جيل ورسالة.. حكاية عدد (2-2)

.. وبدأت بالصادق النيهوم!

كان رغم الاختلاف معه في بعض الأوجه والموضوعات التي يطرحها قد استرعى الانتباه من القراء في ليبيا كافة عبر كتاباته ونقاشاته الماضية والمتواصلة خلال صحيفة الحقيقة اعتبارا من العام 1966 ثم في ندوة الفكر الثوري التي انعقدت بطرابلس في مايو 1970 وشارك النيهوم في يومين منها ولم يواصل مشاركته في بقية أيامها الثمانية.

كان في الواقع مثار اهتمام الكثيرين تلك الأعوام إضافة إلى سخط الكثيرين أيضا وتبرمهم واختلافهم معه المتواصل. وذلك شأن طبيعي وجيد يتطلبه قدح الأفكار والأخذ والرد بعلمية ومنطق بين كل الأطراف ولم يتعد تلك الحدود المألوفة فكريا وثقافيا.

تقرر إصدار العدد الخاص عن النيهوم باقتراح مني للزملاء في التحرير. ووافقوا عليها وشجعوا فكرتها على أن نواصل في الأعداد القادمة إصدارات أخرى عن مبدعين ليبيين آخرين. وكانت تلك الأيام الأشهر الأولى من العام 1972. بعد فترة قصيرة من إغلاق صحيفة الحقيقة مطلع يناير مع بعض من الصحف المستقلة الأخرى عبر أحكام (محكمة الشعب) في القضية المعروفة بإفساد الرأي العام زمن العهد الملكي. وقد حاول النيهوم قبل الإغلاق وبعده في نقاشات مع السلطة ومذكرات أرسلها إليها أن تظل الصحافة الخاصة تصدر وتستمر ولاتمس. والجيد منها يبقى. لكن (المس) طال كل شئ أيامها بالجنون والتهور في ليبيا كلها دون استخدام العقل والنظر إلى المستقبل والاستفادة من وجود هذه الصحف علاوة على وجود الصحافة الحكومية والتبشيرية للسلطة. لكن توقفت الحقيقة وغيرها بحكم المحكمة. وكان باطلا تاريخيا ومنطقيا من كل الوجوه. فالفكر والرأي لا يحاكم أو يغلق أو يصادر. الفكر يناقش بالفكر والرأي المختلف الآخر. وفي ذلك خدمة للحرية والديمقراطية والبلد كلها وأجيالها القادمة.

ظلت فيما بعد صحيفة الحقيقة قبل أن تؤمم بالكامل وتحول إلى مطابع التوجيه المعنوي توالي عملها التجاري الصرف بطبع ما يتصل من أعمال ومواد القرطاسية لبعض الجهات والشركات. والتزم رشاد الهوني مدير التحرير الذي واجه المحكمة بشجاعة مع زملائه بدفع مرتبات العاملين بالصحيفة رغم الضيق المادي لفترة إلى أن انتقل أغلبهم فنيون ومحررون إلى صحف الدولة في بنغازي وطرابلس وبعضهم عاد إلى موطنه الأصلي. وظل رشاد أيضا وأشقاؤه يعملون لكسر الطوق وحصار الحياة والمعيشة الذي فرض عليهم بدفع تعويض مالي كبير للدولة ترتيبا على التهمة ضمن حكم المحكمة الجائر. وظل النيهوم يتواجد في بنغازي وطرابلس بعد أن اختير أمينا للفكر والدعوة في الاتحاد الاشتراكي العربي أواخر عام 1971.

وهنا أطلت الآراء والتوصيفات تخرج بلا توقف إلى درجة السب والضيق بالنيهوم وتعتبر أنه سقط في فخاخ السلطة ولا يستطيع الفكاك منها. كانت تمضي للنيهوم مباشرة دون النظر إلى الاعتبارات والظروف السائدة وأيضا دون مراعاة ماحدث من قبل الكثيرين الذين كانوا أعضاء في الاتحاد نفسه واختيروا لمناصب كبيرة وهم من جيل النيهوم في الدولة.. داخلها وخارجها!

ورأينا في نقاشنا حول الفكرة داخل التحرير أن نعرف بالنيهوم وتجربته كما هي. ونبتعد عن الأمور الشخصية واقترحت أن يضم الملف في العدد مختارات متنوعة من مقالات وترجماته التي نشرها في الحقيقة على فترة من الأعوام.

عرضت الموضوع على النيهوم وكان أيامها في بنغازي. تردد ثم وافق بعد نقاش طويل وأصر على أن يشاركني في مراجعة الاختيارات أو يستبعد مايشاء إذا أراد.

وبدأنا في الإعداد. خاطبنا العديد من أصدقائه وقرائه للمشاركة بالكتابة ثم اخترت مجموعة من المقالات التي احتواها أرشيفي الخاص من السنوات مابين 1966 إلى 1971. جلسنا معا طويلا. استعرضنا المقالات. شاركتنا القهوة ودخان النيهوم الشهير الديموريه الفرنسي والضحكات والسخرية في صالة الحقيقة.

كانت له ذاكرة عجيبة تتصل بمقالاته وتواريخها وسطورها وظروف إنشائها بالتفصيل وبدا الأمر كما لو أنه يحفظها عن ظهر قلب. كان يذكر تلك المقالات سطرا سطرا وفاصلة فاصلة ونقطة نقطة. وأذكر من جهتي على سبيل المثال أنه كان يتجه مباشرة أحيانا إلى مقال بعينه.. بالضبط وسط المقال ليصوب خطأ مطبعيا.. مثلا (إلى القدس). كانت (إلا القدس). وأضاف عبارة (أعني) في خاتمة أحد مقالاته القديمة عام 1966 بعنوان التاريخ لايهتم بالحظ. كانت تلك العبارة سقطت أثناء الطبع فأضافها لتصبح (أعني إذا ولدتم مرة أخرى). ثم استبعد مجموعة من المقالات لم ترق له، كتبها عن رحلاته إلى موسكو ومقالات غيرها. حافظت على هذه الرغبة عندما قمنا بنشر الملف وأيضا حين واصلت في مرحلة لاحقة العناية بنتاج النيهوم بعد رحيله حيث أصدرت سلسلة (مكتبة النيهوم) التي تنوعت بين مقالاته ودراساته وحواراته وقصصه.

اتصلت كما أشرت وفقا للدعوات الموجهه للمشاركة من المهتمين. تحمس بعضهم وكتب. ثم أتى مسرعا وسحب ما كتب مشيرا إلى أن النيهوم أخذته السلطة في ركابها. وتبدل الموقف لاحقا عندما أصبح بعضهم في ركاب السلطة أيضا وتولى مناصب في الخارج والداخل وسعد بذلك كثيرا. وفي كل الأحوال صدر العدد في يونيو 1972 وتصدرته افتتاحية من سعد نافو أشار فيها بوضوح للتعريف بعملنا متسائلا.. (صادق. لماذا نحبه. لماذا نحترمه. لماذا نخاف عليه؟) وأجاب في تفصيل طويل أختصر منه بعض ماورد فيه: (نحبه لأنه هو الكاتب الوحيد الذي جعل القراءة عادة يومية لجمهور جديد لم يألف صحبة الكلمة المطبوعة وجعل هذا الجمهور يتعلم أن يناقش مايقرأ وأن يتابع مايكتب. ونحترمه لأنه أحب وطنه وعاش من أجله وكتب عنه وإليه. الوطنية عند صادق تتخذ طريقا عصريا. فهو يدرك أن الوطنية ليست مجرد تشنجات كلامية وصراخ ونوبات صرع. إنها أسمى من ذلك. إنها الدعوة إلى التقدم ومسايرة العصر. ونخاف عليه من النوايا الطيبة. وعلينا إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة المجردة أن نحترم وجهة نظر الطرفين وأن نقرأ للاثنين وأن نناقش ونقارن ونوازن وقول رأينا في هذا وذاك).

وقع العدد في مائة وستة وأربعين صفحة. جلها استغرقه ملف النيهوم. كتب الفنان محمد مخلوف إضافة إلى جهده الكبير في إصدار العدد (صادق النيهوم الرسام.) وكان أول من أشار إلى الموهبة الفنية لدى النيهوم في هذا الجانب من خلال رسوماته التي كان يرفقها مع مقالاته في الحقيقة. وأجرى حوارا مع الفنان المصري عصمت عبدالحليم (داوستاشي) ذي الأصول الكريتية وكان يعمل مهندسا للمناظر بالتلفزيون ببنغازي وقام برسم وتصميم غلاف العدد عن صورة شهيرة للنيهوم. وقام الفنان الليبي عثمان المكي البراني صاحب اللمسات الرائعة المقيم الآن بالولايات المتحدة برسم اللوحات المرفقة داخل العدد عبر مقالات النيهوم. وكتب الشاعر علي الفزاني (مدرسة النيهوم) ومحمد أسعد الصحفي اللبناني وكان مديرا لتحرير صحيفة الشعلة في بنغازي (النيهوم رجل الفكر الغريب).

ودراسة إبراهيم الكوني (والشعر أيضا يكتب النيهوم) وكان في الأصل نشرها في صحيفتي (الثورة) و (الحقيقة). لم يضم كما يلاحظ العدد الكثير من المقالات والدراسات. لكنه حفل بمقالاته التي قدمته للقراء إضافة إلى مانشر من مجايليه. وقد أرفقنا العدد بكتيب وزع مجانا وضم قصص الأطفال التي نشرها النيهوم في الحقيقة في ديسمبر 1969 وأهداها إلى طفله كريم البالغ من العمر ذلك الوقت سبع سنوات. وهي في الواقع قصص موجهة للكبار قبل غيرهم!

وزع العدد. أقبل عليه القراء. اهتموا به كثيرا. نفد من الأسواق ومن مكتب التحرير.

وكان في الواقع خطوة نحو البعيد في تلك الأيام ضمت مبادرة متواضعة للاهتمام بالحركة الثقافية في ليبيا ولعلها سبقت الكثير من الخطوات الأخرى. حاولت المجلة الاستمرار. ولكنها توقفت بعد فترة انطلق خلالها الكثير من الكتاب والصحفيين في بداياتهم الأولى. وكانت قد أصدرت لاحقا ملفا عن الكاتب يوسف القويري بإشراف ومتابعة الكاتب علي بشير المصراتي وآخر عن خليفة الفاخري.

تلك خطوة لايمكن نسيانها وستظل جيل ورسالة جزءا من العمل الثقافي الليبي وصوتا لايغيب يجهله البعض ويقفز عليه عبر ثنايا التاريخ.. حتى وإن طالته محاولات العبث والتزوير!