شيء من مذكراتي

1-

كنت آخر السنة 1978م، في مهمة صحفية، رفقة الزميل الشاعر الراحل "أحمد الحريري"، في واحات الصحراء الليبية. كان أصدقاء لي وزملاء، يكتبون الشعر والقصة، أقاموا ملتقى ثقافيا في مدينة بنغازي، في ذكرى الشاعر على الرقيعي، وأثناء الأمسية القصصية، داهمتهم شراذم من اللجان الثورية، كما تسمى الجماعة التابعة للنظام. وقد اعتقلوا، من شارك في ذلك الملتقى، بدعاوى العمل ضد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم؟.

عدت إلى طرابلس، حيث مقر الجريدة التي أعمل بها، وكتبت والشاعر الصديق على الرحيبي مذكرة إلى: قائد الثورة العقيد معمر القذافي. وضحنا فيها معرفتنا بالمجموعة التي اعتقلت، باعتبارهم من الشعراء والقاصين، وأن لا علاقة لهم بالحزبية والعمل السياسي. في اليوم التالي جاء إلى بيتي رجلا أمن واعتقلاني، وطلبا منى أن أسلمهما أي كتاب اشتراكي وشيوعي عندي. أذكر مما سلمتهم: مذكرات هرتزل الصهيوني، والكتاب الأخضر/ الفصل الثاني، باعتبار أنهما كتابان اشتراكيان، ماعند إلحاحي، قام ضابطا الأمن، بمصادرتهما مع غيرهما من الكتب.

2-

الحياة أقوى من السجن، وفي السجن يمكن أن تكون حرية. ولما كنا في التوقيف، لعام ونصف العام، قبل المحاكمة، وصدور الحكم بالإعدام المخفف للمؤبد، أصدرنا جريدة، كنت الرئيس فيها، أسميناها "القبوية- جريدة لا تبحث عن الحقيقة"، لأننا كنا في قبو سجن منطقة "الجديدة"، بأطراف العاصمة طرابلس. من هذه "القبوية" كانت "نوافير"، التي صدرت عقب الحكم، حيث نقلنا إلى السجن العسكري، المعروف بـ "الحصان الأسود"، وهو سجن أنشأه الإيطاليون عهد موسوليني،عُرف بـ "بورتا بونيتو"، ويقع بوسط العاصمة قرب مقر القيادة وإقامة القذافي!.

وعلى ذكر ورق السجائر، التي هي صديقة السجين، وما تعلب في كرتون أو ورق، وفي داخلها، تغلف السجائر بسلوفان داخله ورق شفاف، ما كنا ننزعه بالماء عن السلوفان ونجعل منه ورق كتابة. أما علب الكارتون، فقد صنعنا منها فرنا لتسخين الأكل البارد، كما تمنحه لنا إدارة السجن، وأيضا من علب الكارتون، صنعنا دولابا للملابس وما شابه. وقد دخلت السجن لم أتعاطَ السجائر، لكن والدي بـ "الواسطة" تمكن من زيارتي، وجلب معه "خرطوشة"، سجائر "فيتشروي" الأمريكية، ما كان يدخن. ثم أصر على أن أدخن أمامه لعلمه أني لست بمدخن، عند إدخال السجائر معي، استعملتها أيضا، في الكتابة على حائط الزنزانة.

كانت "نوافير" تصدر كل فترة، تضم مواضيع عدة في الثقافة والفنون، وفي كل إصدار تحتوي على ملف، قد يكون لوحات رسمها أحد السجناء، أو يكون ندوة مثل ما عقدناها بالسجن بعنوان "ما بعد بيروت"، وتعني بعد احتلال الصهاينة لأول عاصمة عربية 1982م. ومع كل عدد من "نوافير" كتاب لمؤلف واحد، أو عدة كتاب، أو مترجم عن الانجليزية أو الإيطالية والفرنسية. من الكتب كتاب حول فيلم "عودة مواطن" لمحمد خان، كنا شاهدناه عبر التلفزيون، ثم "التصحر في دراما التلفزيون العربي" تناول ما كان يُعرض، من مسلسلات تلفزيونية أردنية وكويتية بدوية، وأيضا مسلسلات مصرية التقطناها عبر المحطة التونسية ،حينما كانت مملوءة بالمحظورات، وكتاب "جدل القيد والورد" عن الشعر العربي الحديث، وكتاب "العقلانية واللاعقلانية في الفكر العربي المعاصر"، وكانت مشاركتي فيه ببحث فكري عنوانه: "من قتل حسين مروة؟"، متهما فيه اللاعقلانية العربية التي مرجعيتها المثالية الألمانية. وفي الترجمة أصدرنا روايات وكتابات تاريخية. كذلك كنا نتابع محطات الراديو العربي وغيره، وعدد منا يقوم بكتابة ما نسمع، لنشره في المجلة. مثال ذلك:عند وفاة الكاتب "عبد الرحمن الشرقاوي"، من أذيع لقاء معه لأول مرة، عبر إذاعة "صوت العرب"، قمنا بكتابته، ومن ثم نشره، لأول مرة في صحافة مكتوبة، أي كان خبطتنا الصحفية!.