر للمسار أن يمضي إلى نهايته.

ومع أن الهيئة أقرت مشروع الدستور بأغلبية معززة تزيد على الثلثين، وأوصلت المسار إلى مرحلته النهائية، إلا أن السلطات القائمة والبعثة الأممية تجاهلت الأمر، وعملت على الحؤول دون الشعب والاستفتاء. وبدأت بالدفع- تدريجيا- في اتجاه حلول الإرادة الدولية محل الإرادة الوطنية.

فبعد أن كان هناك سلطة تشريعية منتخبة، أصبحت هناك سلطات تستمد وجودها من الشرعية الدولية. ذلك لأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه من مختارين من المبعوث الأممي وتحت رعايته، والذي كان محل دعم مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2259 لسنة 2015م، أصبح الوثيقة التي يتأسس عليها وجود السلطات واختصاصاتها؛ حتى دون تضمينه في الإعلان الدستوري.

وبما أن الوضع بعد سريان الاتفاق السياسي قد زاد سوءا، والسلطات في ظله أصبحت أكثر انقساما، والخلاف السياسي أصبح أكثر تعقيدا، استمرت السلطات الليبية والبعثة الأممية في تجاهل المسار الدستوري، ولجأت من جديد إلى نفس السبيل وقامت بإنفاذ نفس التدابير التي تبين فشلها تحت عباءة جديدة. فقد أقامت منتدى الحوار السياسي؛ استنادا إلى قرار مجلس الامن رقم 2510 لسنة 2020م الذي صادق على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وجمعت فيه خمسة وسبعين شخصية ليبية؛ وفق إرادتها الأحادية، ودون معايير واضحة، وهو ما يبدو أن مآلاته ستتعارض مع مآلات انتهى إليها مسار قائم على الإرادة الشعبية. وهو ما سيفضي إلى تغليب مسار قائم على الإرادة الخارجية على مسار قائم على الاحتكام للشعب، وتتوافر فيه لوازم الملكية الوطنية. وبهذا؛ فإننا نرى الليبيين اليوم، وبقاطرة مصطفين من البعثة الأممية، يندفعون- رويدا رويدا- في اتجاه تحويل مسار ديمقراطي إلى مسار غير ديمقراطي، ويقدمون الانصياع للإرادة الدولية على الوقوف عند الإرادة الشعبية، ودون الاستفادة من تجارب مقارنة تم فيها فرض مسارات دستورية على دول كانت في أزمات. ومما يزيد من عمق إشكالية خضوع التحول في ليبيا للإرادة الخارجية، وجود الفارق العميق بين هذه التجارب والتجربة الليبية، إذ إن ليبيا سبق وأن بنت مسارا دستوريا متكاملا، ووصلت في تنفيذه إلى مرحلة الاستفتاء، وهو الأمر الذي لم يوجد في التجارب المذكورة أعلاه.

مراجع:

- ادريان بلت، استقلال ليبيا والامم المتحدة : حلة تفكيك ممنهج للاستعمار، ترجمة محمد زاهي المغيربي، 2020، kalam Resesrch and Media "LIAS" ، مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

- Kévin Ferdinand Ndjmba, L'internationalisation des Constitutions des Etats en crise: réflexions sur les rapports entre Droit international et Droit constitutionnel, Thése en vue de l'obtention du grade de Doctorat' 2011' Nancy Université.

- ميشيل براندت وآخرون، ةضع الدستور والإصلاح الدستوري، خيارات عملية، انتربيس، لبنان 2012.

- Philippe Ardant- Bertand Mathieu' Droit constitutionnel et institutionnel politiques' L G DJ' 33 édition' 2020- 2021.