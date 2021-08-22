هموم العقل

لامني بعض الأصدقاء بسبب أن مقالتي السابقة، جسور العقل، لم أتطرق فيها لمساهمة العرب في استعباد ورق الزنوج، وكنت قد ركزت فيها فقط على دور استعباد الأوربيين للإنسان الأفريقي والمتاجرة به كأي سلعة تباع وتشتري.

الملاحظات التي تفضل بها السادة والسيدات لا تخلو من الواقعية كون أن العرب في الشمال الأفريقي وشبه الجزيرة العربية وخصوصاً بمنطقة الحجاز كان رق الزنوج ظاهرة شائعة ومعترفا بها اجتماعياً، إلا أن مقالة جسور العقل كانت منصبة حول إبراز فكرة أن العقل الزنجي، كقضية فكرية وفلسفية قد شرعت تأخذ مكانها في الوجود ضمن سياقات المعارضة للمركزية الأوربية التي تعد قاسما مشتركا مع تيار بارز من رجال الفكر العربي المعاصر الذين خاضوا في دراسة عقلنا منذ عقود قليلة، كما أن إشارتي بالمقالة المذكورة لرق واستعباد الزنوج كانت قد جاءت ضمن الحديث عن خاصيّة شخصية الأفريقي وهويته التي من المفترض أن تمنحه مساحة بثقافته وقيمه المعاصرة اليوم أمام أوربا ومركزيتها حسب طرح كل من الكاميروني آشيل مبيمبي ومواطنه ديفين فوه، اللذين أجدهما بهكذا طرح يتقاسمان نهجاً فكرياً مع بعض رجالات الفكر في عالمنا العربي المعاصر، وهذا ما جعلني أعتقد أنها فرصة للنخبة العربية لأن تمد جسور تواصلها مع الأفارقة ثقافة وعلماً وفكراً لأجل خلق شئ لنا في عصر التكتلات الذي نعيش، مما يعزز موقفنا باعتبارنا شعوبا ودولا لازالت تسعي لإثبات نفسها، وانتزاع اعتراف بحقوقها وشخصيتها.

لم أقصد في مقالة جسور العقل أن أتجنب دور العرب في الرق والاستعباد عالمياً، فهذا أمر مفروغ منه رغم مبالغات الغرب الأكاديمية بالدفع باسم العرب في تحمل المسؤولية التاريخية نحو الإنسان الزنجي بما يرفع عن كاهل أوربا الإدانة التاريخية من جهة، ويخفف عنها عبء ذنبها الأخلاقي المشين من جهة أخري.

وهنا وجب التوضيح أن دور العرب في تاريخ الاسترقاق للزنوج واستعبادهم عربياً عبر سواحل غرب وشرق القارة السمراء أو عبر الصحراء الكبري، يعتبر دوراً أقل شدة من رق واستعباد الرجل الأبيض حينما استحوذ الأوربي على ريادة العالم بالعلم والصناعة، فالوقائع التاريخية تؤكد على أن متاجرة الغرب بالرقيق كانت أكثر قسوة وأشد أثراً بسبب اتساع رقعة التجارة الدولية واستخدامها وسائل أحدث ضمن جنوح الغرب لاستعمار العالم الجديد الذي افتكه عنوة من الساكن الأصلي، وانتزع أرضه وخيراتها وباتت المرحلة تفرض على طمعهم اللجوء للسخرة لتعمير ذاك العالم الرحب.

فالغرب مع تقدمه في صناعة السفن كان قد اقتحم عالم العبودية وفرض سيطرته عليه بسبب وفرة المال وبداعة الحيلة وامتلاكه التقنية المتطورة مدفوعاً بروح رأسمالية منتشية بالعلم والطموح إلى صنع عالم جديد وبأي ثمن، مما جعل استعباد الزنجي أكثر كثافة وعنفاً من دور العرب تاريخياً في عبودية الإنسان الأسود.

ويبدو ذلك بيناً من خلال الأعداد الضخمة من السود الأفارقة الذين تم نقلهم من قبل الأسبان والبرتغاليون والانجليز من سواحل الشرق الافريقي إلى لشبونة وليفربول كخطوة أولى لنقلهم عبر الأطلسي للأرض الجديدة كما يرصدها محمد آدم كلبو في بحثه تجارة الرقيق وأثره على العقل الأفريقي.

الرق كان موجوداَ في الثقافة العربية عموماً ولا شك، لكنه حتماً، وبذات الوقت، كان مختلفاً عن الرق الذي شاع في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، إذ إن رق العرب للزنوج كان محمياً بالأسياد ضمن مؤسسة اجتماعية أساسها القرآن حسبماً يشير تقرير القنصل البريطاني ستانس بالخليج العربي عام 1823 لحكومته بلندن إذ يقول: "إن الرقيق لا يعامل فقط بصورة إنسانية حسنة جداً ويتمتعون بحماية سادتهم العرب، بل إنهم أيضاً يتمتعون بدرجة كبيرة من القوة والنفوذ... ويجب أن نعترف أن التوبيخ لسوء معاملة الرقيق يجب أن يوجه إلينا نحن الانجليز وليس الشعوب الشرقية الإسلامية" حسب ما يوضح كلبو في ذات المصدر.

حقبة عصر البنادق المعروفة في المخيال الزنجي، أو الأفريقي، تشير لمدى فداحة ورطة الغرب في ضرب الأفارقة ببعضهم عبر زجهم في حروب دامية فيما بينهم، يقدم فيها الغربي السلاح مقابل الحصول على أسرى تلك الحروب أو الفارين منها إلا أن حظهم العاثر أوقعهم في قبضة رجال القبيلة المنتصرة. فلازالت القلاع الأوربية التي كانت تستخدم كحظائر لتخزين العبيد قبل تسفيرهم والأصفاد تكبلهم، لازالت شاهد عيان على مدى بشاعة تلك الحقبة، رغم ما يروجه الغرب أكاديمياً - على الأقل- من أن "العرب أسياد العبودية والرق" في الكثير من الكتابات والدراسات.

ففي عام 1791 كان هناك 40 قلعة أو سجناً يحتجز فيها السود قبل ترحيلهم عبر الأطلسي، وللهولنديين 15 قلعة، وللانجليز 14من مجموعها، ولكل من البرتغاليين والدنماركيين 4 قلاع، في حين ان لفرنسا 3 قلاع، كما برزت أسماء أوربية في أسواق العبيد، كما هو حال الانجليزي السير سيرجون هوكنز بميناء ليفربول الذي كان واحداً من أهم الموانئ في شحن السود عبر الأطلسي للعالم الجديد، والذي كانت تتبعه - باعتباره ميناء رئيسيا- 107 سفينة من أصل 192 سفينه في الإجمال كما توضح دنيا العشري صحيفة التايمز في عام 1877 أثارت قضية هروب رقيق يسمي مرجان سبح هرباً من سيده في مدينة جدة لبارجة بريطانية مرابطة على السواحل، إلا أن تقرير القنصل البريطاني بجدة وقتها، والذي رفعه لحكومته بلندن أوضح أن مرجان "اعترف... أن مالكه كان يحسن معاملته ولم يضربه قط، ولكنه كان يشتكي من تعرض جسده للبرودة حيث لا تكفيه ملابسه الخفيفة. ولأجل ذلك لجأ-عفوياً- للبارجة"

المستشرق والرحالة الهولندي سنوك هوروفرونيه، الذي عاش بالمنطقة العربية مدة ليست بالقصيرة وعاشر خلالها عرب الحجاز قبل تحريم العبودية، ينتقد من ينقل أخبار العبيد عند العرب على أنها كانت علاقة يسودها التعالي من قبل السيد، بل ويسرد كشاهد أن البيع لا يتم إلا بسؤال العبد إن كان راضياً على الصفقة، ويعلل سنوك أن عنصر رضى العبد في الصفقة مؤشر للسيد المشتري لانطباع أولي حول العلاقة التي ستقوم بين السيد المشتري والعبد الذي يعد "محل التعاقد" كما في لغة فقه القانون.

كما يذكر ذات المستشرق أن عقوبة "الفلقة" أسلوب معروف يمارسه الآباء على أبنائهم أيضاً ولا يمكن اعتبارها مقتصرة على ضرب العبيد.

كما أن نائب القنصل البريطاني بالحجاز عام 1877 ذكر في مذكرته التوضيحية لوزارة بلاده أن العبيد "تجري معاملتهم بشكل إنساني وخال من الإهانات ونادراً ما تسجل ضد ملاكهم اي شكاوي" كما يوضح المدون محمود عبد الغني صباغ في بحثه خمسون عاماً علي إبطال الرق: قصة تجارة العبيد في الحجاز 1855-1962.

لا شك بانه من حق الأفارقة ان يسعوا بقوة لعدم مسح تاريخ الاسترقاق من الذاكرة والتاريخ بشكل عام، وأنه من الحكمة أن يتبنى الأفارقة تاريخ الرق بكل فخر واعتزاز، وأن يحيوا ذكرى ضحاياه وأن يبرزوا ضعف القيم الإنسانية وضعف الإنسان بتلك الحِقب الظالمة، وأن يسعوا بلا تردد في مسيرتهم التحررية بلا أي تجزئة للتاريخ الأفريقي بما يحقق لهم كيانهم وعقلهم المستقلين، وهذا هو أحد الجسور التي يجب أن نمده نحوهم لأننا نشترك معهم في ذات "هموم العقل".